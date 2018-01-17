美腿的诞生 杨幂张俪何穗教你练出大长腿

导语：冬天这个囤脂贴膘的季节，是否对自己的象腿心有余而力不足呢？减肥可不是嘴上功夫哦~ 管住嘴迈开腿，张俪何穗教你如何做到瘦身美腿~（来源：悦己网）

美腿的定义并不仅仅只是在乎瘦这一层面，更多从腿的长度，肌肉的线条和紧实度，以及腿型等各方面综合判定一个人是否拥有美腿的标准，江疏影这双大长腿无论是肌肉线条还是紧实度，都可堪称为美腿，看来平日里对于腿的保养没有忽视呢。

张俪也爱好健身，当然不可避免的非常重视腿部肌肉力量的训练，所以让大腿和小腿看上去匀称修长。

杨幂也是出了名儿的长腿美女，平时热爱跑步健身的她当然也注重对腿部的保养，不管是在做瑜伽，拉伸，长跑还是器械，正确的腿部训练都可让双腿看上去更加修长笔直。

在运动前我们一定不能忽视跑前的拉伸，同样运动之后也必须进行的一项拉伸运动，这样可以有效避免象腿或者肌肉腿的形成，像何穗这样，单膝跪于垫上，另一侧较呈九十度向前拉伸，可以锻炼到大腿后侧和内侧的力量。

倒立的同时也可进行腿部锻炼，双手握呈三角状保护头部，腰间挺直发力，屈膝呈45度角只将腿部和脚掌作为支撑点放于墙面，不仅锻炼腰部肌肉，更可以锻炼腿部以下到大腿的肌肉力量。

象腿是很多女生的心病，大腿肌肉相较于腰部手臂更加紧实有力，在减肥塑形的过程中也增加了难度，当然我们也可像张俪这样双脚平行于肩，背靠瑜伽球借助软体球的发力平行深蹲，这一动作对臀部和大腿的塑形非常见效。

手臂呈三角状与一侧单腿都支撑于垫上，头部腰部保持平直，高抬一侧腿，小腿尽量上抬，这一动作可锻炼大腿后侧到臀部的肌肉线条。

张俪的平板支撑可以做到完美，单手单脚支撑于垫上，一侧手臂后背，一侧脚叠于另一侧上，左右交替重复，在锻炼腹肌的同时，更考验腿部肌肉力量。

大腿到臀部也是我们平时最容易囤积脂肪的部位，那么俯卧于垫上，用力抬起上半身和双腿，仅用腹部支撑，这样可有提臀效果的同时更可以锻炼大腿根部的肌肉呢~

倒立中我们可以将一侧腿立于墙上，一侧腿脚尖立于地上，这样可以最大限度的做到腿部拉伸的作用，让腿部的线条更加纤长匀称。

这一标准的瑜伽式动作，单腿直立于地面，身体前倾，同侧手臂平行于地面，另一侧手臂最大限度向后拉伸一侧小腿，锻炼腿部后侧到臀部的肌肉。

做完运动也要记得拉伸~ 像张俪这样将脚后跟支撑于墙上，尽量保持平直拉伸，可避免肌肉的堆积至肌肉腿现象。

瑜伽式也可倒立做，身体倒立于地面，单腿直立，另一侧腿弯曲垂直于直立的单腿，最大限度的保持腿部肌肉的发力。

张俪健身狂魔到可以在任意处做平板支撑，标准的平板支撑动作是将头部，颈部，腰部，臀部和腿部都保持在一条直线上的平衡。

海上瑜伽也是受到很多女星的喜爱，在大自然中感受到最纯天然的净化，是身心的净化，单腿直立，另侧腿垂直于直立的单腿，挺直腰部，双手过耳际合十，保持身体平衡的同时也考验腿部的力量。