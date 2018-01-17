刘亦菲又发福 这回是被“圆下巴”出卖了

导语：女明星的身材总是个谜！忽胖忽瘦仿佛如吹气球般轻而易举。而就在最近，刘亦菲好像一不小心也发福了。虽然颜值依旧不减，但这圆润的下巴可是悄悄出卖了刘亦菲身材的小秘密哦！（来源：ELLE中文网）

刘亦菲又双叒发胖

无论从正面还是侧面看，刘亦菲的下巴都圆润了不少，甚至出现了些许双下巴。下颌线也变圆了，这让刘亦菲的脸看上去肉嘟嘟的。

刘亦菲的下巴都圆润了不少

刘亦菲发胖前脸部的线条还是很明显的

刘亦菲发胖前脸部的线条还是很明显的，特别是从下巴到脖子这块，再加上纤细的锁骨和手臂线条，堪称完美！

刘亦菲现在和曾经的照片

刘亦菲 现在和曾经的照片

而通过对比刘亦菲现在和曾经的照片看得出，原本下颌线的V型变成了U型。发胖后的刘亦菲连脸上的轮廓都没有以前清晰了。

脸部的线条感对于整体十分重要！

瘦了十几斤的杨紫

瘦了十几斤的杨紫不止身材变好了，连脸也小了很多。

看对比图可以发现，她的下颌线变得明显了

看对比图可以发现，她的下颌线变得明显了，脸部的轮廓也更加立体鲜明，锁骨也出来了哦！

周冬雨

周冬雨的脸本来就不大，所以瘦了之后更显脸部线条的轮廓感。

周冬雨对比照

相比较周冬雨之前略带稚嫩的脸庞，明显的脸部线条感更显成熟和女人味。

赵丽颖

赵丽颖一直都是小圆脸的代表，但看她的侧脸，下颌线到颈部的线条还是非常突出的。

以前赵丽颖的咬合肌比较大加上短下巴，所以显得脸部没有线条

以前赵丽颖的咬合肌比较大加上短下巴，所以显得脸部没有线条。而现在虽然颖宝的脸还是有些圆，但下颌线却自然流畅。

杨丞琳

杨丞琳的下颌线也很好看，脸部的鲜明轮廓不仅显瘦，而且更加成熟知性。

杨丞琳以前一直是娃娃脸

杨丞琳以前一直是娃娃脸，Babyface使得她看上去肉肉的，缺乏脸部线条就会看上去比较可爱。

袁姗姗

袁姗姗之前也被曝发福，之后又闪电瘦身。看她现在的下颌线十分流畅鲜明，不愧是心形脸的代表！

袁姗姗爆肥和瘦身后

袁姗姗爆肥和瘦身后，脸部右侧线条的对比还是十分明显的。

大s

大S对比照

最近大s靠着瘦身菜单瘦了十公斤，怪不得侧脸线条看起来十分完美。

颖儿脸部线条也很完美

曾靠每天只吃一粒老干妈减肥的颖儿脸部线条也很完美，小脸和脖子的紧致感让她看上去更瘦了。但这种减肥方法还是不要尝试哦！

看看她曾经发胖的照片，脸蛋圆润得连下巴也消失不见了

看看她曾经发胖的照片，脸蛋圆润得连下巴也消失不见了。脸部没有任何线条感可言，轮廓也十分模糊。

在视觉上的胖瘦其实不是脸大脸小的问题，而是脸部的线条是否紧致、清晰，整个面部的立体感共同影响的。

如果下巴和下颌线这部分变得“肉肉”的，就会视觉上给人脸部不够纤瘦的感觉，侧面也缺乏立体感。

如果下巴和下颌线这部分变得“肉肉”的，就会视觉上给人脸部不够纤瘦的感觉，侧面也缺乏立体感。

侧面的下颌线也很重要

除了下巴圆润会给人“胖了”的感觉，侧面的下颌线也很重要，如图中的116度角是最完美的侧颜角度。

简单几步的按摩手法，赶走双下巴！重塑下颌线！

STEP1

STEP1：将少量的按摩油滴在手心，搓热后双手的温度能令皮肤更好吸收。

STEP2

STEP2：把按摩油均匀涂抹在脸上，顺着肌肤的纹理轻柔地进行按摩。

STEP3

STEP3：再把手上剩余的按摩油涂抹至颈部，轻柔按摩直到皮肤吸收就可以了。

STEP4

STEP4：指腹用打圈圈的方式按摩至太阳穴部位，然后微微向上提拉眼尾。

STEP5

STEP5：双手按压额头后划向太阳穴，在太阳穴处停留几秒并轻轻地按压。

STEP6

STEP6：用指腹沿着脸部轮廓向上提拉按摩，注意手法轻柔，否则会损伤皮肤哦！

脸部线条的提升不是一蹴而就的，一定要坚持每天按摩才可以哦！