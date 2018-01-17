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刘亦菲又发福 这回是被“圆下巴”出卖了

2018年01月17日 18:59 新浪时尚
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　　导语：女明星的身材总是个谜！忽胖忽瘦仿佛如吹气球般轻而易举。而就在最近，刘亦菲好像一不小心也发福了。虽然颜值依旧不减，但这圆润的下巴可是悄悄出卖了刘亦菲身材的小秘密哦！（来源：ELLE中文网）

刘亦菲又双叒发胖刘亦菲又双叒发胖

　　无论从正面还是侧面看，刘亦菲的下巴都圆润了不少，甚至出现了些许双下巴。下颌线也变圆了，这让刘亦菲的脸看上去肉嘟嘟的。

刘亦菲的下巴都圆润了不少刘亦菲的下巴都圆润了不少
刘亦菲发胖前脸部的线条还是很明显的刘亦菲发胖前脸部的线条还是很明显的

　　刘亦菲发胖前脸部的线条还是很明显的，特别是从下巴到脖子这块，再加上纤细的锁骨和手臂线条，堪称完美！

刘亦菲现在和曾经的照片刘亦菲现在和曾经的照片
刘亦菲 现在和曾经的照片刘亦菲 现在和曾经的照片

　　而通过对比刘亦菲现在和曾经的照片看得出，原本下颌线的V型变成了U型。发胖后的刘亦菲连脸上的轮廓都没有以前清晰了。

　　脸部的线条感对于整体十分重要！

瘦了十几斤的杨紫瘦了十几斤的杨紫

　　瘦了十几斤的杨紫不止身材变好了，连脸也小了很多。

看对比图可以发现，她的下颌线变得明显了看对比图可以发现，她的下颌线变得明显了

　　看对比图可以发现，她的下颌线变得明显了，脸部的轮廓也更加立体鲜明，锁骨也出来了哦！

周冬雨周冬雨

　　周冬雨的脸本来就不大，所以瘦了之后更显脸部线条的轮廓感。

周冬雨对比照周冬雨对比照

　　相比较周冬雨之前略带稚嫩的脸庞，明显的脸部线条感更显成熟和女人味。

赵丽颖赵丽颖

　　赵丽颖一直都是小圆脸的代表，但看她的侧脸，下颌线到颈部的线条还是非常突出的。

以前赵丽颖的咬合肌比较大加上短下巴，所以显得脸部没有线条以前赵丽颖的咬合肌比较大加上短下巴，所以显得脸部没有线条

　　以前赵丽颖的咬合肌比较大加上短下巴，所以显得脸部没有线条。而现在虽然颖宝的脸还是有些圆，但下颌线却自然流畅。

杨丞琳杨丞琳

　　杨丞琳的下颌线也很好看，脸部的鲜明轮廓不仅显瘦，而且更加成熟知性。

杨丞琳以前一直是娃娃脸杨丞琳以前一直是娃娃脸

　　杨丞琳以前一直是娃娃脸，Babyface使得她看上去肉肉的，缺乏脸部线条就会看上去比较可爱。

袁姗姗袁姗姗

　　袁姗姗之前也被曝发福，之后又闪电瘦身。看她现在的下颌线十分流畅鲜明，不愧是心形脸的代表！

袁姗姗爆肥和瘦身后袁姗姗爆肥和瘦身后

　　袁姗姗爆肥和瘦身后，脸部右侧线条的对比还是十分明显的。

大s大s
大S对比照大S对比照

　　最近大s靠着瘦身菜单瘦了十公斤，怪不得侧脸线条看起来十分完美。

颖儿脸部线条也很完美颖儿脸部线条也很完美

　　曾靠每天只吃一粒老干妈减肥的颖儿脸部线条也很完美，小脸和脖子的紧致感让她看上去更瘦了。但这种减肥方法还是不要尝试哦！

看看她曾经发胖的照片，脸蛋圆润得连下巴也消失不见了看看她曾经发胖的照片，脸蛋圆润得连下巴也消失不见了

　　看看她曾经发胖的照片，脸蛋圆润得连下巴也消失不见了。脸部没有任何线条感可言，轮廓也十分模糊。

　　在视觉上的胖瘦其实不是脸大脸小的问题，而是脸部的线条是否紧致、清晰，整个面部的立体感共同影响的。

如果下巴和下颌线这部分变得“肉肉”的，就会视觉上给人脸部不够纤瘦的感觉，侧面也缺乏立体感。如果下巴和下颌线这部分变得“肉肉”的，就会视觉上给人脸部不够纤瘦的感觉，侧面也缺乏立体感。

　　如果下巴和下颌线这部分变得“肉肉”的，就会视觉上给人脸部不够纤瘦的感觉，侧面也缺乏立体感。

侧面的下颌线也很重要侧面的下颌线也很重要

　　除了下巴圆润会给人“胖了”的感觉，侧面的下颌线也很重要，如图中的116度角是最完美的侧颜角度。

　　简单几步的按摩手法，赶走双下巴！重塑下颌线！

STEP1STEP1

　　STEP1：将少量的按摩油滴在手心，搓热后双手的温度能令皮肤更好吸收。

STEP2STEP2

　　STEP2：把按摩油均匀涂抹在脸上，顺着肌肤的纹理轻柔地进行按摩。

STEP3STEP3

　　STEP3：再把手上剩余的按摩油涂抹至颈部，轻柔按摩直到皮肤吸收就可以了。

STEP4STEP4

　　STEP4：指腹用打圈圈的方式按摩至太阳穴部位，然后微微向上提拉眼尾。

STEP5STEP5

　　STEP5：双手按压额头后划向太阳穴，在太阳穴处停留几秒并轻轻地按压。

STEP6STEP6

　　STEP6：用指腹沿着脸部轮廓向上提拉按摩，注意手法轻柔，否则会损伤皮肤哦！

　　脸部线条的提升不是一蹴而就的，一定要坚持每天按摩才可以哦！

标签: 刘亦菲下巴发福

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