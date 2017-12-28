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当我们乘坐代码共享航班的时候 应该注意什么

2017年12月28日 10:12 新浪时尚
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　　导语：订机票时经常遇见的“代码共享航班”，背后也有讲究。（来源：界面新闻）

　　订飞机票的时候，我们经常可以遇到代码共享航班，可你知道其中也会遇到一些问题吗？

　　“代码共享航班”是指一家航空公司的航班号（即代码）可以用在另一家航空公司的航班上。换句话说，即旅客在全程旅行中有一段航程或全程航程购买的是A航空公司的机票，实际乘坐的是B航空公司航班。这种做法起源于上世纪70年代的美国，流行于全球航空业。

　　在不投入成本情况下，“代码共享航班”可以让航空公司多一条航线。不仅在宣传上，而且在市场份额、航线竞争中也起到促进作用，而且对于想开拓这条航线的公司，这是前期观察市场最准确的方法。对于乘客来说，“代码共享航班”也可以让某一航空公司的常旅客拥有更多选择。

不过，在乘坐“代码共享航班”时，仍然有一些注意事项。

　　不过，在乘坐“代码共享航班”时，仍然有一些注意事项。

　　比较重要的就是当“代码共享航班”遇到延误或取消等情况时，比如此前就有报道显示一对夫妇通过英国航空预定了从华盛顿DC到西班牙阿利坎特的机票，这一飞机是由美国航空承运的代码共享航班。

　　然而美国航空取消了这一航班，这对夫妇不得不改乘英国航空的另一架飞机，但这架飞机经济舱已满员只能加760美元升级高端经济舱。

　　事后英国航空认为自己并非主要问题方，拒绝赔偿；而美国航空根据自己的赔偿规定只赔付了这对夫妇200美元。

　　所以当飞机的实际承运方取消飞行计划时，理赔会变得更加复杂，这是订票之前需要考虑的风险。

　　更加需要注意的是，一些订票网站还经常会以技术问题等原因，不明确显示飞机是代码共享航班的信息。据英国《每日邮报》的报道指出，例如订票网站eDreams和Lastminute.com就会经常这样做。

　　同时也应避免因为搞不清谁是实际承运公司，而出现跑错值机柜台等情况。

　　图片来源：alarmy

标签: 美国航空航班代码共享

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