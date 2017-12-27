马桶刷刷杯子？五星级酒店你不得不知的那些内幕

导语： 今年酒店行业频频曝出卫生安全问题。12月26日，哈尔滨3家五星级酒店再度被曝出卫生问题，五星级酒店还能不能住了？

曝光：一把马桶刷刷遍客房

26日下午，有媒体发布对哈尔滨三家五星级酒店的暗访视频。视频显示，三家五星级酒店均在客房清理方面存在严重问题。分别如下：

哈尔滨凯宾斯基酒店：用刷马桶的刷子洗杯子，使用过的浴巾擦杯子，浴巾蘸马桶水擦地，长时间不换床尾巾，不清洗水壶，浴巾放地上整理，未使用的用品不换。房价为918-2788元/间/晚。

哈尔滨香格里拉大酒店：浴巾擦地，杯子不消毒，被芯扔地上，床尾巾目测不脏不换，同一块抹布擦垃圾桶、洗杯子，马桶里洗抹布，浴缸里洗脚垫，同一把刷子刷马桶、浴缸、杯子，同一种清洁剂清洁马桶、洗脸盆和浴缸。

哈尔滨香坊永泰喜来登酒店：地上叠杯子，同一把马桶刷刷马桶、洗脸盆，目测未使用的毛巾、床单等用具不换。房价为791-1456元/间/晚。

值得一提的是，上述三家酒店房价均不菲。凯宾斯基酒店房价为918-2788元/间/晚，香格里拉大酒店房价为1005-2624元/间/晚，香坊永泰喜来登酒店房价为791-1456元/间/晚。最便宜的房间价格也近800元，最高则将近2800元。

网友：担忧、愤怒又无奈

在相关报道的评论区，网友们纷纷表达对此事件的观点。有网友表示担忧，“五星如此，没星的不敢想”；有的网友则提出“应对”之法，“看来不用酒店的东西还不够，以后还要带个睡袋出门”。更多的网友留言称，“可怕”，“恶心”，“情何以堪”。

有媒体对此次事件进行了在线调查，调查结果显示，入住酒店经常遇到卫生不佳状况的网友占被调查总数的62.1%，偶尔遇到的占33.0%，仅有4.9%的人表示没有遇到过。

而五星级酒店频频曝出卫生问题也使大众对其的期望值急剧下降。调查显示，怀疑五星级酒店也存在卫生问题的网友占调查总数的66.5%，他们认为“酒店行业都差不多”；同时，还有84.5%的网友认为此次被曝光的只是冰山一角。

然而，对于出现的卫生问题，多数网友也表示无可奈何。调查显示，53%的网友表示，仍会继续选择入住这些酒店，“只能自己多注意点”。

媒体在线调查结果（截至27日上午）

记者在凯宾斯基酒店和香格里拉酒店官方微博还发现，无论微博正文内容如何，网友们均在评论区表达了对此次事件的不满。

凯宾斯基酒店集团官方微博评论区

香格里拉酒店集团官方微博评论区

哈尔滨香坊永泰喜来登酒店则关闭了微博评论。

哈尔滨香坊永泰喜来登酒店微博无法评论

回应：主管部门已核实事实 酒店称通知书今日下达

据东北网报道，在暗访视频发布后，哈尔滨市卫计委与市旅游发展委员会、市市监局、市食药监局、市政府法制办组成联合调查组，当天下午对涉事的三家酒店展开现场调查。

经调查组现场询问事实，确认事实存在。联合调查组当即对三家酒店负责人进行约谈。市卫计委执法人员下达《行政处罚事先告知书》，依据《公共场所卫生管理条例实施细则》的规定，对涉事3家酒店依法进行处罚。

前车之鉴：五星级酒店不换床单成业内“潜规则”

一家独立测评机构在网上曝光了北京五家五星级酒店，在客人退房后没有彻底更换床品、清洁浴缸及马桶圈的情况。涉及的酒店有北京W酒店、北京三里屯洲际酒店、北京希尔顿酒店、北京JW万豪酒店和北京香格里拉饭店。

这一事件引起了广泛关注，但随后网上也出现了针对这家名叫蓝莓测评的调查机构的质疑。后根据央视记者的调查，这家机构给出的回应可以证明视频是真实的。遭曝光的这几家五星级酒店确实存在“不换床单、不擦马桶”的现象。面对这样的问题，消费者、酒店、相关部门三者之间应该构成一个怎样的监管机制？让人们住得放心？

防范于未然：住酒店你不得不知的十大内幕

据英国《每日邮报》邀请酒店业内人士爆料运营内幕，并给出了自己对选酒店的建议。

酒店房间每3—4个月进行一次大清扫

1 酒店房间每3—4个月进行一次大清扫

琼斯说，酒店平均3—4个月会对房间内的所有物品进行一次深度清洁。床单、被套及床罩在清洗过后还会放到太阳下晾晒几个小时。此外，像窗帘、家具和地毯等也会在这个时候拿到室外晒晒太阳。一般来说，酒店家具的使用年限不超过十年，床上用品不超过五年。

记得检查猫眼是否完好

2 记得检查猫眼是否完好

为保护自己的个人隐私，入住后第一件事：检查猫眼是否完好。如果发现猫眼缺失或被损坏，最好换一个房间。懒得换房的话，也可以用一张白纸，卷成香烟大小堵住孔眼。

3 不要使用木质行李架

琼斯提醒，木质家具是细菌和真菌聚集的地方，很难清洁。因此，入住后尽量不要将行李直接放置于木质行李架上，在拿行李时最好将箱子拖到卫生间中再取出物品。

4 酒店房间如何定价？

“如果一个房间的装修成本为1000美元，那么酒店平均每天应该收取1美元的房费。所以一个耗资30万美元打造的房间，定价就应为每晚300美元。”汤姆斯基还说，判断一个房间装修成本高低，主要看浴室的设备是否齐全。标准的浴室应该配有一个洗脸盆、一个浴缸及一个马桶。

5 少数酒店用紫外线杀菌

英国的贝斯特韦斯特酒店目前采用紫外线对房间进行杀菌。除了肉眼可见的污渍外，对一些经常被人触摸的地方，如门把手、开关、遥控器及公共区域再次进行检查。

6 酒店员工有时工作很敷衍

前台只想在最短的时间里服务最多的顾客。因此，他们迅速给出房间报价，为的是给回答顾客的各种疑问留时间。

还有的清洁员可能会为了报复某个顾客而将其牙刷弄脏或将门卡掰弯。

7 酒店员工有可能因为无聊而翻顾客的行李

汤姆斯基说，部分员工出于无聊，喜欢翻顾客的行李。尤其对顾客的私生活感兴趣，并将其当做茶余饭后的谈资。

（文章综合自：中国网、《每日邮报》）