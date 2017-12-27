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英国品牌Superdry携手许魏洲推出新年联名系列

2017年12月27日 12:10 新浪时尚
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　　导语：英国品牌Superdry携手许魏洲推出新年联名系列Superdry CNY × Timmy，这是Superdry推出的首个明星联名系列，也是许魏洲首次跨界参与服装设计。

Superdry携手许魏洲推新年联名系列广告大片Superdry携手许魏洲推新年联名系列广告大片
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　　此次新年合作系列广告大片在布达佩斯拍摄，工业气息十足的废弃工厂里，许魏洲帅气演绎由自己参与设计的个性徽章飞行员夹克、复古风牛仔裤以及红色T恤，无惧约束，够酷够跩！

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　　值得一提的是，许魏洲在设计中加入了许多属于自己的独特印记，他的出生年份1994、属相狗、名字“洲”，还有他钟爱的吉他拨片，红色的元素对于新年系列来说也格外应景。

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　　今年6月，许魏洲曾受邀前往Superdry总部伦敦，他勇于突破、追求自我的人生态度和Superdry崇尚自由不羁、打破常规的品牌精神不谋而合，由此开启双方跨界合作系列的概念，最终碰撞出动魄的创意火花。Superdry与许魏洲联名款Superdry CNY × Timmy将于北京时间1月6日正式发布。

标签: 许魏洲Superdry联名系列跨界英国

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