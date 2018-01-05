跟着2018米其林指南 去澳门逛吃逛吃

导语：澳门用美食和街巷流转出精致温暖的风情，将艺文与行乐杂糅进闲适低调的光阴，咏叹着静谧韶华。

黑沙踏浪：游泳、踏浪必去地

路环岛南面的黑沙，是澳门著名的天然海水浴场。1992年评选“澳门八景”时，这里被命名《黑沙踏浪》而成为八景之一。 来到黑沙海滩，洁净的大海，久违了的浪声，奇特的黑沙，宁静的海岸，一切都会让人感觉进入了另一个世界：在这里，人们更容易放开一切、敞开心胸。

妈阁紫烟：澳门人崇高的信仰

澳门最古老的庙宇，已有500年历史，坐落在澳门半岛的东南方，沿岸修建，背山面海，石狮镇门，飞檐凌空，是澳门三大禅院之一。妈阁庙历来香火鼎盛，尤其是每年的春节以及农历3月23日天后诞期，善男信女纷纷前来顶礼拜祀，庙前广场还搭盖戏棚演出神功戏，十分热闹。

卢园探胜：澳门唯一江南式公园

位于澳门半岛的中部，东望洋山的北麓，罗利老马路与荷兰园马路的交界处，总面积1.78公顷。园内景色如诗如画，俨然一幽雅、秀丽、恬静的江南风光，颇具苏州狮子林的格局，给人一种“小中见大”的感觉，是港澳地区唯一具有苏州园林风韵的公园。

灯塔松涛：澳门全景尽收眼底

松山灯塔与另两座三百年古迹松山炮台和松山教堂，构成松山三古迹，于此远眺，澳门全景及珠江口的壮丽景色尽收眼底，可领略古今变迁。

三巴圣迹：澳门标志

这间教堂与火结下不解之缘，从其雏型起始，至现时仅存的前壁牌坊，先後经历三次大火，屡焚屡建，是一所活生生的历史见证。览大三巴牌坊，除欣赏巍峨壮观的前壁之外，还要细心浏览壁上精致的浮雕及其意义。

龙环葡韵：观海景最佳去处

“龙环”是澳门氹仔岛的旧称，而“葡韵”则是形容仔岛葡萄牙建筑的风格韵味，亦泛指仔海边马路一带的景观。“龙环葡韵”是澳门八景之一，景观包括海边马路 的五栋葡式住宅、嘉模教堂、图书馆和两个小公园，其中海边马路的葡式建筑群———五栋翠绿的小型别墅被视为仔重要的文物建筑与文化遗产，它们同时亦是澳门 极具代表性的景点之一。

镜海长虹：感受建筑师的鬼斧神工

包括“镜海”与“长虹”两部分。“镜海”本是澳门的古地名之一，泛指澳门半岛与凼仔岛之间的海面，几百年来一直为澳门对外贸易的航道。如今的“镜海”上架 起两座大桥——澳凼大桥和友谊大桥，两桥似“长虹”横跨“镜海”，不仅成为澳门的交通大动脉，也是澳门极为壮观的一处美景。

普济寻幽：烟雾缭绕山林

澳门最大的禅院，也是本澳最具规模的庙宇，景物清幽，保存著明清南方庙宇特色，创建於朝天启年间，迄今已有近四百年的历史。后花园的几百年的连理树，近年不幸枯萎，但仍具吸引力。庙内香火鼎盛，向为游客必到之处。

澳门其实很好吃！

在去过澳门的游客心目中，被提及最多的食物大概是安德鲁或者玛嘉烈葡挞、新马路附近的恒友鱼蛋、官也街的莫义记大菜糕等等小吃，提及正餐餐馆的相对来说要少得多。而在我看来，澳门的众多小吃固然可口，但许多环境和口味兼具的正餐餐厅，甚至是米其林餐厅也值得一试。

与邻近的香港相比，澳门的米其林餐厅大多位于竞争激烈的赌场内，不仅价格上低一大截，服务水平也相对较优。也许“澳门+米其林+赌场餐厅”这样的组 合听起来会让人感觉消费水平较高，但以实际操作经验，人均两三百元人民币，就已经足够在澳门的部分米其林餐厅饱餐一顿了——当然，前提是你点的是粤式 点心，而不是鲍参翅肚。如果非要点鲍参翅肚，预算在后面多加个零也行。

除了粤菜之外，另一些米其林车胎人推荐的葡国菜餐馆，也是价廉物美的选择。在著名的威尼斯人酒店内，甚至还有一家米其林一星餐厅供应只需百来元人民币的自助餐！如果你近期有去澳门的打算，不妨暂时忘记那些街头小吃，在下面的米其林餐厅中选几家试试吧。去之前，最好提前电话预订哦！

8餐厅

米其林三星餐厅

地址：澳门南湾葡京路新葡京酒店2楼

电话：00853-88037788

在2014年版的澳门米其林指南中，位于新葡京酒店的8餐厅荣升三星，成为继香港四季酒店龙景轩之后的又一家三星中餐馆。但8餐厅比龙景轩订位要容易得多，价格也偏低一些。

或许是餐厅位于热门观光地葡京酒店的缘故，8餐厅内显得有些嘈杂，但又不至于像一些粤式酒楼那般闹哄哄的样子。午市菜单上的点心只比广州一般餐馆的 价格高一些，但也物有所值：在港澳地区吃粤式点心的好处之一是，能品尝到一些大陆不多见的好食材。比如这里的烧汁和牛一口酥，选用的便是进口的优质和牛。

8餐厅的特色之一是把许多常见的粤式点心做成卖萌的形状，味道也不落下。如霸王淡水鲜虾金鱼饺和葡香焗蟹挞，把食物做成了虾蟹。

如果觉得只吃点心不足以果腹，不妨尝试一下8餐厅的招牌菜之一，原只乳猪焗饭。半只起点，服务生会端着半只乳猪上来在你面前切件，乳猪皮脆肉滑，里面饭粒吸收了乳猪的油香味。但千万别吃太多，否则肯定会被腻得不行不行的。

作为澳门的老牌赌场酒店，如今的葡京虽然外表看起来略显寒碜，但里面的不少高档食肆都还是值得造访的。另一家由著名大厨Robuchon开设的米其林三星法餐厅，以及主打米其林一星餐厅大厨也位于此地。

紫逸轩

米其林二星餐厅

地址：澳门北安区望德圣母湾大马路四季酒店大堂

电话：00853- 28818818

从满是旅行团和吵闹游客的威尼斯人酒店南侧出来，不一会儿就能到达四季酒店。比起8餐厅来说，这儿游客较少，气氛显得更加安静，但午市点心一共只有16款，价格比8餐厅也要高一些。

喜欢这家店的原因之一，是因为这家的鲍鱼鸡粒酥做得实在是太棒了，这也是我个人最喜欢的粤式点心之一。做法先做好下层的酥挞，放上鸡粒焗一次后，再加上鲍鱼焗一次，然后涂上鲍鱼汁。鲍鱼柔软入味，藏在鲍鱼下面的鸡粒丰富了味觉的层次。

另一款比较喜欢的点心是瑶柱豆苗带子饺，带子很是清甜。而这里的香焗和牛烧饼也有用到和牛，一咬开就能闻到一股热腾腾的肉香气味。饭后赠送的椰子红豆糕和夹心餐包味道也很不错。

与8餐厅相比，紫逸轩的点心更精致一些，只是价格稍贵。且紫逸轩的餐厅环境较安静，不喜欢传统粤式酒楼那种吵闹氛围的，可以悠哉悠哉地在此品一番茶点。

永利轩

米其林一星餐厅

地址：澳门宋玉生广场外港填海区仙德丽街永利澳门酒店地面层

电话：00853-89863688

永利轩和另一家米其林二星餐厅京花轩都位于永利酒店里。这儿的午市有6款点心任选的套餐，只要188澳门币。虽说是任选，但像是一些价格较高的点心并不包括在里面。就算单点的话，价格也不会差很多。

雪影烧餐包是餐厅的招牌点心之一。酥皮香脆，里面的叉烧又热又香，出品在水准之上，但叉烧的肉质稍微有点偏柴。另外一款虫草花鸡汤牛肉球，是在鲜嫩的牛肉球配上鸡肉高汤和虫草花，比起常见的腐竹牛肉球多了些新意。

还有一道豆浆千层腐皮夹，豆浆香滑，腐皮层次分明，堪称是豆香的双重叠加。

这家餐厅也有做鲍鱼烧鸡酥，比紫逸轩的价格便宜许多，但味道也差得多了。鲍鱼没有质感，酥挞也不够酥脆。想来一分钱一分货也是适用于这些餐厅的。

虽然永利轩点心的卖相与之前的两家相比不怎么精致，但其实总体吃下来，味道有一定水准，且性价比高。

皇雀印度餐厅

米其林一星餐厅

地址：澳门路氹城金光大道望德圣母湾大马路澳门威尼斯人度假村酒店1楼1038号

电话：00853-81189696

吃过这家餐厅之后，你就知道，米其林餐厅真的不意味着卖相和摆盘就一定好看的……

这家餐厅叫做皇雀印度餐厅，位于纸醉金迷的澳门威尼斯人酒店内，是亚洲唯一的米其林印度菜，2014-2016年连续获得米其林一星评价。主厨 Justin Paul是土生土长的印度厨师，曾在2009年澳门威尼斯人举办的国际印度电影大奖颁奖礼期间成功招待了五千名前来出席的印度宾客。餐厅选用的重要香料和 餐具由印度直接进口，大部分是食材也是由自家调制。

在威尼斯人酒店里面，米其林一星，还是自助餐，价格却只要160元澳门币，刷银联卡还打八折。天地良心啊有没有？160乘以0.8再乘以0.8，加上服务费也就是大概人民币一百块左右。

马萨拉羊角豆

不管是马萨拉羊角豆，香浓牛油芝士咖喱，还是印式葱香彩椒咖喱羊，看起来都是一道道毫无辨识度和卖相负分的菜。

天多利香烧蘑菇串

在午市自助餐里，甜品是任意吃的，但随便拿了几个都是甜到发腻的类型，可能会让人吃不惯。

这家餐厅每天上午11时至下午3时供应自助午餐，单点菜式则由下午6时至晚上11时供应，看了看菜单，价格也不算贵，而且晚餐的摆拍和卖相终于是可以算得上fine dining了。

利安咖啡屋

米其林推荐美食

地址：澳门氹仔旧城区氹仔地堡街79号泉福新邨第二期伟大阁第三座地下Q座

电话：00853-28301189

来了澳门，除了粤菜，葡国菜也是值得一试的。很多游客喜欢到氹仔官也街附近吃葡国菜，尤其是莫义记和公鸡葡国菜所在的那个十字路口，一到饭点便站满了排队的游客，随便抬个胳膊都担心会肘击到旁边的行人。

但在离官也街仅几分钟路程的这家利安咖啡屋，排队的游客就少多了。这家餐厅，瞧着就是一个受欢迎的本地家常餐馆应有的样子：既有各种年龄段的常客，游客又不至于太多，店内的服务人员穿得精神，服务态度也得体，做起生意来带着笑脸乐在其中。

第一次来这家餐厅时，只夹了一块蒜香牛仔肉入口，就知道，这注定是一家不平凡的餐厅。带着蒜香的牛仔肉做得极嫩且肉香四溢，旁边的配菜也不马虎，薯仔饼外皮酥脆，让人连洒在盘子里的薯仔块也舍不得浪费，得呼啦啦地扒起来吃掉。

另外一盘葡式焗海鲜饭，分量也够足。餐馆用的是美国的地扪牌西红柿酱，海鲜饭尝起来不会过甜过腻，酸甜开胃的程度正好。

后来再去这家餐厅，要了一份金枪鱼色拉。在其他很多餐馆点的金枪鱼色拉，金枪鱼一般只是点缀，盘内占大多数的是生菜和水果，而这家则完全相反，只在盘子边上放了几片西红柿黄瓜，中间厚厚的一堆全是金枪鱼——这么实在真的好吗？

需要提醒的是，这家餐馆每道菜分量都挺多的，要是人少的话，根本就点不了几个菜，建议至少组个四人团来拼吃。烤乳猪、非洲辣鸡、阔佬猪排饭等都值得一试，如果要点红酒烧牛肋条等招牌菜，需要提前电话预约。

澳门旅游学院餐厅

米其林推荐美食

地址：澳门望厦望厦炮台斜坡

电话：00853-85983077 / 85983076

说到米其林车胎人的推荐餐厅，这家连续几年入选车胎人推荐榜单的澳门旅游学院教学餐厅值得一提。

澳门旅游学院坐落在望厦山上，其旅游和酒店管理等相关专业在亚太地区很是知名。学院开设这家教学餐厅，为的是给学生提供实习的场所，因此只在教学日 周一至周五开放。餐厅由专业厨师烹饪，一部分服务生是这儿的学生。穿着服务生服装的年轻学生妹子们在端菜上来时，总是会被在一旁盯着的导师批评动作不规 范，吓得妹子们一惊一乍连连低头道歉，让人不禁心生同情。

轻煎带子配葡国烟血肠

这儿的行政午餐只要200澳门币，包括两道菜和自助任食的甜品。因为可以毫无顾忌地压榨苦命的学生，所以也不收取服务费。入座之后，会有学生妹子端上来新鲜出炉的面包，配上橄榄油、葡国肠酱和牛油。葡国肠酱里能吃到小粒的肉肠，配着面包很好入口。

煎鲈鱼配酸椰菜、香草酱、炸蜗牛

餐厅主打各式葡国菜，除了行政午餐内的菜式，也可以另外在菜单中单点。我印象深刻的有这道蜜糖芝麻烟鲭鱼柳配白松露及椰菜花，芝麻和腌渍过的鲭鱼的搭配很是讨喜。另一份单点的轻煎带子配葡国烟血肠，带子上面放了半颗无花果，下面垫着血肠。带子本身外焦里嫩，很是鲜甜。

腌三文鱼配苦白菜苹果沙律、茴香面包及甜芥末酱

另外，这里可以任吃的自助甜品大约有十来种，甜点控可以吃到饱。这样的食物配上澳门币200元（人民币160元）的价格，就算放在北上广深，性价比也是极高的。

除了不能点服务生妹子，这家店也没有什么好挑剔的了。

福龙葡国餐

米其林推荐餐厅

福龙在澳门的第二家分店隐藏在行人如鲫的百老汇大街，若不留神容易错过。餐厅内以米黄色的墙身饰以澳门为题的油画，充满异国风情。其露天用餐位置面向河景，是情侣用餐的上佳选择。这儿提供多样的葡国菜式，例如葡式芝士焗蟹盖和葡萄牙海鲜大烩饭等，葡式烤乳猪更是其招牌菜。 —《米其林指南香港澳门2018》

营业时间： 午市 ─ 中午12时至下午3时；晚市 ─ 晚上6时至11时

地址： 百老匯美食街A-G005-G009号铺

电话： +853 8883 3338

皇冠小馆

米其林推荐餐厅

百老匯酒店后面的食街，云集多间澳门本地知名食店，非常热闹。作为本地代表之一，皇冠小馆以古法竹竿炮制的弹牙面配大头虾子及以新鲜原只海蟹及瑶柱熬制的蟹粥驰名。另外还有其他粥面小食和数款小炒。环境简朴干净。—《米其林指南香港澳门2018》

营业时间： 上午11时至凌晨12时

地址： 百老匯美食街A-G017号铺

电话： +853 8883 3338

度小月

米其林推荐餐厅

度小月是台湾知名面店，其先祖为渔民，他们将无法出海捕鱼的季节称为“度小月”，并卖面维生以度过小月，因广受欢迎索性转为卖面。其招牌担仔面以五印醋、蒜蓉和虾汤炮制，是必选美食。此店除了提供招牌肉燥饭和担仔面，还有这里才供应的三杯鸡，而蚵仔酥、现烤乌子等传统台湾美食亦值得一试。—《米其林指南香港澳门2018》

营业时间： 上午11时至凌晨12时

地址： 百老匯美食街A-G014-16号铺

电话： +853 8883 3338

加东

米其林推荐餐厅

百老汇酒店后面的食街，齐集数十间澳门本土和亚洲餐厅，实是游澳旅客的一个新去处！加东提供一系列星马美食如海南鸡饭和肉骨茶等，当中非试不可的是以重达一公斤的斯里兰卡肉蟹，加上以沙捞越黑椒所制的黑胡椒炒蟹及汤底加入了蛳蚶、喇沙叶的招牌喇沙。—《米芝莲指南香港澳门2018》

营业时间： 午市 ─ 中午12时至下午3时；晚市 ─ 晚上6时至11时

地址： 百老匯美食街E-G031-G032号铺

电话： +853 8883 3338