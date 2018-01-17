这些国内优质雪场 让你滑一次就“上瘾”

导语：又到了滑雪的好时节。作为滑雪爱好者的我来说，已经迫不及待想要去雪场玩个痛快了！（可惜没时间…）尽管如此，还是为你呕心沥血准备了这些国内优质滑雪胜地，如果你有空倒是可以去体验下，保准一次就上瘾。（来源：YOKA时尚网）

12月假期告急，想要去滑雪？国外肯定是没戏了毕竟没那么长的假期，但是周末两天时间到还是可以充分利用下的，既然如此，那么就把目的地锁定在国内雪场咯！

图片来源自giphy

可大部分的人一说起国内滑雪就会翻一个大大的白眼，总觉得雪场太差，没什么意思…如果你是这样想的，那么真是大错特错了，其实国内也不乏好的雪场。

好了，废话就不多说了，这就马上告诉你去哪里玩！

长白山万达度假区

滑雪体验度：★★★★

酒店体验度：★★★★★

整体体验：★★★★

长白山滑雪胜地 图片来源自500px.com

那些非嚷嚷着要去瑞士滑雪的朋友们请看这里。瑞士知名的达沃斯雪场和加拿大惠斯勒雪场都是长白山上的降雪带，换句话说都是源自长白山这一处，所以在国内想要找到真正的滑雪体验来到这里准没错。

长白山学期 图片来源自destinasian.com

这里的雪期在每年的11月到次年的4月份，对于滑雪爱好者关系的雪质问题其实你大可放心，有幸去这里滑过的人应该知道，相比其他地方的雪，这里的雪质比较松散，呈絮状，滑行时流畅度自然不用多说。

雪道设计 图片来源自connecticutprepster.tumblr.com

再有，这里的雪道设计还是很不错的。通常滑雪场基本上都是氛围初级、中级和高级道，没有太多的滑道体验，然而这里的滑道却非常的丰富，足足有43条之多。对于初级选手来说，这里的初级滑道还是不错的，宽敞平缓，对于新人来说危险系数比较低。

中级滑雪道 图片来源自twitter.com

但就我个人而言比较青睐于中级滑道（虽然小编我滑的也不是多好吧~），这里的中级道大约有1公里长，弯道比较多，相比于直上直下的滑道这种来的更有趣些。另外，相对于初级道来说这里的人少一些。

高级滑道 图片来源自skihqnet.com

这里的高级滑道有点难度，滑道是垂直向下的，跟一些欧美国家的雪山滑道类似，如果你技巧不够熟练那么就别来挑战了，毕竟安全第一嘛。（小编我还是很有自知知名的，果断放弃了…）

Tips

地址：白山长白山国际度假区白云路455号

门票价格：238元起

然而，除了对雪场情况的了解之外，交通和酒店同样也很重要。

火车票价格 图片来源自携程

去长白山目前不太推荐你搭乘飞机，虽然比较方便的，但是价格却差了很多。搭乘火车千万吉林大约算了下往返600元就搞定了，但飞机票怎么也要1800元起，所以建议铁路出行哦。

长白山度假酒店 图片来源自长白山度假区官网

度假区内的酒店有不少，像是凯悦、柏悦、喜来登等酒店都在这里，档次也是各有不同，从高档到接地气的几乎都有，自然价格也是相应分为不同级别，不过相比较而言更推荐你入住柏悦酒店。

提供免费滑雪装备 图片来源自booking

入住柏悦酒店的同时，这里的客人可以免费租用滑雪用具，所以对于菜鸟级别和普通级别选手来说会非常方便。

滑雪路程近 图片来源自booking

再有，拎着滑雪板如此沉重的东西徒步很远去滑雪未免太煎熬了，然而柏悦酒店是一众酒店当中距离雪场较近的地方，所以路程来说格外的省时省力。

柏悦酒店客房 图片来源自booking

柏悦酒店客房 图片来源自booking

这里的客房也比较宽敞，如果说你是滑雪高手自然是要准备雪板和雪服等必备用品了，房间不够大肯定摆弄不开，然而入驻柏悦酒店你倒大可放心，空间上很充足。另外这里的客房偏向于现代简约风格，很舒适。

泡温泉 图片来源自booking

另外，这里还有一大特点就是可以泡温泉。如果你在国外体验过滑雪应该知道，大部分的滑雪胜地酒店都是提供温泉服务的，为的是让滑雪者可以在运动后得到充分的放松，可在国内大部分的滑雪场都不具备哦！但柏悦却是例外，凡是来过这里体验过室外热矿泉池的人无不为之青睐。

Tips

推荐酒店：长白山柏悦酒店

地址：抚松县长白山国际度假区

价格：3130元/晚

满族火锅 图片来源自China.com

来到长白山一定要尝尝白山黑水间的满族风味，在度假区附近就有一家满族火锅店。地道的铜锅烧炭涮肉搭配芝麻酱调料，那味道别提多美味了！（说到这小便都忍不住口水直流…）

Tips

推荐店铺：乌拉满族火锅（长白山万达店）

地址：抚松县其他万达国际度假区购物一条街凯悦酒店后门对面

吉林松花湖滑雪场

滑雪体验度：★★★★

酒店体验度：★★★★

整体体验：★★★

滑雪场 图片来源自instagram.com

吉林的滑雪场其实不少，比较有名的是吉林松花湖滑雪场和北大壶滑雪场，相比与后者，吉林松花湖滑雪场的设备更为先进些。虽然年头不断了，但是这里的滑雪设施还是不错的。

高级雪道 图片来源自

值得一提的是，这里的雪道相对来说更加专业。特别是长近3000米的高级雪道，距离较长视野开阔，转弯比较多，很适合高手来此练习。

中级道 图片来源自simple.com

滑雪场内还有越野雪道，这条雪道以障碍物居多，对于滑雪者的技巧以及熟练度要求比较高，通常是没人体验的，除非是专业人士。不过，如果说水平一般的人，可以到滑雪场内体验下中级道，坡道不算陡峭，相对来说比较平缓。

雪橇 图片来源自hideawaylakegeorge.com

在雪场内，除了滑雪之外，还可以玩其他的雪上活动，像是这种电动雪橇就很受欢迎，不少人会骑着它驰骋在雪地当中非常方便。

Tips

地址：吉林市丰满区丰满桥东侧松滨路

价格：周一至周五270元；周末310元

飞机票价格 图片来源自携程

建议乘坐飞机前往长春，目前的价格十分划算，相比较之下会比火车价格合适，另外飞行时间比较短暂可以省去交通时间，另外，在选择机票的时候尽可能的选择龙嘉国际机场，这样距离雪场会比较近。

日本王子大酒店 图片来源自官网

跟前者不同，滑雪场内的度假酒店比较少，在这其种性价比最高的当属西武王子大酒店。如果你对日本滑雪场很熟悉的话，那么应该对这里并不陌生，可以说这里就是日本王子大酒店的翻版。

日本王子大酒店 图片来源自agoda.com

跟日本王子大酒店相比，这里同样延续了日式的设计理念，但是同样也融入了些中式的设计，给人感觉有种深处日本的错觉感。

酒店客房设计 图片来源自Retail Design Blog

酒店客房设计 图片来源自agoda.com

客房内原木的设计给人一种温馨的感觉，房间内采用的是地暖，入住房间后丝毫感受不到东北的寒冷感。另外，小编我比较偏爱的是客房里的茶具，可以带上一包茶叶来此泡上一壶茶享受片刻的宁静。

Tips

推荐酒店：吉林松花湖西武王子大饭店

地址：吉林丰满区青山大街888号 ，近松花湖滑雪场

价格：1824元起/晚

另外，来到吉林松花湖滑雪场不光可以滑雪，还可以看雾凇。

吉林雾凇 图片来源自Amarjeet Rai

吉林雾凇的美早已声名远播了，所以来到这里怎能不欣赏一下呢！雾凇仪态万方，婀娜多姿，独具丰韵的奇观，柳树结银花，松树绽银菊，站在道路旁看着如此唯美的雾凇就好像走进了如诗如画的世界当中，无法自拔。

松花江旁吉林雾凇 图片来源自Amarjeet Rai

试问在吉林哪里欣赏雾凇比较好？那么非松花江畔莫属了。这里可以将江畔的雾凇悉数收入眼底，格外的唯美。

再来说说吃什么，这里现从江里打捞上来的鱼可是很新鲜的，值得一尝。

铁锅鱼 图片来源自视觉中国

在滑雪场附近有一家不错的铁锅鱼，这里特别之处在于鱼肉是每日清晨现打捞上来的，鱼肉非常的鲜嫩，另外，因为制作手法很简单，所以保留了鱼肉本身的味道，吃上去跟城市里常见的鱼肉火锅并不相同。

Tips

推荐餐厅：万科山里红柴火炖

地址：青山子松花湖万科滑雪场停车场入口处对面

哈尔滨亚布力滑雪场

滑雪体验度：★★★★

酒店体验度：★★★

整体体验：★★★

亚克力滑雪场 图片来源自skinet.com

亚克力滑雪场可以说是国内优质雪场的鼻祖了，起初几乎所有的滑雪爱好者都会每年来此朝拜一次，直至今日，这里仍然是国内滑雪高手们常来之地。（像是小编这种半吊子在这里就完全不敢造次了。）

滑雪高手 图片来源自feedly.com

每年的11月中旬至次年3月下旬是这里的滑雪好时节，届时雪量达到了比较不错的水准，至于雪质也是非常不错的。另外，这里的滑雪氛围跟国外很相似，你可以体验到高山滑雪，整个雪道当中有不少自然生长的树木，没点滑雪技巧可是很容易撞树上的。

单板场地 图片来源自vacation-plans.com

一般滑雪高手们都喜欢玩单板，在亚布力滑雪场还特别设计了单板专属雪场，可以让技术高超的爱好者们在此尽情的享受，不必担心菜鸟们的突然来袭。

超大回旋场地 图片来源自Psy Hard-Artcore

还有，这里的超大回旋场地也是很刺激的，从山坡上高速冲下来，巧妙的利用滑雪板的雪刃部位来躲避，特别是转身回旋时激起的雪粒，可是相当帅气哦！（此处要有花痴脸…）

狗拉雪橇 图片来源自thetallestpine.tumblr.com

除了这种专业级别的滑雪之外，这里还为菜鸟们准备了其他娱乐项目，像是狗拉雪橇又或是电动雪橇机车等等，以至于可以让你打发时间。

要说如何前往亚布力滑雪场，还真有点小麻烦。

亚布力交通方式 图片来源自携程

你先要乘坐飞机到哈尔滨，然后再从哈尔滨做绿皮小火车到达亚布力南，这样才算是到达滑雪场。虽然有点折腾，但是交通行程价格还可以，不算太贵。

好了，咱们再来说说酒店住宿。如果你是滑雪狂热者，那么你可以考虑住在亚布力滑雪场附近，不过这里没有多么奢华的酒店，所以在前往之前可以事先预定好民宿。

亚布力小木屋 图片来源自airbnb

亚布力小木屋 图片来源自airbnb

在亚布力附近有不少不错的有意思的民宿。像是这种古朴的小木屋感觉就不错，这是独栋的别墅，如果你是和家人一起来的那么入住这种别墅就在合适不过了。另外，这里距离滑雪场很近，只需要步行就可以到达。

Tips

搜索关键字：亚布力[我们家]木屋别墅

价格：3499元起/晚

温馨公寓 图片来源自airbnb

温馨公寓 图片来源自airbnb

又或者也可以选择这种温馨的公寓式酒店。简单而又干净，当你滑雪完回来后仿佛能找寻到在家的感觉，十分惬意。

Tips

搜索关键字：温馨舒适的卧室，紧邻亚布力滑雪度假区

价格：348元/晚

艺术村 图片来源自airbnb

艺术村 图片来源自airbnb

对于年轻人来说，不妨来点格调感如何？你可以入住亚布力鸿品艺术村，这里拥有许多具有中国特色的艺术品，像是剪纸或是山水画，也有文艺气息陶艺馆和现代图书馆，在你玩耍至于还可以在这里放空自己，找寻点度假的意义。

Tips

搜索关键字：[远方民宿]-亚布力鸿品艺术村

价格：222元/晚

决定好住处之后，别忘了还有美食哦！

新鲜蘑菇 图片来源自rasamalaysia.com

这里没有高格调的西餐，也没有精致的日料，但这里你可以尝到地道的东北菜。在亚布力附近的村子里你都可以找到当地美味的菜式，另外，每一道菜品的食材都是从林中采摘而来的，所以非常的新鲜。

Tips

推荐餐厅：味当家

地址：幸福路83

好了，说了这么多小编已经按捺不住了，打算壮着胆子跟领导去请假（偷笑）不知道你打算何时出发呢？