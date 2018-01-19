逛不完的巴黎 只给我一天时间怎么够?

导语：仅仅巴黎一座城市，都要四天才能逛完啊！（来源：PClady）

每次看到那些欧洲5国6日游、法国瑞士意大利4日游的旅行团，我都特别无语。走马观花的去几个著名景点拍拍照，就真的是旅行的全部意义了？

第一日

1。卢浮宫（3小时）

卢浮宫是世界三大博物馆之一，其艺术藏品种类之丰富、艺术价值之高令人难以想象。这里的镇馆三宝是世人皆知的《米洛的维纳斯》、《蒙娜丽莎》和《胜利女神》。

2。杜乐丽花园（1小时）

杜乐丽花园是王后玛丽-德-美第奇于1564年时为了兴建杜乐丽宫而设计的庭院，于1667年首次对外开放，并在法国大革命后成为公园。杜勒丽花园连接协和广场和卢浮宫，在这里你常会看到野餐的人们和穿越此处前往香榭丽舍大道的游客。

3。协和广场（1小时）

建于1757年，是法国最著名的广场，最初由路易十五下令营建。法国大革命期间，这里曾被称为革命广场，是行刑的场所，国王路易十六及王后、罗兰夫人、罗伯斯庇尔都在此被送上了断头台。广场位于香榭丽舍大道中段，从这里可以环顾许多巴黎美景：香榭丽舍大道、凯旋门、杜乐丽花园、卢浮宫等。

4。亚历山大三世桥（1小时）

亚历山大三世桥连接右岸的香榭丽舍大街地区、大皇宫和左岸的荣军院。大桥建成于1900年，为了不影响两岸的建筑，桥身建得极为低矮。作为当时法俄友谊的象征，桥以它的奠基人——沙皇尼古拉二世的父亲亚利山大三世的名字命名。

5。塞纳河游船（2小时）

乘船游塞纳河几乎是来到巴黎不可错过的行程。到巴黎，坐上塞纳河游船，可以把巴黎核心的精华建筑一览无余，是最快了解巴黎历史的一条捷径，两岸建筑古朴而雄浑，巴黎圣母院等知名建筑邻水而建，与陆上所见又有不同观感。尤其是夜幕降临，泛舟河上，品尝红酒美食，真的是非常享受。

第二日

1。奥赛博物馆（1.5小时）

奥赛美术馆是法国近代艺术博物馆，主要收藏从1848年到1914年间的绘画、雕塑、家具和摄影作品。博物馆原先是奥赛车站，1939年车站停用，废弃多年后，在1986年改建为博物馆。奥赛与卢浮宫、蓬皮杜并列为巴黎三大博物馆，是联结古代艺术殿堂卢浮宫和现代艺术殿堂蓬皮杜中心的完美中间过渡。奥赛以收藏大量印象派画作而闻名于世。雷诺阿的《煎饼磨坊的舞会》、梵高的《自画像》和莫奈的《睡莲》等均是这里的镇馆之宝。

2。橘园美术馆（机动选择）

橘园美术馆坐落于杜乐丽花园内，靠近协和广场。美术馆虽小，却因六幅巨型的莫奈睡莲作品而闻名于世，这六幅作品是莫奈在纪薇尼花园的画作，是印象派的代表作。美术馆一共两层，第一层只有两个圆形展厅，每个展厅放置三幅长方形画作。美术馆的地下层还有印象派末期至二战左右的作品，塞尚、雷诺瓦、毕卡索、马谛斯等人的佳作都有收录。

3。香榭丽舍大街（30分钟）

香榭丽舍是由田园（Champs）和乐土（Elysées，音“爱丽舍”）两词构成，故其又名“爱丽舍田园大道”或“香榭丽舍田园大道”，而“香榭丽舍”这个美丽浪漫的名字，是由徐志摩先生留法时所赐。它东起协和广场，西至戴高乐广场（凯旋门），是巴黎诸多大街的中心女王。以圆点广场为界，香榭丽舍又可分成两部分：东段以自然风光为主，两侧是平坦的英式草坪，在法国梧桐下漫步，可体会它的宁静和舒适；而西段为商业区，众多世界名品琳琅满目，展示出香榭丽舍的时尚和繁华。

4。巴黎凯旋门（30分钟）

位于巴黎戴高乐广场中心的凯旋门全称雄狮凯旋门，是为纪念拿破仑1806年战争胜利而建。建筑以巨型雕刻作为立面的主要构成要素，立面上以“起义”、“胜利”、“抗战”和“和平”为主题的四组巨大雕刻，出自当时三位法国古典浪漫主义雕刻大师之手，具有极大的艺术震撼力。

5。埃菲尔铁塔（1小时）

在建成之初，这座造型奇特的金属庞然大物曾经引起包括莫泊桑在内的法国人的反对。时光流逝，当年的反对之声已经消散在历史的尘嚣中，如今的埃菲尔铁塔是巴黎的绝对地标，法兰西的骄傲。如今铁塔每年接待近千万游客，塔内设有餐馆，酒吧，影院等设施，是休闲娱乐的好地方；这里还是俯瞰巴黎的最佳瞭望台，是结束巴黎之旅的最佳地点。

第三天

1。卢森堡公园（1小时）

位于拉丁区中央的卢森堡公园是一处风景如画、生机盎然的公园，除了散步和欣赏这里美丽的自然风景外，纪念碑、雕像和喷泉也吸引游客驻足。公园里有皇帝的别宫卢森堡宫，是法国参议院所在处。

2。先贤祠（1小时）

先贤祠建于巴黎城圣日内维吾山，位于巴黎第五区，拉丁区的中心位置。它被巴黎一大（先贤祠—索邦大学）、巴黎二大（先贤祠—阿萨大学）、圣日内维吾图书馆、巴黎五区区政府和圣艾田都蒙教堂环绕。先贤祠是新古典主义建筑的早期典范，正面仿照罗马万神殿而建。内部大气恢弘，有精美的壁画。先贤祠最初是路易十五兴建的圣日内维耶大教堂，历经数次变迁以后现在成为伟人的安息地，至今共安葬了72位对法国历史有卓著贡献的先贤，包括伏尔泰、卢梭、雨果、左拉、居里夫妇等。

3。莎士比亚书店（30分钟）

莎士比亚书店坐落在巴黎圣母院元对面，是巴黎的文化地标，作家们的据点。书店诞生于一战之后，主要以出售英文书籍为主，“迷惘的一代”曾是书店主人的座上客，“垮掉的一代”曾在这里聚集。这里也是《冲上云霄2》的取景地。

4。巴黎圣母院（1小时）

巴黎圣母院大教堂坐落于巴黎市中心的西堤岛上，是天主教巴黎总教区的主教座堂。教堂为哥特式风格，游客可以登上塔楼参观，虽然遇不到“钟楼怪人”，但却能看到17世纪的大钟、近距离接触教堂外壁上的神兽、俯瞰西岱岛与塞纳河的美丽风光。圣母院门外的圣母院广场中，有法国丈量全国各地里程时所使用的起测点：原点（Point Zéro）纪念物，由此可见圣母院被视为法国文化中心点的象征意义。

5。蓬皮杜国家艺术文化中心（1小时）

这座博物馆一反传统的建筑艺术，将钢架、楼梯、管道等一律请出室外，以便腾出空间，便于内部使用。整座建筑共6层，分为工业创造中心、大众知识图书馆、现代艺术馆以及音乐音响谐调与研究中心四大部分。艺术中心藏有大量现代艺术精品，包括米罗、毕加索等人的画作。

第四日

1。爱墙（30分钟）

爱墙坐落在蒙马特高地半山腰上的一个街头小公园里。墙面由蓝色的瓷砖组成，上面用311种语言书写着“我爱你”，繁体字的汉语“我爱你”可在墙的左侧找到。爱墙首先由一名法国音乐人巴伦发起倡议，并于2001年情人节落成，现在已经成为蒙马特高地的一处热门景点。

2。法国圣心大教堂（1小时）

法国圣心大教堂位于蒙马特高地的制高点上，站在教堂前，大半个巴黎清楚可见。教堂风格奇特，既像罗马式又像拜占庭式，兼取罗曼建筑的表现手法，颇具东方情调。教堂内有许多浮雕、壁画和镶嵌画很值得欣赏。教堂前的威利特广场花团锦簇，曲径有致，许多人在这里悠闲地晒太阳、喂鸽子。登上教堂穹顶可俯瞰整个巴黎。

3。巴黎歌剧院（30分钟）

巴黎歌剧院是一座拥有2200个座位的歌剧院。巴黎歌剧院是世界上最大的抒情剧场，总面积11237平方米。歌剧院是由查尔斯·加尼叶于1861年设计的，其建筑将古希腊罗马式柱廊、巴洛克等几种建筑形式完美地结合在一起，规模宏大，精美细致，金碧辉煌，被誉为是一座绘画、大理石和金饰交相辉映的剧院，给人以极大的享受。是拿破仑三世典型的建筑之一。

4。巴黎老佛爷奥斯曼旗舰店（3小时）

位于巴黎市中心奥斯曼大街上的老佛爷旗舰店，是欧洲最大的百货公司 ，面积超过70，000平方米，汇集3，500多个国际品牌，这里不仅是时尚界最大的男女服饰及儿童服饰中心，同时也汇集了各类家居生活艺术产品、世界各地美食及种类丰富的顶级藏酒…，老佛爷百货多元化的定位，使之成为一个人们享受生活及品味生活的时尚场所。

5。巴黎春天百货（3小时）

春天百货公司创建于1865年，主要由时尚馆、男装馆、女装馆、家居馆、运动用品馆构成，销售的商品包括各品牌服装、饰品、化妆品、文具等。此外，春天百货店内还有资生堂沙龙及Make Up Bar两大美容护肤店，是爱美人士的首选之处。在购物的同时，还可享受商场内多家餐厅的世界美食。