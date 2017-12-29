10个与相机无关的摄影技巧 却能增添拍摄思路

导语：在相机横行的时代，拼像素、拼质感、拼细节、拼价钱，甚至拼器材数量成为了许多摄影人的坏毛病。在比较这些之前，有没有先想过你的摄影技术如何？你是否能驾驭得了现在的相机？这部相机在你手中是否浪费了？有人用手机就能拍出大片，你是否也可以？先不要盲目拼像素了，有这些技术与相机无关！（来源：蜂鸟网）

1 确定拍摄主题

当你拍完一张照片的时候，退一步想想为什么要拍摄这张照片？你真正想要拍摄的主题是什么？一旦你知道是什么让你下定决心按快门，那么你拍到的照片就更容易传达你要表现的情感了。

2 走出去

不要害怕离开房间去拍摄，门口和窗户等等都可以成为你构图的框架。外面世界可以让你遇到更多精彩的画面，也可以让你尝试更多的构图方式。

3 利用自然和人造的纹理

就像光、影和颜色在照片中扮演的角色一样，纹理、质感等细节也能构成照片中非常重要的元素。当你想要表现它们的时候，把焦点对准它们吧。

4 保持照片的趣味性

很多时候，在看到一个想要拍摄的场景的时候，我都会尝试引导一下场景中的事物，让照片变得更加有趣。就像拍摄小孩时，可以在其中放入一些小玩具来引导小孩出现在你想要的位置。而且这也不会看起来不自然，因为它也是属于生活中的一部分。

5 使用自然环境创建一个场景

观察周围的环境是关键。看看光来自哪里，你周围的环境有什幺元素。背光时树能产生有趣的光线和影子，而水面则能产生倒影。因此，我们可以利用周围的这些有趣的元素，展开自己的想象力来营造一个精彩的故事，以此来吸引观众。

6 用好你手上拥有的拍摄工具

对于手机功能非常发达的时代，你已经不一定要用相机来拍照了。手机不离身给我们随时随地拍摄带来了很大的便利，先把你的手机的拍摄功能用上吧！

7 描述细节

对我来说，很多时候，照片让我喜欢的原因是它的感情触动了我。而这往往是通过描述能够感动你的细节来体现的。

8 恰到好处的曝光

曝光是一张照片的关键所在，如何利用好它并且打破它则是作品的成功所在。就像拍摄风景照时，你会密切关注曝光，确保云彩和天空仍有层次，前景仍然可以辨认出细节，过渡自然。这里的关键便是处理好这两个细节间的平衡。

9 创建合理的比例

当你试图寻找适合的角度去展现拍摄主题的美丽、大气时，景物的比例是一个非常重要的问题。通过景物的比例关系可以很直观地表现出主题的特点。

10 注意逆光的位置

在拍摄一个主题之前，先要清楚拍摄环境的光线情况。问一问自己，“光线落在哪里了？”“阴影又在哪里了？”逆光拍摄是非常好的拍摄手法，改变一下曝光，多尝试一下拍摄的效果。影子和剪影都是非常好的拍摄主题，运用好它们吧！