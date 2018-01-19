1月就是要去悉尼过个夏天！

导语：远赴南半球，饱览澳洲醉人的风景，感受澳洲人的活力，摆脱的尘世喧嚣。（来源：pclady）

又到了每年1月，全中国都最冷的季节了。是不是特别怀念夏天的温暖？快来南半球看看，澳大利亚正是夏天啊！

迷人的自然风光、丰富的物产资源、世界最大的珊瑚礁群……这些，或许是对澳大利亚最好的概括。远赴南半球，饱览澳洲醉人的风景，感受澳洲人的活力，摆脱的尘世喧嚣。

那怎样才能玩转澳洲，玩转首都悉尼？这篇攻略给你答案。

悉尼歌剧院

悉尼歌剧院（Sydney Opera House）建成于1973年，是20世纪最具特色的建筑之一，也是世界著名的表演艺术中心，还是悉尼市的三大地标建筑之一（悉尼歌剧院、海港大桥和悉尼塔并称为悉尼市三大地标建筑）。如今歌剧院依然那么大气端庄，让人不得不赞叹建造者的前卫。2007年悉尼歌剧院被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

Tips：

1 这里停车很贵，自驾的朋友要有心理准备！

2 小心海鸥，随时都会被丢鸟粪。

3 所有演奏厅都是不能拍照的。

海港大桥

海港大桥（Sydney Harbour Bridge）位于悉尼歌剧院的西边，是悉尼的标志性桥梁，也是地标性建筑，与悉尼歌剧院齐名，占据了悉尼明信片的绝大多数版面，连接着悉尼CBD中心和北岸。由于外形的原因，还被称作“大衣架桥”。

悉尼大桥是一种单孔拱桥，曾号称世界第一单孔拱桥，是悉尼早期的代表建筑。这座大桥从1857年设计到1932年竣工，是连接港口南北两岸的重要桥梁。它像一道横贯海湾的长虹，巍峨俊秀，气势磅礴，与举世闻名的悉尼歌剧院隔海相望，成为悉尼的象征。

Tips：

攀爬悉尼大桥（Bridge Climb）已经成为悉尼最受欢迎的旅游项目，这也是世界上唯一允许游客爬到拱桥顶端的大桥。

悉尼皇家植物园

悉尼皇家植物园（Royal Botanic Gardens）于1816年在当时总督Macquarie主持下建立，占地24公顷，原来是澳洲的第一个农场，紧邻悉尼歌剧院和中心商务区，与悉尼歌剧院只隔一道狭窄的海湾，得天独厚的地理位置使得悉尼皇家植物园成为游客必游之地。

Tips：

1 市政府也位于植物园内，平时可供参观。

2 位于植物园北端的麦考利夫人石椅是眺望悉尼歌剧院与海港大桥的最佳地点，我们所看到的很多明信片就是在那取景的。

3 植物园是免费参观的。

悉尼大学

悉尼大学（University of Sydney）是澳大利亚的第一所大学，也是澳大利亚历史最悠久和最负盛名的大学，被称为“澳大利亚第一校”，在世界范围内亦是最优秀的高等学府之一。悉尼大学有八大校区及多所分校，主要校区紧靠大洋洲金融中心的悉尼市CBD，与悉尼中央火车站只一步之遥。

整个校园古色古香，保留着澳洲传统建筑和文化特色，校园里充满着清静与自然的和谐。开放型的校园外围是草地和湖泊，恋人们悠闲地坐在草地上，俨然公园一般。

Tips：

1 校友包括澳洲现任六位联邦大法官中的三位，六位澳大利亚总理，二十三位最高法院法官，联合国大会主席，世界银行总裁，五位诺贝尔奖得主，一百多位其他重要奖项获得者，以及很多很多知名政商界人士。

2 悉尼大学也是全澳洲拥有最多亿万富翁毕业生的大学。

3 在2014年度世界大学综合排名中居于第38位。

达令港

1815年，随着蒸汽磨坊的开张，达令港发展成为了一个工业区。后来，随着悉尼港区工业的衰落，达令港又沦为一个荒芜破落的死水港。直到本世纪80年代，为了庆祝殖民悉尼暨澳大利亚建国200周年（1988年）大典，作为澳大利亚最大的城市复兴计划，达令港被改造成为庆典的中心场所。从而使得今天的达令港成为悉尼城市中心的一个组成部分和澳大利亚的一颗璀璨明珠。

达令港（Darling Harbour）位于悉尼CBD的西部，聚集了各种休闲娱乐的场所，购物中心、酒吧、西餐厅、南半球最大的IMAX屏幕，晚上还会有一些街头表演。这里的晚上和白天感觉完全不同，一定要来这边过过夜生活。夜晚，除了灯光璀璨之外，最重要的是气氛，每周六晚上20：30会有音乐焰火表演，感觉超赞！在这里也可以慢慢地散步，欣赏被林立的高楼包围着的浪漫海港的美。所以一定要晚上去。

Tips：

1 达令港附近有很多的高档西餐厅、酒吧和甜品店，牛排很好吃呢，是一个非常nice的约会地点。

2 悉尼水族馆、海事博物馆和杜莎夫人蜡像馆，也都在走路范围内，可以顺道参观。距离中国城也很近，步行可到。悉尼著名的赌场the star也在附近。

3 每年6月左右的悉尼灯光秀Vivid Sydney期间，达令港也是主会场。

中国城

悉尼是澳大利亚华人聚居最多的地区，悉尼中国城在市中心，主街是德信街，规模比墨尔本稍小。

中国城以餐馆、保健品商店居多，华人商场聚集，除此之外还有很多泰国、韩国小店。无论是大酒楼还是茶餐厅，川菜还是粤菜，小吃还是奶茶，都能在中国城找到。

Tips：

每周五晚上有夜市，喜欢热闹的你不可错过。