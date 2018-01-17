奇葩版 MUJI！这家脑洞大开的日本杂货铺笑哭你

导语：前阵子，一个少女心爆棚的食物，刷爆了玩物君的朋友圈。（来源：爱范儿）
这个名叫‘脑面’的玩意，从食材、包装到广告，清一色走粉嫩少女风，据说还能尝到大脑的味道。
而且和那些只会让你发胖的方便面不同，它还饱含维生素，能给你补脑。
不过，见惯世面的玩物君只想说，脑面不算什么，它背后的脑洞杂货店，才叫厉害。
用脑洞征服日本
Village Vanguard 是日本的一家杂货店，第一家门店在 1986 年营业。
一开始，人家也是抱着‘平平淡淡才是真’的想法，做一家普通的书店。
所以刚开店时，基本没什么顾客。
直到某天，他们突然脑洞大开，搞出了一批‘奇葩’产品，戳中了大家的萌点，一夜走红。
从原本默默无闻的小店，变身成日本最受欢迎的杂货店之一，门店接近 400 家，还一度开到香港（后来关闭了）。
前几年那个‘文青必备’、‘送礼佳品’、‘谁看了都说种草’的星空棒棒糖，就是 Village Vanguard 的热销品之一。
暗黑料理也得给它让道
但如果你看到这个星空棒棒糖，就以为它们的脑洞都是走唯美浪漫路线，那就大错特错了。
因为，杂货店卖的食物，更多是这个画风的：
包装得像套套的咖喱。
据说是因为太辣，所以要保护未成年正在发育中的身体。
情人节时表白用的巧克力咖喱。
动物花茶。
喝茶时，像在空中俯视，看到水母飘在海洋中央。
连大名鼎鼎的‘仰望天空’，在它们面前，就只能甘拜下分。
你看起来好像很好吃
大概是对于食物有无比强大的执念，在 Village Vanguard 的其他产品中，我们也看到了各种食物的身影。
脂肪均匀分布的肥牛，是不是想立即将它放进火锅里涮个痛快？
别急，人家可是条毛巾啊！
不过我猜 Lady Gaga 应该会很喜欢它。
芥末口味的牙膏，直接用来蘸鱼生，是不是吃完就不用刷牙了？
但假如要说 Village Vanguard 的设计师最喜欢吃什么，我想应该会是吐司。
为什么？因为它们还丧心病狂地推出过一个吐司系列。
例如时钟。
手机壳。
穿着这个拖鞋去面包店，不知道会不会被当小偷。
那这个大概就是店员标配的斜挎包了。
下班之后可以选择单肩挎包，容量更大。
沙发。
煎蛋还可以拆下来，单独成为一张毯子。
让我洗个美味的澡
除了单纯做食物和食物形的用品，它们还试着将两者结合起来。
例如，让你洗澡的同时，也能感受到居酒屋氛围的入浴剂。
必点的生啤，绝对少不了。
再来一碟下酒菜
烤肉味，最适合无肉不欢的你。
也可以来点主食，例如煎饺。
或者披萨。
如果你比较重口味，那肯定会喜欢这个香菜味。
喜欢传统居家小菜的话，汤汁系列相信会更合你口味。
穿这么酷，交个朋友吧
不过，Village Vanguard 也不只是有吃和吃相关的，人家做服饰也‘怪’得很酷。
例如这件号称‘全球卖出 70 亿件，至今仍每秒卖出 1 件’的说谎 T 恤。
就像错误的连线题一样，它的图案和文字，永远不相干。
在熊猫的 T 恤上写‘小狗’。
在冷饮的 T 恤上写‘HOT’，看得让人要精分。
在拿破仑的 T 恤上写‘贝多芬’，两位都想复活跳出来揍人。
还有利用视觉错觉造成的丰满效果。
不过穿上之后就不能侧身了。
还有这个名著围巾。
《人间失格》。
《银河铁道之夜》，统统将它围在脖子上。
唯一的缺点就是，不能穿去考试。
儿童市场他们也不打算放过。
又是利用视觉错觉，将猫尾巴放在衣服上。
猫奴家长必买一套！
没想到你是这样的日用品
真正的脑洞大开，不仅要让服饰、食品、家具等好看，就算是平淡无奇的日用品，都要弄得风生水起。
像很多人都会在如厕时灵感大增，一目十行。
Village Vanguard 就顺势将恐怖小说印在卷纸上。
在恐怖故事的高发地，看恐怖小说，是不是别有风味呢？
含有封印之术的胶带。
用它绝对中二爆表，当然，也很羞耻。
除此之外，Village Vanguard 还有像雪糕味蜡烛、猫耳耳机、啤酒型拖鞋、草坪手机壳等等脑洞产品。