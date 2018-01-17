奇葩版 MUJI！这家脑洞大开的日本杂货铺笑哭你

导语：前阵子，一个少女心爆棚的食物，刷爆了玩物君的朋友圈。（来源：爱范儿）

这个名叫‘脑面’的玩意，从食材、包装到广告，清一色走粉嫩少女风，据说还能尝到大脑的味道。

▲但其实就是盐和味噌的混合

而且和那些只会让你发胖的方便面不同，它还饱含维生素，能给你补脑。

不过，见惯世面的玩物君只想说，脑面不算什么，它背后的脑洞杂货店，才叫厉害。

用脑洞征服日本

Village Vanguard 是日本的一家杂货店，第一家门店在 1986 年营业。

一开始，人家也是抱着‘平平淡淡才是真’的想法，做一家普通的书店。

可是书店这么多，没有特色又怎能杀出重围？

所以刚开店时，基本没什么顾客。

直到某天，他们突然脑洞大开，搞出了一批‘奇葩’产品，戳中了大家的萌点，一夜走红。

从原本默默无闻的小店，变身成日本最受欢迎的杂货店之一，门店接近 400 家，还一度开到香港（后来关闭了）。

前几年那个‘文青必备’、‘送礼佳品’、‘谁看了都说种草’的星空棒棒糖，就是 Village Vanguard 的热销品之一。

暗黑料理也得给它让道

但如果你看到这个星空棒棒糖，就以为它们的脑洞都是走唯美浪漫路线，那就大错特错了。

因为，杂货店卖的食物，更多是这个画风的：

包装得像套套的咖喱。

据说是因为太辣，所以要保护未成年正在发育中的身体。

情人节时表白用的巧克力咖喱。