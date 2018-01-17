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抢先点评3款卡地亚SIHH新品（附实拍美图）

2018年01月17日 17:33 新浪时尚
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　　导语：每年SIHH，卡地亚吸睛的作品不少，今年依旧不例外。（来源：表态网）

　　Révélation D‘Une Panthère

　　印象中卡地亚每年都有一样东西——密集恐惧症患者表示不能忍，爱的人却被迷的不要不要的。今年卡地亚也不例外，卡地亚Révélation D‘Une Panthère便是如此。这款腕表以沙漏为灵感，漆表盘上饰以黄金滚动圆珠——当转动手腕时，卡地亚的经典标志猎豹便如魔法一般，在眼前凝聚成形。

　　共三个款，分别为黑色、绿色或红色漆盘，搭配玫瑰金表壳，直径37mm，表圈镶嵌钻石，表冠则分别镶嵌钻石、祖母绿及红宝石。内部搭载430 MC手动机芯，红、绿漆盘各限量100枚。参考价为78.5万人民币。

　　Baignoire Interdite

　　椭圆形设计的Baignoire Interdite，尺寸为35.35mm x 21.40mm。表圈镶钻，并以超大罗马数字黑色亮面ADLC碳镀层装饰，这样极具个性的造型显然并不是每一个人都能接受的，但它本就不是给大众准备的，限量50枚，售43，200美元，约合人民币27.8万。

　　Crash Radieuse

　　最后是新款卡地亚Crash——经典和标志性的卡地亚腕表之一。Crash作为高度受藏家收藏欢迎的腕表，是卡地亚的标志作品之一。今年的Crash Radieuse，又不同于以往的Crash，对这个经典款做了全新的诠释——表盘由层叠曲线装饰，罗马数字时标无限延伸变形，让盘面呈现出波光粼粼的效果。

　　黄金表壳，尺寸为42mm x 23.3mm。内部搭载8970 MC型工作坊精制手动上链机芯，限量50枚，境外售价40，700美元，约合人民币26.2万。

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标签: 腕表钻石表盘

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