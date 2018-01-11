暖心绅士的时间之旅 杨洋日内瓦表展行程腕表大猜想

导语：随着日内瓦表展的临近，万宝龙全球品牌大使杨洋也即将踏上“探寻百年时间历史”的瑞士行。参与过很多次时装周的他，在参加的高级手表展有怎样的表现呢？

时尚穿搭表现力不俗

时尚方面，无论是白T恤与牛仔裤搭配出的青涩少年，还是西装革履打造的高级绅士，杨洋挺拔的身姿，优雅的气质总会让他脱颖而出，成为焦点。而对于像杨洋这样的帅气男生而言，一款优雅气质的高级腕表也总是不可或缺。

杨洋启程日内瓦 随行腕表大猜想

杨洋参加发布会，一套白T恤+牛仔裤的简约搭配

西装+腕表的绅士组合

西装革履的杨洋亮相第70届戛纳国际电影节

在去年的戛纳电影节期间，杨洋以一袭黑色绅士西装魅力亮相戛纳海滨大道，腕间佩戴的万宝龙4810系列自动计时码表与整体着装优雅呼应，尽显翩翩风度。该款腕表的银白色雕纹表盘饰以经典六角白星图案，搭配玫瑰金罗马数字时标，集优雅与现代于一身。

杨洋佩戴万宝龙腕表亮相电影《三生三世十里桃花》发布会

电影版《三生三世十里桃花》上映时，扮演男主角“夜华”的杨洋选择佩戴万宝龙传承精密计时系列Twincounter日历腕表帅气亮相，配上一袭白色绅士西装搭配深色衬衣贵气亮相，尽展男主气场。万宝龙传承精密计时系列腕表的表盘搭配放射纹理、玫瑰金时标和双计时表盘显示，细节设计令人过目不忘，简约优雅中彰显绅士气质。

也许正是他的翩翩风度和优雅气质，这位帅气的王子与万宝龙结缘，成为万宝龙的品牌大使。成为大使之后的杨洋无论是出席发布会还是参加其他的品牌活动，万宝龙的手表也成了必备。

万宝龙品牌大使杨洋在成为品牌大使当天的发布会中，黑色西服搭配万宝龙全新明星系列腕表

发布会当天杨洋所佩戴的全新明星系列腕表是万宝龙非常有代表性的系列之一，多种可供选择的表壳尺寸及表带使全新明星系列腕表成为当今新男人的完美选择。杨洋表示：“我一直非常欣赏万宝龙的精湛工艺，特别荣幸能够成为万宝龙品牌大使。万宝龙卓越的技术、多样的风格和蕴含的先锋精神，都令人钦佩。”

探访表展，杨洋配表大猜想

这次杨洋探访日内瓦表展，做为万宝龙大使的他又会以什么样的造型以及佩戴什么样的腕表亮相呢？我们不妨也大胆猜一下。

万宝龙明星系列尼古拉斯·凯世计时码表

全新万宝龙明星系列尼古拉斯·凯世计时码表

于2008年首度发布的尼古拉斯·凯世单按钮计时码表已然成为万宝龙最具代表性的表款之一。全新万宝龙明星系列尼古拉斯·凯世计时码表的问世旨在向于1821年首次发明滴墨式计时器的法国钟表大师——尼古拉斯·凯世致以崇高敬意。

万宝龙时光行者系列自制机芯计时码表

万宝龙时光行者系列自制机芯计时码表

设计灵感植根于赛车世界，每一处细节都令人仿佛重回呼啸激越的赛车黄金时代。采用经典的三计时盘“熊猫”表盘，搭载万宝龙自主研发的全新自动上链计时机芯，为传统计时码表的传世风采注入焕然新意。

万宝龙时光行者系列拉力赛计时码表

万宝龙时光行者系列拉力赛计时码表（限量100枚）

万宝龙从1960年代问世的美耐华Rally Timer计时码表中汲取创意灵感，秉承赛车精神，推出全球仅发售100枚的限量版新品。全新时计采用美学意趣独具一格的“反转熊猫”表盘，搭载万宝龙著名的单按钮计时机芯MB M16.29，完全由万宝龙表厂自主研发和手工打造。这款极具新意的时计可用作腕表佩戴，也可变换为怀表或仪表盘时钟使用，以不同方式精确记录时间。