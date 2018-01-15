在了解高级制表前，你必须知道的那些事（上）

导语：大家好，这里是急不可耐日夜翘首盼望日内瓦国际高级钟表展（SIHH）开幕的极致小编。对SIHH尚不了解的，可以了解起来，这可能是目前最全的有关日内瓦国际高级钟表展的中文资讯了。（来源：极致）

然而，一直在说 SIHH 是钟表界的盛会，到底特别在何处？记住以下几个关键词，高级制表你就算可以入门了。

高级制表

Haute Horlogerie

长久以来，一直让主办方引以为傲的一点，即是只有受到邀请的品牌才能参加 SIHH 。而哪些品牌能够受到邀请？SIHH 的全称则给出了部分答案。

SIHH 的全称为：Salon International de La Haute Horlogerie，熟悉时尚圈的人们可能会联想到同样是法语的“Haute Couture”， 高级定制，没错，Haute Horlogerie 则是钟表界常用的行业术语——“高级制表”。调性一览无遗。

图片源自FHH Journal

“高级制表是指标业的精髓所在，象征了制表技术与应用艺术共生共赢。”

这一概念最早出现于上世纪 70 年代末的石英危机之后，最初被用作一种营销策略，用来区分超级高端机械手表与大规模生产的石英表。

图片源自FHH官网

由FHH（高级制表基金会）在 2017 年发布的《高级制表白皮书》，对这一概念，给出了更精确的定义——

高级制表代表着一种具体的业务范畴，其准则和价值在于独特诠释了时间测量的方式。这便是它的初步定义：“ 高级制表是指标业的精髓之所在，象征了制表技术与应用艺术共赢共存。

——《高级制表白皮书》， 2017

在书中，解释了哪些价值奠定了高级制表——身份、诚信、与众不同、正统、以及道德标准。

身份：品牌的历史印记，名副其实的品牌基因

诚信：承诺与行动完美合一

与众不同：创意与创新打造独特之处

正统：对制表技艺的精湛掌握

道德准则：负责人的行为是高级制表领域的黄金准则

看到这里，是否觉得“高级制表”的殿堂遥不可及？

确实，要达到如此“严苛”的标准，不仅需要匠人们倾注心血，长久雕琢；还要时刻铭记高级制表和品牌精神，为品牌树立形象。

图片源自FHH Journal

然而，从 70 年代至今，高级制表的准则未曾改变，拥有这一血统的品牌却逐步增多，越来越为大众所接受和熟知。

在此，有一个机构在推广高级制表产业在全世界的传播和推广上功不可没。它服务于制表业，同时也使众多品牌受益颇丰。

它就是前面提到的机构： FHH，全称高级制表基金会（Fondation Haute Horlogerie）。

高级制表基金会

Fondation Haute Horlogerie

FHH 于 2005 年在瑞士创立，最初创立的目的，是让收藏家与鉴赏家之外的普罗大众，都能对“高级制表”这个概念有所了解，从而进入到高级制表这个由精湛工艺所打造的世界。

图片源自FHH官网

FHH 将自己的使命定义为“捍卫高级制表的世界”，多年来，基金会一直通过在四大领域，通过宣传、培训、评定与组织的方式，孜孜不倦地行使着这一使命。

宣传

通过发行刊物，出版著作，举办展览，组织论坛……等多种媒介来展示制表业的丰富历史、手工技艺、尖端科技及科技成果；

培训

成立高级制表学院（HH Academy），为制表人士提供专业的培训方案，同时推出了高级制表认证（HH Certification），拔高行业标准。

评定

将全球四十多位制表专家聚集于此，组成文化理事会。在评定表款的同时，也在推动行业的前进，不断书写高级制表的过去和现在。

如此，FHH 打通了制表业内各脉络，使得业内不同角色得以相互支持、监督，使高级制表行业为更多人所认识，也推动了制表行业专业人士的发展。

图片源自FHH官网

而与众多媒体合作的同时，FHH还与各机构、盛会有紧密联系，这就是基金会实现其使命最重要的方式之一——组织。在向业内人士和公众揭开高级制表的神秘面纱的同时，也不断通过活动和盛会来 Update 制表趋势。

日内瓦国际高级钟表展 SIHH 即是 FHH 最重要的展会之一。

图片源自SIHH官网

现在你知道，即将举办的 SIHH，一直是展示高级制表的绝佳舞台，然后我们摄制团队今年将继续赶赴日内瓦，为大家实时报道这一行业顶级盛会。

在未来的两个月内，汉唐文化将以官方媒体合作伙伴的身份，于展会期间，持续为钟表爱好者提供前线信息。