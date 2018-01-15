在了解高级制表前，你必须知道的那些事（下）

导语：FHH 理事会的 40 多位专家，是如何评定？如何界定高级制表的？一起来了解日内瓦国际高级钟表展 SIHH 以及背后的 FHH吧（高级制表基金会）（来源：极致）

大家好，我是你们已经抵达日内瓦的极致小编，还有两天，我们就在 SIHH 现场等你们了。

一直 Follow 我们的宝宝们，应该对马上就要开幕的日内瓦国际高级钟表展 SIHH 以及背后的 FHH（高级制表基金会）有了一点了解。

大致了解了 FHH 的由来以及高级制表的含义，想必大家也越发好奇，FHH 理事会的 40 多位专家，是如何评定？如何界定高级制表的？那么今天，我们继续就接着这个话题，展开讲讲高级制表是如何产生的。

分门别类

首先，能参加高级制表评定的品牌，在高级制表行中被分为了四大类：历史世家、现代品牌、奢华品牌、独立制表品牌。

历史世家，自然是拥有深厚历史传承的制表世家。

现代品牌，则是具有明显现代特征的当世世家。

奢华品牌， 在达到“奢华”概念的同时，在制作上追求创意和创新。

图片源自 FHH Journal

而最后一类则是独立手工制表品牌，这一类品牌的制表师同时要承担产品的制作、销售及售后服务整个流程。而表款的设计中，通常包含了制表师浓烈的个人风格，做工精益求精，吸引了一部分钟表爱好者对这一类品牌情有独钟。

图片源自 FHH Journal

独立制表品牌大多拥有独特的个性标签，它们其中有使用特别载体的科技高手；有些品牌产量不多，技术独特；在方寸间将机芯工艺体现得淋漓尽致。

图片源自FHH Journal

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每年参加 SIHH 的品牌也被分为两类：高级制表和独立制表。

2018 SIHH参展高级制表品牌一览

这里的 18 个品牌云集了历史世家、现代品牌和奢华品牌，而新增的爱马仕亦是一大亮点。

2018 SIHH参展独立制表品牌一览

独立品牌里，除了我们前述的三个品牌会参展以外，今年还新增了五个品牌。他们组成了高级制表世界中充满魅力、独具个性的一部分。

Haute 之“高”

和分类及品牌无关，高级制表的评定从来都遵循着一套统一的标准。

图片源自FHH Journal

一个品牌的评估需满足两个层面的标准：一是针对不同专业领域开展的客观测评；二是个人整体评价，由 40 多位专家分别为品牌打分，每个理事会成员进行主观评价。最后，按照比例核算总分，合格者才能接受这份制表业难得的殊荣€€€€高级制表。

《高级制表白皮书》，2017

通过层层筛选的品牌，才能夺得“高级制表”头衔，其中一部分，则成为了瑞士高级制表基金会的合作伙伴。

根据高级制表文化理事会（FHH ）制定的标准，全球大约六十个品牌归属于这一范畴。

“瑞士高级制表基金会”合作伙伴品牌（部分）

大家即将在 SIHH 上看到的品牌和各家表款，当然是各方面品质均出众的一等品。能在展会上同时欣赏到这些好物，你们现在知道小编为何如此激动了吧？

《高级制表白皮书》，2017

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在每年的 SIHH 上，爱表人士们不仅可以收获高级制表的最新趋势，还能欣赏到各品牌极具收藏价值的珍品腕表。

今年的SIHH 还有更新鲜的玩意儿：不仅更新了场地，可迎接更多来宾和媒体；还设立了能容纳100个座位的礼堂，方便进行拍摄和直播，形成更为全球化的网络连线；新亮相的VR设备，将带来高科技展示，“White Box” 小型工作室全天候直播现场要闻。。。。。。倒计时两天，快来和小编一起一探究竟吧。

图片源自SIHH官网

作为今年官方指定媒体合作伙伴，汉唐文化已经连续十年报道 SIHH ，活动期间，我们将持续带来行业信息和资讯，干货不断。