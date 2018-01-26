导语：“裹成熊”是今年秋冬穿衣的主要趋势，似泰迪一般毛绒绒的外套更是人手一件。穿的虽胖但绝不能显胖，所以，怎么破？

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

针对泰迪熊外套，不显胖的第一要义就是：不能系扣，要敞开一条缝来穿！以海清为例，不系大衣的扣子露出内搭，可以在视觉上纵向拉长，对比右边的裹起来明显更为瘦高。

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

身处零度以下地区的女生更需保暖，外套叠穿法此时就派上大用场！

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

不过，单单敞开穿也还不够，搭配上还需更有心机。

心机一：全黑内搭

为厚重外套“瘦身”的最简单办法无疑就是全黑内搭，黑上衣+紧身裤+短靴，集齐“冬日三宝”足够你把泰迪熊外套穿的又瘦又暖。

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

心机二：高腰单品

说到显瘦高，高腰单品必不可少。高腰裤+crop top这对黄金CP可以提升腰线，让身材纤细，削弱泰迪熊大衣的厚重感。

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

像郭碧婷这样的小腰精还有另一个办法：在泰迪熊大衣外系一个腰包，正中流行趋势的同时，保暖也不误！

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

心机三：及膝半裙

如果要时髦人选出最出彩单品，半裙一定名列前茅。其中，一步裙的版型最符合显瘦高的条件，与泰迪熊大衣搭配酷感满分。

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

我们多次说过，丝绸质地的仙女裙也可以穿进冬天，尤其遇上泰迪熊大衣这样的质感对撞，别有风情。

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

心机四：高跟鞋

对于宽松廓形的泰迪熊大衣来说，一双高跟鞋能够撑起气场，驾驭任何搭配都不在话下。

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

九分裤+短靴这个组合是不是十分眼熟？没错，内搭在泰迪熊大衣中同样适用！

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

心机五：立起衣领

最后一个小tips——立起衣领似乎有宇宙直男的嫌疑，但当你看到街拍示范就不会这么觉得了：

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

相比直男们的polo衫，泰迪熊大衣立起衣领更显随意慵懒，搭配平底鞋舒适高级，同时，立起的衣领视觉增高，丝毫不用担心显爱显胖。从侧面看也是一道风景：

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

巨保暖的泰迪熊外套怎么穿才不显胖

有了这5个小心机，千万别再因怕显胖而拒绝保暖力满分的泰迪熊大衣了哦！