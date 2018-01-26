导语：围巾手套帽子，寒冬腊月的吉祥三宝。尤其手套，没有它，这冻得让人直哆嗦的双手真的是无处安放。眼看着冷空气愈演愈烈，也该花点心思去挑一款既皮实又耐得住风霜雨雪的手套啦！（转自：ELLE）

半指手套

手套选得好 冬季搭配没烦恼

半指手套其貌不扬，但论起时髦和帅气少它不行。大幂幂这件肩披银色镭射亮片棒球夹克还正需要一副金属流苏半指手套来衬出气场，配上紫色皮裙和Adidas粉色运动鞋，街头与运动风交融，不能不带感。

手套选得好 冬季搭配没烦恼

半指手套另一个令人爱不释手的特点就在于它的实用。工作写字触摸屏幕都小菜一碟，室内还能肩负起凹造型的功能。神仙姐姐出行就戴了黑色花朵装饰的半指皮质手套，披上Loewe驼色长款风衣，黑与驼碰撞最是不经意。

黑色皮手套

手套选得好 冬季搭配没烦恼

黑色皮手套是保暖界的顶梁柱之一，理论上老少皆宜不挑人没脾气。但是冬季搭配夹克，大衣或是皮草仍有不少值得注意的点睛法则，分别来看看。

+夹克

金属拉链，漆黑光泽，夹克本身就容易带有机车感和非主流感，再加上黑色的皮手套，搞不好就是大片里的摩托女主附身。不妨试试摇粒绒款的或是马甲款的，在线条上可以起到柔化作用。

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+大衣

规规矩矩的黑白灰大衣和皮手套，因为太常见，所以若是没什么亮点，两个都有可能沦为大街上的群众演员。因此要适当搭配一些存在感较高的单品（例如毛围巾），又或者大胆尝试撞色，咸菜绿，圣诞红都是备选方案。

手套选得好 冬季搭配没烦恼

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+皮草

皮草配皮手套几乎天造地设不用教，只有一点，上身风格强烈，下装记得收敛。最简单的黑裤或是呢半裙不仅能够呼应黑手套的沉着冷静，也能在风格上制造拐点。蹬一双短靴，随意刷街无压力。

手套选得好 冬季搭配没烦恼

手套选得好 冬季搭配没烦恼

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彩色皮手套

彩色皮手套的搭配说难不难，说易不易。因为在整体搭配中所占的视觉面积小，所以它要么和内搭配饰里应外合，要么和外套轰轰烈烈地对撞。当然，别以为彩色就得是五彩斑斓，棕色这种大地色的功力也不容忽视！

手套选得好 冬季搭配没烦恼

手套选得好 冬季搭配没烦恼

手套选得好 冬季搭配没烦恼

手套选得好 冬季搭配没烦恼

红黑，红紫，黄蓝，黄紫，这些都是令人赏心悦目的撞色推荐。博主们一个个都把它们搬到身上了，喜欢哪种可以放心参考。

手套选得好 冬季搭配没烦恼

手套选得好 冬季搭配没烦恼

而重头戏棕色皮手套，不似红色抢眼，不似黑色暗淡。搭配流行的焦糖色和羽绒服都能恰到好处地平衡色彩。面对红色贝雷帽，蓝灰色流苏围巾和深蓝色牛仔裤的多颜色组合，棕色手套一点不显累赘，背一只咖啡色包包还能互相映衬。

手套的讲究可多呢！相信我，一副对的手套可以让你的整个look时髦一倍！