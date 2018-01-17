导语：通常对于nerd们的刻板印象，就是《生活大爆炸》里谢耳朵那样，上知天文下知地理却成天一件短袖一件长袖叠着穿。事实上，外短内长完全可以时髦得不可方物！一起来看看具体有哪些招吧！（转自：ELLE）

外短内长的内搭 到底怎么穿才能不像谢耳朵

短袖+长袖

谢耳朵专属标配，天冷了就短袖长袖合体，不过脑不费力。其实，这种穿法告别“书虫”感也很容易，毛衣、衬衫、卫衣、T恤各有套路，随性慵懒炫酷任你凹。

毛衣

毛衣本身的厚实和蓬松诚意十足，然而一旦穿多了就忍不住想给它加点戏。卷起袖子露出打底，毛衣变短袖，内搭变主角，不论是衬衫还是卫衣，丰富的层次感就在于这样一个小动作。

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卫衣

长短袖卫衣叠穿，随便脑补一下都是满满的街头感。除了明亮的颜色外，让内搭不经意地长出一截，或是选择连帽款塞进裤腰，都是出奇制胜的法宝。

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T恤

而到了T恤叠穿这里，就彻底把修身款挡在了门外。你说，这不就是谢耳朵最爱的款吗？不，时髦的长短袖T恤混搭最忌讳紧身感，越宽松越随意，越“垮”越有“范儿”。

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衬衫

要是想让衬衫也在“外短内长”的搭配中分一杯羹，就要充分挖掘衬衫的“浪者”气质。这时候被嫌弃的棉质衬衫可以出场了，因为稍稍容易起褶，对比起短袖的平整和顺滑更容易显得随心所欲。

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短袖长外套+长内搭

喜爱这种穿法的时髦人士基本都无悬念地把短袖长外套当做了半条连衣裙。毕竟长外套有着与生俱来的整体感，露出内搭略加点缀，可圈可点。

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如今Chiara Ferragni的名字早已经升级为炙手可热的品牌，然而本尊依然火力全开地行走在时尚前端。这一身波点与条纹乱撞，紫白红三色交错，少女心加粗特写。

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江一燕这一身直接忽略了季节交替，黑色复古圆形太阳镜，短袖一字肩吊带直筒裙搭配黑色长袖衬衫，文雅安静。

长袖短外套+长内搭

看到这里是不是有点长长短短分不清楚？看了图就秒懂了！长袖短外套+长内搭区别于上面的搭法，把注意力从袖子引到衣长上来，一样大受欢迎。

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短夹克打造超高腰线，长内搭略微平衡比例以免“胸部以下都是腿”形式感太浓烈。苗苗蹬了一双马丁靴，好身材无可抵挡。

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景甜Re/Done短牛仔外套配粉色卫衣和红色Celine袜靴，在粉蓝世界里寻觅十八岁的青春感。

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王丽坤也是同样的法子，Sandro五角星牛仔短夹克搭配 Fila白色字母T恤，下装选择黑色破洞铅笔裤和Converse黑色休闲帆布鞋，比起略显笨重的及腰牛仔外套，这一身更加干净利落，很是清爽。

外短内长穿出“谢耳朵”既视感其实不是衣服的锅，而是搭配没着调，我相信你现在一定找到突破口了！学会这招做内搭，脱下厚外套在室内你也不会输呦~