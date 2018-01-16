移动客户端

新西兰饭店用"中式菜单"被曝种族主义

2018年01月16日 10:10 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：新西兰的克赖斯特彻奇市有一家亚洲饭店近日在社交网络上遭到外国网友曝光和声讨。这家饭店采用了一份诡异的“中式名称”菜单，菜名中类似拼音的英文表达含义难以分辨，夸张模仿中国人的发音，网友指责其种族主义。（来源： 环球时报-环球网）

　　（原标题：新西兰饭店用“中式菜单”被曝种族主义：模仿中国人发音嘲笑LR不分）

　　新西兰的克赖斯特彻奇市有一家亚洲饭店近日在社交网络上遭到外国网友曝光和声讨。这家饭店采用了一份诡异的“中式名称”菜单，菜名中类似拼音的英文表达含义难以分辨，夸张模仿中国人的发音，网友指责其种族主义。

　　《新西兰先驱报》1月11日报道了此事，随后受到了BBC等媒体的关注。先来感受一下这家饭店奇葩的菜名：

　　“Chirri Garrik an Prawn Dumpring”其实是“Chilli garlic prawn dumpling”，某种辣椒大蒜虾饺。。。。。。

　　“Ho Lee Kok”和“NIU LIAN SUI MAI”。。。。。。还有很多类似的名称记者也分辨不出来指的是什么。

　　BBC称，菜单上的这些名称暗示的是一些中国人在发音时分不清字母“L”和“R”。

部分菜单截图部分菜单截图

　　这家名叫Bamboozle的亚洲风餐厅是由名叫菲利普·克拉尔的当地人所开。外国网友@Alice Galletly于9日在推特上晒出了饭店菜单愤怒地称：“这种菜单简直是幼稚的种族主义垃圾！”一时间，很多网友顶贴表示愤怒。

　　网友@shimmo23表示：“恶心。他们到底怎么想的，居然认为这种行为得当？”

　　网友@Chris Tse说：“我太生气了。说什么新西兰没有种族主义？我可不敢苟同。”

　　网友@2TAPU说：“新西兰有很多奇葩厨子和餐厅，别理会这些种族主义者。”

　　还有一些网友在海外版“大众点评”谷歌页面上给这家餐厅点了差评。一位美国游客表示永远不会再来这么“赤裸裸使用种族歧视菜单”的餐厅。

饭店主人菲利普·克拉尔饭店主人菲利普·克拉尔

　　不过，饭店主人并不这么认为，他在接受《新西兰先驱报》采访时表示：“几乎所有我们的客人都很享受这份菜单，把它当做餐厅体验的一部分，每次菜单上的菜品进行季节性更换的时候，常有人表示遗憾。”他还说自己感谢大家的反馈，会积极考虑给出的意见。

　　也有一些网友认为这样的菜单很好笑。

　　网友@Julian Liew-Young回应说：“我敢保证大多数新西兰的亚洲人都不会觉得这么做好笑。你们觉得好笑是因为自己一辈子都没有被这样嘲弄过。”

　　新西兰种族关系委员会委员指责说，新西兰的饭店不应该利用种族成见贩卖食物。新西兰华人友好协会主席戴夫表示，认为这份菜单好笑的人缺少文化意识，“这简直是倒退到了70年代，人们居然还在对外貌和语言品头论足”。

　　这家饭店主人并不是第一次惹争议上身，他曾在2009年把一道鸡肉菜命名为“有点娘，我知道，但哦！太好吃了”，被指责侵犯了同性恋群体。当时他回应说，自己为不同群体服务，“只不过不能随时让所有人开心。”

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

美女丑女都要注意，化妆不能乱化！修容也不能乱修

[详细]
2018年01月06日 13:38
美女 修容 化妆 丑女

化妆术用高超的化妆技术给毁容大妈化妆，化妆如整容

[详细]
2018年01月11日 16:42
整容 毁容 大妈 化妆术 技术

外国一位19岁妹子，化妆后秒变气质女神

[详细]
2018年01月03日 18:54
女神 妹子 化妆 气质 外国

新交女友素颜在男友面前化妆，看到素颜那刻，男友当场分手

[详细]
2017年12月27日 11:34
素颜 男友 女友 化妆

视频：大明星｜明星晒的美食你别信！采访视频曝光减肥秘密

娱乐圈有不少明星都喜欢卖“吃货”的人设，不仅喜欢在综艺上大曝自己是大胃王，吃吃吃个不停~社交网站上也不忘实时更新各种美食合照~潜台词是：看，我就是天生丽质怎么吃都长不胖！喜欢他们的人认为这是真性情萌萌哒~不喜欢的人觉得这根本就是赤裸裸的拉仇恨！但是，小伙伴们不要太天真！秀是一回事儿，吃不吃又是另一趴了~也许我就是用它当道具拍个照呢~本期《哦吼大明星》，明星采访视频曝光减肥秘密~翻翻他们的包包就知道：瘦是有原因的！[详细]
2017年11月22日 17:14
大明星 减肥 明星 美食