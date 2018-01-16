导语：新西兰的克赖斯特彻奇市有一家亚洲饭店近日在社交网络上遭到外国网友曝光和声讨。这家饭店采用了一份诡异的“中式名称”菜单，菜名中类似拼音的英文表达含义难以分辨，夸张模仿中国人的发音，网友指责其种族主义。（来源： 环球时报-环球网）

（原标题：新西兰饭店用“中式菜单”被曝种族主义：模仿中国人发音嘲笑LR不分）

新西兰的克赖斯特彻奇市有一家亚洲饭店近日在社交网络上遭到外国网友曝光和声讨。这家饭店采用了一份诡异的“中式名称”菜单，菜名中类似拼音的英文表达含义难以分辨，夸张模仿中国人的发音，网友指责其种族主义。

《新西兰先驱报》1月11日报道了此事，随后受到了BBC等媒体的关注。先来感受一下这家饭店奇葩的菜名：

“Chirri Garrik an Prawn Dumpring”其实是“Chilli garlic prawn dumpling”，某种辣椒大蒜虾饺。。。。。。

“Ho Lee Kok”和“NIU LIAN SUI MAI”。。。。。。还有很多类似的名称记者也分辨不出来指的是什么。

BBC称，菜单上的这些名称暗示的是一些中国人在发音时分不清字母“L”和“R”。

部分菜单截图

这家名叫Bamboozle的亚洲风餐厅是由名叫菲利普·克拉尔的当地人所开。外国网友@Alice Galletly于9日在推特上晒出了饭店菜单愤怒地称：“这种菜单简直是幼稚的种族主义垃圾！”一时间，很多网友顶贴表示愤怒。

网友@shimmo23表示：“恶心。他们到底怎么想的，居然认为这种行为得当？”

网友@Chris Tse说：“我太生气了。说什么新西兰没有种族主义？我可不敢苟同。”

网友@2TAPU说：“新西兰有很多奇葩厨子和餐厅，别理会这些种族主义者。”

还有一些网友在海外版“大众点评”谷歌页面上给这家餐厅点了差评。一位美国游客表示永远不会再来这么“赤裸裸使用种族歧视菜单”的餐厅。

饭店主人菲利普·克拉尔

不过，饭店主人并不这么认为，他在接受《新西兰先驱报》采访时表示：“几乎所有我们的客人都很享受这份菜单，把它当做餐厅体验的一部分，每次菜单上的菜品进行季节性更换的时候，常有人表示遗憾。”他还说自己感谢大家的反馈，会积极考虑给出的意见。

也有一些网友认为这样的菜单很好笑。

网友@Julian Liew-Young回应说：“我敢保证大多数新西兰的亚洲人都不会觉得这么做好笑。你们觉得好笑是因为自己一辈子都没有被这样嘲弄过。”

新西兰种族关系委员会委员指责说，新西兰的饭店不应该利用种族成见贩卖食物。新西兰华人友好协会主席戴夫表示，认为这份菜单好笑的人缺少文化意识，“这简直是倒退到了70年代，人们居然还在对外貌和语言品头论足”。

这家饭店主人并不是第一次惹争议上身，他曾在2009年把一道鸡肉菜命名为“有点娘，我知道，但哦！太好吃了”，被指责侵犯了同性恋群体。当时他回应说，自己为不同群体服务，“只不过不能随时让所有人开心。”