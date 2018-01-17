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直女看不懂的户外防风衣要火 杨幂周冬雨全都中了毒

2018年01月17日 11:39 新浪时尚
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　　导语：时尚圈总是风云变幻，一会流行这个一会那个回潮！但追求时髦前线的COCO倒也是喜欢看到新的流行单品，那样才能再次买买买呀！今天就给你们种片“户外防风衣”的草！没有错，就是现在杨幂、周冬雨、张天爱抢着穿的“户外防风衣"！ （内容来源：时尚COSMO）

　　流行趋势

　　Balenciaga 2017早秋系列中，其实就看到了这件”户外防风衣“的时髦改良版。时髦的色调加上细节的点缀，让”户外防风衣“一下赢得大家的关注！

　　插一句，杨幂就穿了好几次这件Balenciaga的防风衣，大幂幂穿的是比较百搭的黑色款。

　　同时，这种材质的大衣也在Burberry、Valentino秀场上崭露头角！

　　MOSCHINO和FENTY PUMA BY RIHANNA秀场上，也都把这种材质的大衣作为主推面料。所以，这件”户外防风衣“大火也是有原因的哦！

　　明星们今年秋冬最宠爱它

　　张天爱穿的是一件百搭的纯黑色款，看起来保暖十足，廓形的设计也让内搭有了更大的发挥空间。

　　袁姗姗和谭维维撞衫的是来自Balenciaga的驼色防风外套，这款今年秋冬特别?啊！

　　沈梦辰穿的是一件比较亮眼的柠檬黄，一下打破秋冬的沉闷调调。

　　周冬雨和林允的拼色款式也是今年”户外防风衣“的大热款式。

　　杨幂穿着的是VERSACE的长款，这配色有点酷炫哦！

　　这几款最受欢迎

　　秉承着舒服为王道的2018穿衣法则之一，”户外防风衣“火起来是相当有理有据的。看多了秋冬一水儿的大衣，这件又酷又时髦的防风衣的确让人眼前一亮哦。下面这几款，你一定要仔细看看。

　　1、简约纯色款

　　纯色永远是最安全色系，同时纯色又可以变幻莫测。而这样的纯色防风衣百搭指数绝对让你惊讶哦！好吧，感觉可以放弃纯色大衣了呢?

　　纯色的防风衣在搭配方面更是没有什么局限，但COCO建议用它搭配黑色铅笔裤。因为防风衣本身的款都是很Oversize的，所以搭配纤细的铅笔裤非常显瘦。

　　唐嫣这款偏夹克式的防风衣在口袋处有细节点缀，时装感也很强。

　　周冬雨的厚款则保暖性更强。

　　孙怡搭配黑色铅笔裤穿，显得腿更加纤细。

　　2、时髦拼色款

　　说完纯色款，拼色款可以说是非常火了。正是因为拼色款的特别色调，才让防风衣备受大家关注。

　　比起纯色款，其实今年秋冬穿拼色款防风衣的博主更多一些。毕竟拼色有更多的搭配可能，也可以充满细节亮点。

　　3、图案款防风衣

　　带有图案的则更加时髦先锋些，在今年秋冬街拍中这样的防风衣也是时装精们的新尝试。

　　带图案的防风衣内搭就尽量简单一些，不过比起纯色的来讲，图案款则更加有个性突出风格。

　　今年秋冬最火的两款?

　　Sacai x The North Face

　　直男最爱的户外品牌The North Face和日本人气时尚品牌Sacai联名的这款冲锋衣、简单又保暖十足。从配色来看更是男女通吃款！今年冲锋衣特别有人气，Sacai x The North Face联名系列更是添了一把火。

　　韩裔时尚博主Irene以及时尚买手Elina Halimi就穿着这款现身时装周。

　　Irene kim

　　Elina Halimi

　　Balenciaga

　　Balenciaga在16秋冬推出的运动风外套采用防水面料，有鲜绿色和电光蓝两种颜色，十分适合在野外穿，衣领可以竖起，超挡风，又配有两个大容量的口袋，非常实用。拼色的款式也让这款防风衣成为街拍中的常客！

　　秀场上的蓝色色款配色非常先锋。

　　时尚博主Gilda Ambrosio穿的是蓝色拼黑色款，搭配铅笔裤和高跟鞋，有型酷帅。

标签: 周冬雨杨幂防风衣

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