移动客户端

王菲那英再度合体上春晚 两大天后谁是时尚真diva

2018年01月17日 17:14 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：新年过了，春节还会远吗？全国人民每年春节必不可少的年夜饭“春晚”每次都会获得超高的收视和话题，今天就有知情人透露王菲和那英将有望再度合作，再登春晚舞台演唱《相约2018》。

王菲和那英有望合体再登春晚舞台王菲和那英有望合体再登春晚舞台

　　小编一听到这个消息，这个激动啊！想当年人人会唱的那首脍炙人口的歌曲《相约98》风靡大江南北（貌似暴露了年龄），在1997年香港回归后，内地天后那英和香港天后王菲的强强联手也成就了一段佳话。

王菲那英曾合体亮相1998年春晚演唱《相约九八》王菲那英曾合体亮相1998年春晚演唱《相约九八》

　　那英一席白色挂脖礼服搭配长袖子，发型师那个年代最时髦的新娘头。王菲粉色长裙搭配丸子头造型，搭配粉红的晒伤妆，俏皮可爱。虽然时隔20年现在看起来有一点年代感，但当年两位的造型也是当下最in的时髦款。

王菲与那英是多年好友王菲与那英是多年好友

　　二十年间，王菲那英鲜少在公开场合合体献唱，但私交甚笃的两人却从未淡出彼此的圈子。做公益、时装周看秀、组“六一班”、为孩子庆生、聚会唱K、逛街、礼佛……这对“时代姐妹花”的再度合体令人期待。

王菲与那英是多年好友王菲与那英是多年好友
王菲与那英是多年好友王菲与那英是多年好友

　　虽然都贵为天后，但两人的时尚之路差异性还是很大的。作为东北实诚姐，那英大喇喇的性格在圈中可是出了名的，早年间的造型现在看起来也是让人忍不住扶额。

那英《雾里看花》MV截图那英《雾里看花》MV截图

　　最为经典的就是那首人人都会唱的《雾里看花》MV里的造型，不管是化身雷母身上缠绕着紫色闪电，还是头戴向日葵花帽，都让网友雷到外焦里嫩。

那英《雾里看花》MV截图那英《雾里看花》MV截图

　　那英在时尚领域摸爬滚打多年，也尝试过各种造型，大多以失败告终。

　　在自己的演唱会上，那英放飞自我，不管是金色西瓜头还是埃及艳后妆，那英打扮的勇气和其本人狂放的性格一直，毫无顾忌。

那英演唱会造型那英演唱会造型
那英演唱会造型那英演唱会造型
那英演唱会造型那英演唱会造型
那英演唱会造型那英演唱会造型

　　她自己曾经在接受媒体采访时说过：“我出道的这么多年，最开始太不在乎外貌，只知道唱歌。但作为一个歌手外形同样重要，别以为自己有个好嗓子，就可以闯江湖，就能披头散发出来。现在一想想自己年轻的时候，特别不在意穿衣打扮，这二十多年来，浪费了很多时间，也浪费很多扮美的机会！”

那英出席活动造型那英出席活动造型
那英晚会造型那英晚会造型

　　直到《中国好声音》节目开播后，我们才渐渐发现，在时尚圈兜了那么多圈子的那英，终于找到了属于自己的风格，悄悄变时髦了。《中国好声音》播出的时候，这个节目仿佛变成了那英的个人秀场，每个造型都丰富完整，干练又大气。

　　那英不仅是抢学员的“大姐大”，还是位不折不扣的大牌秀狂人。在《好声音》的舞台上，那姐秀出了Dior、Givenchy、J.W.Anderson等诸多大牌，烧钱买大牌不是关键，关键是那姐每一套大牌着装都穿的恰到好处。

那英穿Christian Dior 2014秋冬那英穿Christian Dior 2014秋冬
那英穿Givenchy 2014春夏那英穿Givenchy 2014春夏
那英第三季穿Givenchy那英第三季穿Givenchy
那英穿J.W.Anderson 2014秋冬那英穿J.W.Anderson 2014秋冬
那英身穿Ports 2013早秋那英身穿Ports 2013早秋
那英穿着Louis Vuitton那英穿着Louis Vuitton

　　不仅服装穿得恰到好处，发型也跟上了时尚的步伐，不管是简洁干练的发型还是玩突破的挑染，变时髦的那英都轻松Hold住！

简约时髦的发型简约时髦的发型
那英玩转挑染发型那英玩转挑染发型

　　凭借突然开窍的时尚品位，越来越多时尚品牌加身的那英还受到Givenchy的邀请亮相巴黎时装周，之后每次亮相也都恰到好处，稳坐时尚天后的宝座。

　　王菲的时尚之路更是剑走偏锋，她特别偏爱一些小众品牌，从出道以来就经常尝试一些别人不敢尝试的造型。

　　1989年，发表了第一张同名专辑的王靖雯，被香港媒体说穿着土气。

　　5年之后站上劲歌金曲颁奖典礼的舞台，粉色的短发搭配长袖毛衣，显得格格不入又自成一派。此时经历了美国旅学的Faye，早已不是人们以前的王靖雯了。

　　上世纪90年代，当所有人还没忘掉大波浪卷发的过时风潮，王菲就已经把你敢穿的、不敢穿的都尝试过一遍了。在造型师Titi Kwan、Zing的帮助下，王菲在演唱会造型、专辑造型中都融入了自己的理解。

　　如今流行的内搭渔网袜、Crap Top、破洞牛仔裤、Oversize，你能想到的时髦搭配王菲都已经穿过了。

吸烟装、紧身裙、细格纹，经典款式自然也不在话下。

　　吸烟装、紧身裙、细格纹，经典款式自然也不在话下。

为了配合主题，彩虹妆、泪痕妆、晒伤妆这些经典的尝试，都引起了模仿热潮。

　　为了配合主题，彩虹妆、泪痕妆、晒伤妆这些经典的尝试，都引起了模仿热潮。

受到冰岛音乐天后Bjork的影响，王菲也很早就开始玩丸子头、脏辫这一类造型。

　　受到冰岛音乐天后Bjork的影响，王菲也很早就开始玩丸子头、脏辫这一类造型。

高跟鞋作帽、水晶灯作裙，可是风格百变的王菲又何止如此呢？

　　高跟鞋作帽、水晶灯作裙，可是风格百变的王菲又何止如此呢？

演唱会上选择了法国著名时装设计师Marjan Pejovski的杰作“鸵鸟装”演唱会上选择了法国著名时装设计师Marjan Pejovski的杰作“鸵鸟装”

　　香港著名时装评论人黎坚惠曾经在《时装时刻》里记录过王菲对品牌的熟悉。

　　年轻时负责杂志封面拍摄的黎坚惠，被王菲一眼就认出了衣服的品牌。“这件我也有，Vitor&Rolf第一季的Pret-a-porter。”

　　当时国内还没有人穿过“安特卫普六君子” 的设计，也甚少人知道Yohji Yamamoto。

　　在Jeremy Scott还没进入Moschino，Martin Margiela还不是大家眼中的先锋代表的时候，王菲就已经买下了他们的设计。

　　2003年Jurgi Persoons的最后一季时装发表，王菲甚至买下了全系列的昂贵设计，连黎坚惠都等着收她的闲置。

　　Alexander McQueen、Hussein Chalayan、Véronique Branquinho、Ann Demeulemeester……她喜爱的设计师，一般都是极具个人风格的小众设计师品牌，在当时还难以购买。一场演唱会下来，拍了照的记者连这些服装品牌名字都无从知晓。

　　王菲还爱光顾巴黎的古着店。在Vintage文化还未普及的20世纪初，王菲就已经穿着18世纪的古董衣拍摄了《王菲2001》的专辑封面。

　　和奢侈品大牌CELINE的合作也一直被传为佳话。

Celine-2014北京秋冬大秀红毯Celine-2014北京秋冬大秀红毯

　　自从2004年前往巴黎看秀以后，王菲就彻底迷上了这个品牌。

　　拍大刊封面、演唱会发布，甚至私下背的包，都是Celine。

但是，也只有王菲，穿得出这样知性冷静的气场。但是，也只有王菲，穿得出这样知性冷静的气场。

　　不仅仅是时尚大牌，一些小众一点的风潮，也会因为王菲的穿着被带入大众的视野，比如最被大家津津乐道的，王菲裹着“棉被”羽绒服出街，或是背着环保袋亮相。

王菲穿Maison Martin Margiela for H&M系列王菲穿Maison Martin Margiela for H&M系列
王菲背环保袋出街王菲背环保袋出街

　　两位天后都是特立独行的女人，王菲不顾众人的眼光，离过两次婚后再度与谢霆锋牵手，那英结束与高峰十年的恋情现在与孟桐相守到老，也许在我们眼中她们过着不平凡的日子，但对她们来说，每一天都是真实而平凡的人生。

　　对于他人的人生，我们没有能力和资格去左右什么，但我们能做的，就是守着今年的春晚，相约这个20年之后的约定。

标签: 那英王菲春晚

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

趁女生不注意，一盆雪倒进衣服里，场面瞬间尴尬

[详细]
2018年01月07日 21:44
衣服 女生 场面 尴尬

新娘好体贴！新郎给新娘穿鞋子，她还帮新郎扇扇子，好幸福啊！

[详细]
2017年12月25日 18:46
新娘 新郎 鞋子 幸福 扇子

【全世界腿最长的妹子：哇！这大长腿！】拥有一双132cm大长腿的俄罗斯妹...

拥有一双132cm大长腿的俄罗斯妹子，打破，获封——世界第一大长腿！妹子走路自带拉风气场，回头率200%，还成功吸引一路“痴汉粉丝”合照……这么长一双腿，大家羡慕吗？ ​[详细]
2018年01月11日 05:40
俄罗斯 妹子 全世界 气场 粉丝

学起来！美女教你如何轻松玩转娃娃机

[详细]
2018年01月07日 22:26
娃娃机 美女 轻松玩

公司老总下班穿着工装参加同学聚会，不料这下同学竟这么说！

[详细]
2018年01月04日 18:26
同学 工装 老总 穿着 下班