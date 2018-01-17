王菲那英再度合体上春晚 两大天后谁是时尚真diva

导语：新年过了，春节还会远吗？全国人民每年春节必不可少的年夜饭“春晚”每次都会获得超高的收视和话题，今天就有知情人透露王菲和那英将有望再度合作，再登春晚舞台演唱《相约2018》。

王菲和那英有望合体再登春晚舞台

小编一听到这个消息，这个激动啊！想当年人人会唱的那首脍炙人口的歌曲《相约98》风靡大江南北（貌似暴露了年龄），在1997年香港回归后，内地天后那英和香港天后王菲的强强联手也成就了一段佳话。

王菲那英曾合体亮相1998年春晚演唱《相约九八》

那英一席白色挂脖礼服搭配长袖子，发型师那个年代最时髦的新娘头。王菲粉色长裙搭配丸子头造型，搭配粉红的晒伤妆，俏皮可爱。虽然时隔20年现在看起来有一点年代感，但当年两位的造型也是当下最in的时髦款。

王菲与那英是多年好友

二十年间，王菲那英鲜少在公开场合合体献唱，但私交甚笃的两人却从未淡出彼此的圈子。做公益、时装周看秀、组“六一班”、为孩子庆生、聚会唱K、逛街、礼佛……这对“时代姐妹花”的再度合体令人期待。

王菲与那英是多年好友

王菲与那英是多年好友

虽然都贵为天后，但两人的时尚之路差异性还是很大的。作为东北实诚姐，那英大喇喇的性格在圈中可是出了名的，早年间的造型现在看起来也是让人忍不住扶额。

那英《雾里看花》MV截图

最为经典的就是那首人人都会唱的《雾里看花》MV里的造型，不管是化身雷母身上缠绕着紫色闪电，还是头戴向日葵花帽，都让网友雷到外焦里嫩。

那英《雾里看花》MV截图

那英在时尚领域摸爬滚打多年，也尝试过各种造型，大多以失败告终。

在自己的演唱会上，那英放飞自我，不管是金色西瓜头还是埃及艳后妆，那英打扮的勇气和其本人狂放的性格一直，毫无顾忌。

那英演唱会造型

那英演唱会造型

那英演唱会造型

那英演唱会造型

她自己曾经在接受媒体采访时说过：“我出道的这么多年，最开始太不在乎外貌，只知道唱歌。但作为一个歌手外形同样重要，别以为自己有个好嗓子，就可以闯江湖，就能披头散发出来。现在一想想自己年轻的时候，特别不在意穿衣打扮，这二十多年来，浪费了很多时间，也浪费很多扮美的机会！”

那英出席活动造型

那英晚会造型

直到《中国好声音》节目开播后，我们才渐渐发现，在时尚圈兜了那么多圈子的那英，终于找到了属于自己的风格，悄悄变时髦了。《中国好声音》播出的时候，这个节目仿佛变成了那英的个人秀场，每个造型都丰富完整，干练又大气。

那英不仅是抢学员的“大姐大”，还是位不折不扣的大牌秀狂人。在《好声音》的舞台上，那姐秀出了Dior、Givenchy、J.W.Anderson等诸多大牌，烧钱买大牌不是关键，关键是那姐每一套大牌着装都穿的恰到好处。

那英穿Christian Dior 2014秋冬

那英穿Givenchy 2014春夏

那英第三季穿Givenchy

那英穿J.W.Anderson 2014秋冬

那英身穿Ports 2013早秋

那英穿着Louis Vuitton

不仅服装穿得恰到好处，发型也跟上了时尚的步伐，不管是简洁干练的发型还是玩突破的挑染，变时髦的那英都轻松Hold住！

简约时髦的发型

那英玩转挑染发型

凭借突然开窍的时尚品位，越来越多时尚品牌加身的那英还受到Givenchy的邀请亮相巴黎时装周，之后每次亮相也都恰到好处，稳坐时尚天后的宝座。

王菲的时尚之路更是剑走偏锋，她特别偏爱一些小众品牌，从出道以来就经常尝试一些别人不敢尝试的造型。

1989年，发表了第一张同名专辑的王靖雯，被香港媒体说穿着土气。

5年之后站上劲歌金曲颁奖典礼的舞台，粉色的短发搭配长袖毛衣，显得格格不入又自成一派。此时经历了美国旅学的Faye，早已不是人们以前的王靖雯了。

上世纪90年代，当所有人还没忘掉大波浪卷发的过时风潮，王菲就已经把你敢穿的、不敢穿的都尝试过一遍了。在造型师Titi Kwan、Zing的帮助下，王菲在演唱会造型、专辑造型中都融入了自己的理解。

如今流行的内搭渔网袜、Crap Top、破洞牛仔裤、Oversize，你能想到的时髦搭配王菲都已经穿过了。

吸烟装、紧身裙、细格纹，经典款式自然也不在话下。

为了配合主题，彩虹妆、泪痕妆、晒伤妆这些经典的尝试，都引起了模仿热潮。

受到冰岛音乐天后Bjork的影响，王菲也很早就开始玩丸子头、脏辫这一类造型。

高跟鞋作帽、水晶灯作裙，可是风格百变的王菲又何止如此呢？

演唱会上选择了法国著名时装设计师Marjan Pejovski的杰作“鸵鸟装”

香港著名时装评论人黎坚惠曾经在《时装时刻》里记录过王菲对品牌的熟悉。

年轻时负责杂志封面拍摄的黎坚惠，被王菲一眼就认出了衣服的品牌。“这件我也有，Vitor&Rolf第一季的Pret-a-porter。”

当时国内还没有人穿过“安特卫普六君子” 的设计，也甚少人知道Yohji Yamamoto。

在Jeremy Scott还没进入Moschino，Martin Margiela还不是大家眼中的先锋代表的时候，王菲就已经买下了他们的设计。

2003年Jurgi Persoons的最后一季时装发表，王菲甚至买下了全系列的昂贵设计，连黎坚惠都等着收她的闲置。

Alexander McQueen、Hussein Chalayan、Véronique Branquinho、Ann Demeulemeester……她喜爱的设计师，一般都是极具个人风格的小众设计师品牌，在当时还难以购买。一场演唱会下来，拍了照的记者连这些服装品牌名字都无从知晓。

王菲还爱光顾巴黎的古着店。在Vintage文化还未普及的20世纪初，王菲就已经穿着18世纪的古董衣拍摄了《王菲2001》的专辑封面。

和奢侈品大牌CELINE的合作也一直被传为佳话。

Celine-2014北京秋冬大秀红毯

自从2004年前往巴黎看秀以后，王菲就彻底迷上了这个品牌。

拍大刊封面、演唱会发布，甚至私下背的包，都是Celine。

但是，也只有王菲，穿得出这样知性冷静的气场。

不仅仅是时尚大牌，一些小众一点的风潮，也会因为王菲的穿着被带入大众的视野，比如最被大家津津乐道的，王菲裹着“棉被”羽绒服出街，或是背着环保袋亮相。

王菲穿Maison Martin Margiela for H&M系列

王菲背环保袋出街

两位天后都是特立独行的女人，王菲不顾众人的眼光，离过两次婚后再度与谢霆锋牵手，那英结束与高峰十年的恋情现在与孟桐相守到老，也许在我们眼中她们过着不平凡的日子，但对她们来说，每一天都是真实而平凡的人生。

对于他人的人生，我们没有能力和资格去左右什么，但我们能做的，就是守着今年的春晚，相约这个20年之后的约定。