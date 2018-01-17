冯德伦刘昊然拉开巴黎男装周序幕 十大型男你最期待谁

导语：巴黎时间2018年1月17日，备受期待的巴黎男装周即将拉开序幕。本次亚洲型男军团中有十位优雅绅士即将亮相巴黎。除了男神冯德伦和宋仲基之外，今年的小鲜肉们在男装周的表现也是可圈可点。刘昊然、陈飞宇将代表时尚圈的新生代力量助阵巴黎男装周，你们期待不期待？

冯德伦：Dior Homme

是的你没有看错，男神冯德伦这次也将现身巴黎男装周的秀场！讲真，看到冯德伦总是要感叹下老天的不公平。连岁月都变成加分项的冯德伦，还是款天生的衣架子，完美比例的长腿身材真心很适合修身西装的搭配。而这次冯德伦将要现身Dior Homme 大秀，修身西装正是品牌的主打单品。

冯德伦运动风大片

冯德伦西装造型

小鲜肉时期的冯德伦

内心是个文艺大男孩

宋仲基：Dior Homme

另一位亚洲型男的代表是来自韩国的国民男神宋仲基，一贯以暖男形象亮相的他，穿起正装也是霸气十足。而前段时间刚将女神宋慧乔娶回家的他，据传有些婚后“幸福肥”。那么这次为了在秀场能有更完美的造型表现，宋仲基是不是突击瘦身了呢？期待他的秀场造型。

宋仲基的暖男大片

宋仲基的西装造型

陈飞宇：Dior Homme

作为顶级导演陈凯歌和老牌女神陈红的儿子，陈飞宇可是时尚圈中含着金汤匙出生的小鲜肉。已经拍过多次大刊封面的他，时尚表现力可圈可点。而这次巴黎男装周是他在国际时尚圈的首秀，有木有很期待？

陈飞宇的时尚大片

陈飞宇的型男搭配

刘昊然：LV

还是小鲜肉的刘昊然就已经交上了“四大刊封面”大满贯的成绩单，不知道要让多少型男羡慕嫉妒恨。而这次刘昊然也要借巴黎男装周开启他的时装周之行。曾经的呆萌国民初恋，如今换上西装造型也能是优雅绅士，刘昊然用更百变的造型诠释顶级型男的可塑性。

刘昊然的另类大片

刘昊然启程巴黎

刘昊然西装造型

林俊杰：LV

巴黎男装周上也将迎来一位跨界男神，那就是歌手林俊杰。在舞台上偏爱嘻哈、街头范酷炫造型的林俊杰，其实心底里背着满满的偶像包袱。私底下林俊杰更加偏爱混搭绅士风的搭配，而首次助阵巴黎男装周的他，会以哪种造型亮相呢？

林俊杰演唱会造型

林俊杰舞台造型

许魏洲：Alexander McQueen

刚在米兰男装周看过Fendi 2018秋冬大秀的许魏洲，这次也将助阵巴黎男装周。米兰男装周上许魏洲的造型整体偏清新活力男神的路线，那么即将助阵更加朋克更加个性的Alexander McQueen秀场的他，造型上会有哪些突破呢？

许魏洲大片

许魏洲助阵FENDI 2018秋冬大秀

罗晋：Cerruti 1881

实力派演员罗晋本次也将现身巴黎男装周。说实话，跟女朋友唐嫣的好衣品相比，罗晋的造型表现还是有些“飘忽不定”，偶尔也会错穿些略带油腻感的造型。这次的秀场造型一定要喊糖糖把关哦。

罗晋气质型男大片

罗晋休闲西装造型

翟天临：Issey Miyake

最近用演技感动了两大女神章子怡、舒淇的翟天临，终于也将要开启他的男装周之行。私底下偏爱雅痞范儿型男风格的翟天临，本次将助阵以设计感著称的Issey Miyake的大秀，风格上还算是契合。只是切记不要用力过度，型男的搭配还是要以减法为主。

翟天临型男大片

翟天临绅士范搭配

王阳明：Berluti

本次的巴黎男装周上，我们还将看到一张“熟悉的面孔”，那就是长腿型男王阳明。本就是模特出身，王阳明的造型功力自然不俗。再加上完美颜值和身材，再出位的造型，王阳明都能轻轻松松的穿出他的专属型男style。

王阳明另类型男大片

王阳明运动风造型

潘玮柏: Lanvin、Kenzo、Balmain

在刚刚过去的2017年潘玮柏真心是个大忙人，又是发新片，又是做制作人，还在恋爱真人秀中撩拨网友们少女心。新的一年，潘帅也是丝毫不懈怠。本次巴黎男装周上，潘玮柏将再度变身劳模，连看三场大秀。

潘玮柏型男大片