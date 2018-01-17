只穿黑白就能搞定机场街拍 可以给这几个女明星点赞

导语：传说女明星花大把力气拗机场造型？根本没有！她们只用简单的黑白就抓住无数镜头。（转自：ELLE）
机场街拍常驻嘉宾周冬雨更是因为人美衣品高而称霸街拍圈，她的秘诀就是从不用力过猛，去繁化简，只用黑白就搞定时髦Look！不过细心的同学不难发现，也不是单纯的黑白啦，最最流行的两道杠运动裤还是被冬雨牢牢抓住，一抹红色更添活力。
而娜扎就是彻底的黑+白，黑色工装风衣，破洞黑色牛仔裤，脚踩黑色麂皮高跟短靴。此时内搭的白T跟黑色一起，每一寸都写着“帅气”。
王子文同样走酷帅路线，不过外套换成黑色小西装，莫名多了一分雅痞感。
张雪迎这身仿佛刚从T台走下，运动套装混搭马丁靴，披上白色风衣走路带风。重点来了！运动装的拉链一定要拉到顶才叫时髦！
戚薇身穿黑色毛绒镶边无袖开衫，内搭白色高领针织衫，看起来高难度的毛绒马甲，一件万能的白色高领针织，轻松解决。
而金晨的白色羊羔毛外套中和酷酷的短靴，多了一点温柔可爱。
气温持续下降的时候怎么能少得了白色羽绒服，该怎么搭配不用愁，女明星都是用一条黑裤子就完胜机场的！
沈梦辰
奚梦瑶
王珞丹
关晓彤
林允
下面就来总结一下冬日黑白配可以有哪些排列组合。
1。日常显瘦小黑裤
不知道新买的外套该搭配哪条裤子，或者最近囤了不少肉之前的牛仔裤不再完美，这时候一条小黑裤绝对不出错，加白色外套显瘦又百搭。
如果刚好想走帅气路线，把外套换成黑色就行，黑外套+黑裤子，内搭就选白色，简单又高级。
2。白色裤子才够高级
黑色裤子确实百搭日常，但也太过普通，人人都有。真正的高阶玩家都开始穿白色裤子了！特别是白色阔腿裤，有时气场比黑色更甚。
3。同色内搭
要说最高级的玩法还要数同色，All black外加一件白色外套，神秘而又高级。
反之，All white加黑色外套则多了几分文艺气质。
所谓黑白不一定就是大色块的连接，分割成黑白格纹或波点也是不失时髦的选择。
简单黑白，经典高级还不费力，要不要试试？