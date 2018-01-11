男装周“危机四伏” 看懂6场秀秒懂米兰时尚节奏

导语：米兰男装周在2018年之后打响，这也是2018秋冬季的时尚更替的开始。随着伦敦男装周Burberry的撤出以及经典品牌paul smith选择在巴黎办秀，男人的时尚圈聚焦在了米兰和巴黎身上，与巴黎的浪漫主义相比，米兰的实用主义相对较深。

米兰男装周“危机四伏”

随着时代的变化，如今时装周也进行着改革，移动互联网的加入让秀场的云直播成为主流，而最近男女装合并的风潮在米兰上演，现在的米兰男装周已经看不到Bottega Veneta、Salvatore Ferragamo、GUCCI这样颇具代表性的品牌了，无论是出于节约成本还是男女装连贯性展示，如今的米兰男装周的确有点暗淡，不过不依旧不妨碍它成为男装潮流的核心。

中国市场才是支撑米兰男装周走下去的理由

GUCCI与李宇春

从去年开始，众多品牌宣布了中国的代言人或者是大使，前不久意大利全国时尚协会发布意大利男士时装市场数据，数据显示，2017年意大利男士时装市场总销售额达92亿欧元，同比增长2.1%，约占全国纺织时尚产业的17%。其中，面向中国大陆与香港的出口额分别增长了17.1%和2.7%。虽然我们暂时还不知道是不是这些大使的化学作用，不过当红明星在社交网络上的影响力不可小觑，阿里数据显示，仅2017年7月至9月，就有超4亿人次在淘宝上搜索“明星同款”，平均每天超过450万人次。

迪丽热巴与DG

由此计算出了不同明星的“带货指数”，结果显示，杨幂综合得分最高，“带货女王”称号实至名归。紧随其后的的明星分别是权志龙、鹿晗、范冰冰、余文乐、古力娜扎、迪丽热巴、周冬雨、马伊琍和吴亦凡。这其中古力娜扎与Fendi联姻，而迪丽热巴和Dolce&Gabbana关系不错，除此之外GUCCI与李宇春、Emporio Armani与胡歌、Zegna与吴秀波，众多意大利品牌已经抢占了这些流量明星，如此看来中国市场才是支撑米兰男装周走下去的理由。

看懂6场秀秒懂米兰时尚

当然了，抛开大数据以及市场的影响之外，时装周本质还是看衣服本身，相较于女装在设计上的多样性之外，男装更多的是以历史和文化打动消费者。

米兰不得不看的秀

精致男人派

Ermenegildo Zegna 米兰时间：1月12日 晚20：00

Alessandro Sartori

这两个品牌代表了意大利男装的纯正手工艺， Ermenegildo Zegna始创于1910年，如今品牌的创意总监Alessandro Sartori毕业于马兰戈尼学院，2017秋冬系列是他为品牌带来的第一季。Alessandro Sartori 的家乡盛产面料，当今世界上最好的西服面料均出自于此。从马兰欧尼服装设计学院毕业后，Alessandro Sartori回到Biella的一家工厂做面料设计，之后得到了在杰尼亚实习的机会，逐渐向服装设计师转型。

“当时我的状态是寻求改变，不想到四十岁时还在做面料设计。”他回忆道。而这段经历，为Alessandro 的男装设计生涯奠定了深厚的基础。即将的米兰男装周是他为品牌带来的第三季，我们继续看他在艺术和品质中创造男性魅力。

Giorgio Armani 米兰时间：1月15日 中午12：00

美国舞男

Armani先生

另一个意大利男装品牌Giorgio Armani显得一直稳定，上世纪80年代电影《美国舞男》之所以被津津乐道，是因为它成就了Armani。尽管这部电影的服装师是Bernadene C.Mann，但整部电影都是关于Armani。在两个小时的时间里，它在银幕上展现了Armani的每一条产品线：正装，便装，工作装，晚装，休闲装，内衣以及配饰。

米兰的文化使者

PRADA 米兰时间：1月14日 中午18：00

Miuccia Prada

而说到意大利，作为文艺复兴的发源地，优质的艺术熏陶让它散发着书卷气息。PRADA这个时装界的政治家以一种先进的思想充斥着单薄的时尚圈。2018春设计师Miuccia Prada说这一季的中心思想是“实际上一边是虚拟的现实，另一边是人类的现实”。而再上一季，设计师又在讨论艺术的现代传播方式，秀场中的单品我们看到了毕加索的油画，这些都是Miuccia Prada以时尚的角度对于思想价值和艺术价值的审判。

Marni 米兰时间：1月13日 中午15：00

Francesco Risso

而对于艺术的审视除了有PRADA这种思想的先行者，也有像Marni清新派，Francesco Risso这位新入驻Marni的设计师打破了原来的印象，运用抽象派的印花和穿搭方式传递了米兰的时尚先锋主义思想。2018春夏米兰男装周，是设计总监Francesco Risso任职后的第二个男装系列，在这季融入了帆船、夏威夷花纹等元素。衬衫也不局限于这几季流行的解构又重建，更是用编织的手法把不同布料拼接在一起。

米兰的年轻派：

MSGM 米兰时间：1月14日 10：30

MSGM的创始人兼设计师Massimo Giorgetti

而说到米兰的设计年轻派，MSGM不得不提。这个创立于2008年的意大利品牌，2014年收入达到4500万美元，在全球35个国家500多个销售点有售。2009年，MassimoGiorgetti与意大利时尚集团PaoliniGroup合作创立了品牌MSGM，品牌的设计师MassimoGiorgetti是个70后，大学学的是会计专业！曾经这个会计还是Emilio Pucci的设计总监。精准的年轻文化以及是他取胜的关键，就像他说的：“我知道什么东西会在什么时候以什么方式卖出去，当我们拆开箱子，我就立刻能知道哪些东西能卖掉。

Fendi 米兰时间：1月15日14：00

Silvia Fendi

印象中的Fendi永远和皮草扯在一起，而品牌的男装显然不想和这些共处一室，设计师曾经说：“男性行政人员曾经都非常的僵硬死板，处在一种进退两难的境地。但是现在不同了……我对正常状态很感兴趣；这正是让我着迷的东西，但是这也是Fendi的正常状态。”

以上就是米兰男装周上最值得期待的6场大秀，看懂6场秀秒懂米兰时尚节奏。