《前任3：再见前任》爱情不可错过 腕表也不能错过

导语：相信很多朋友都为最近热映的《前任3：再见前任》而飙泪，也许是似曾相识的情结、也许是太多的感同身受、也许更多的是遗憾……总之一定有什么打动到你。有人说这部电影教会我们要体面、好好得和前任告别，“我的使命就是陪伴，她的使命就是让我成长。成长不一定会得到什么，一定会失去什么！”但是，既然彼此相爱凭什么要错过，我想电影并不是告诉我们前任有多好，而是要珍惜现在。所谓的姿态比真心重要，骄傲比爱情重要……如果彼此相爱，要用失去对方换取成长，那么付出的代价太大了。（来源：腕表之家 孙月）

一场电影看哭了多少有故事的人

“放不下前任是一种怎样的体验”微博网友留言

电影里林佳和孟云同样放不下对方，但是他们觉得谁先联系对方谁就输了。冷战开始孟云恢复单身生活放飞自我，“韩式半永久、温柔活泼双胞胎、和美女冲浪玩耍……”电影里笑点最多的可能就是这部分，但欢愉过后，夜深人静时林佳和孟云都会看着手机里互发的信息想念对方，明明在乎对方还要互相折磨，“两个人散了，一个以为不会走，一个以为会挽留。”

冷战中“放飞自我”恢复单身生活的遭遇啼笑皆非

林佳一到换季就会感冒发烧，孟云明明很担心却还是委托了林佳的好友点点帮忙送药，自己却装作满不在乎的样子；电影中两人因为误会和倔强似乎离开的更远了，“再深的感情也抵挡不住缘分的交错。”我们都抱着所谓的尊严，等彼此低头，如果我们都像余飞和丁点一样，就算嘴硬，但是还是忍不住拉出对方上演“坦白局、了断局”……借着分手的壳，撒着思念的娇，也许就没有错过而是永远。

电影余飞和丁点上演一次次的“坦白局、了断局……”

最后，电影让你哭的，是“紫霞离开至尊宝，至尊宝才能真正成长为孙悟空”。孟云曾说如果是自己先放下林佳，那他就扮成至尊宝在大庭广众下大喊林佳我爱你；林佳说如果是自己先放下孟云，那么就让对芒果过敏的自己，狂吃芒果过敏而死。当他们知道彼此都回不到原来时候，终于，至尊宝来到广场大喊“林佳，我爱你”，林佳也买了一堆芒果狂吃起来，但两人不是为了重新在一起，而是要好好和对方告别。于是多年后林佳嫁给了别人，孟云也才成长为“孙悟空”。

最后孟云和林佳履行承诺为了好好告别

影片结束了，如果你还放不下过去，那么就此和以前好好道别，去爱吧，就像没有受过伤害一样，唱歌吧，就像没有人聆听一样。还有，最重要的，相爱的人们，好好珍惜现在吧。

有细心的观众可能发现，孟云在电影里佩戴的腕表正是劳力士迪通拿系列116500LN-78590白盘腕表，劳力士在2016年发布新款陶瓷圈迪通拿，黑色陶瓷表圈和“熊猫表盘”对比鲜明十分大气，很有辨识度。

劳力士宇宙计型迪通拿系列116500LN-78590白盘腕表

说起这部电影让人五味陈杂，打动人的剧本和故事情节，当然也少不了演员们爆棚的演技。孟云的扮演者韩庚，自回国发展后，其间发布很多音乐专辑，斩获全球最佳艺人，后来更是在电影中大放异彩，也获得各大品牌青睐。

韩庚出席活动佩戴真力时DEFYEL PRIMERO 21腕表（EL PRIMERO 21 - 44.00）

韩庚佩戴Calibre de Cartier系列W7100015腕表

韩庚佩戴宇舶BIG BANG系列301.PB.131.RX腕表

电影里感情细腻、品味十足的孟云很适合佩戴大气内敛的劳力士迪通拿，那么电影里其他主角们的性格都更适合什么腕表呢？这里不妨和大家一起分享下符合他们性格气质的腕表，欢迎“对号入座”哦。

林佳。关键词：美丽优雅、气质、坚强倔强、文艺…… 推荐表款：卡地亚蓝气球系列WE902073腕表

电影里林佳一直想和孟云去海边，而这款卡地亚蓝气球系列腕表，配有蓝色剑形指针和表冠处凸圆形合成蓝尖晶石设计，很贴合她喜爱海的情愫。表体采用精钢材质打造，精致优雅，干净简约的表盘镶有11颗钻石，精致却不会浮夸。腕表整体简约、优雅，精钢的“坚强”和钻石的优雅精致，与林佳十分匹配。

余飞。关键词：阳光活泼、品味、正装控…… 推荐表款：IWC万国表飞行员系列IW327006腕表

电影中余飞很聪明活泼健谈，看似是玩世不恭的“花花公子”，认真起来比谁都“用情极深”。这里推荐给他这款IWC万国表飞行员系列IW327006。棕色牛皮表带佩戴舒适，而且还很百搭，走线工整细致凸显品质，经典黑色表盘简约内敛，搭配钛金属表壳品味十足。

丁点。可爱、俏皮、青春活泼…… 推荐表款：香奈儿PREMIERE系列H5313腕表

荧幕里丁点的形象活泼可爱，活脱一只“性感小野猫”的架势，这里推荐她这款香奈儿PREMIERE系列H5313腕表。表盘的八角轮廓与巴黎芳登广场形状如出一辙，将经典建筑加入到腕表元素中，纯白无瑕的珍珠母贝表盘简约优雅，精钢与红色皮革交织成三重环绕式表带，俏皮可爱之余还展现女性柔弱优雅个性。