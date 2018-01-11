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《前任3：再见前任》爱情不可错过 腕表也不能错过

2018年01月11日 08:19 新浪时尚
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　　导语：相信很多朋友都为最近热映的《前任3：再见前任》而飙泪，也许是似曾相识的情结、也许是太多的感同身受、也许更多的是遗憾……总之一定有什么打动到你。有人说这部电影教会我们要体面、好好得和前任告别，“我的使命就是陪伴，她的使命就是让我成长。成长不一定会得到什么，一定会失去什么！”但是，既然彼此相爱凭什么要错过，我想电影并不是告诉我们前任有多好，而是要珍惜现在。所谓的姿态比真心重要，骄傲比爱情重要……如果彼此相爱，要用失去对方换取成长，那么付出的代价太大了。（来源：腕表之家 孙月）

一场电影看哭了多少有故事的人一场电影看哭了多少有故事的人
“放不下前任是一种怎样的体验”微博网友留言“放不下前任是一种怎样的体验”微博网友留言

　　电影里林佳和孟云同样放不下对方，但是他们觉得谁先联系对方谁就输了。冷战开始孟云恢复单身生活放飞自我，“韩式半永久、温柔活泼双胞胎、和美女冲浪玩耍……”电影里笑点最多的可能就是这部分，但欢愉过后，夜深人静时林佳和孟云都会看着手机里互发的信息想念对方，明明在乎对方还要互相折磨，“两个人散了，一个以为不会走，一个以为会挽留。”

冷战中“放飞自我”恢复单身生活的遭遇啼笑皆非冷战中“放飞自我”恢复单身生活的遭遇啼笑皆非

　　林佳一到换季就会感冒发烧，孟云明明很担心却还是委托了林佳的好友点点帮忙送药，自己却装作满不在乎的样子；电影中两人因为误会和倔强似乎离开的更远了，“再深的感情也抵挡不住缘分的交错。”我们都抱着所谓的尊严，等彼此低头，如果我们都像余飞和丁点一样，就算嘴硬，但是还是忍不住拉出对方上演“坦白局、了断局”……借着分手的壳，撒着思念的娇，也许就没有错过而是永远。

电影余飞和丁点上演一次次的“坦白局、了断局……”电影余飞和丁点上演一次次的“坦白局、了断局……”

　　最后，电影让你哭的，是“紫霞离开至尊宝，至尊宝才能真正成长为孙悟空”。孟云曾说如果是自己先放下林佳，那他就扮成至尊宝在大庭广众下大喊林佳我爱你；林佳说如果是自己先放下孟云，那么就让对芒果过敏的自己，狂吃芒果过敏而死。当他们知道彼此都回不到原来时候，终于，至尊宝来到广场大喊“林佳，我爱你”，林佳也买了一堆芒果狂吃起来，但两人不是为了重新在一起，而是要好好和对方告别。于是多年后林佳嫁给了别人，孟云也才成长为“孙悟空”。

最后孟云和林佳履行承诺为了好好告别最后孟云和林佳履行承诺为了好好告别

　　影片结束了，如果你还放不下过去，那么就此和以前好好道别，去爱吧，就像没有受过伤害一样，唱歌吧，就像没有人聆听一样。还有，最重要的，相爱的人们，好好珍惜现在吧。

　　有细心的观众可能发现，孟云在电影里佩戴的腕表正是劳力士迪通拿系列116500LN-78590白盘腕表，劳力士在2016年发布新款陶瓷圈迪通拿，黑色陶瓷表圈和“熊猫表盘”对比鲜明十分大气，很有辨识度。

劳力士宇宙计型迪通拿系列116500LN-78590白盘腕表劳力士宇宙计型迪通拿系列116500LN-78590白盘腕表

　　说起这部电影让人五味陈杂，打动人的剧本和故事情节，当然也少不了演员们爆棚的演技。孟云的扮演者韩庚，自回国发展后，其间发布很多音乐专辑，斩获全球最佳艺人，后来更是在电影中大放异彩，也获得各大品牌青睐。

韩庚出席活动佩戴真力时DEFYEL PRIMERO 21腕表（EL PRIMERO 21 - 44.00）韩庚出席活动佩戴真力时DEFYEL PRIMERO 21腕表（EL PRIMERO 21 - 44.00）
韩庚佩戴Calibre de Cartier系列W7100015腕表韩庚佩戴Calibre de Cartier系列W7100015腕表
韩庚佩戴宇舶BIG BANG系列301.PB.131.RX腕表韩庚佩戴宇舶BIG BANG系列301.PB.131.RX腕表

　　电影里感情细腻、品味十足的孟云很适合佩戴大气内敛的劳力士迪通拿，那么电影里其他主角们的性格都更适合什么腕表呢？这里不妨和大家一起分享下符合他们性格气质的腕表，欢迎“对号入座”哦。

林佳。关键词：美丽优雅、气质、坚强倔强、文艺…… 推荐表款：卡地亚蓝气球系列WE902073腕表林佳。关键词：美丽优雅、气质、坚强倔强、文艺…… 推荐表款：卡地亚蓝气球系列WE902073腕表

　　电影里林佳一直想和孟云去海边，而这款卡地亚蓝气球系列腕表，配有蓝色剑形指针和表冠处凸圆形合成蓝尖晶石设计，很贴合她喜爱海的情愫。表体采用精钢材质打造，精致优雅，干净简约的表盘镶有11颗钻石，精致却不会浮夸。腕表整体简约、优雅，精钢的“坚强”和钻石的优雅精致，与林佳十分匹配。

余飞。关键词：阳光活泼、品味、正装控…… 推荐表款：IWC万国表飞行员系列IW327006腕表余飞。关键词：阳光活泼、品味、正装控…… 推荐表款：IWC万国表飞行员系列IW327006腕表

　　电影中余飞很聪明活泼健谈，看似是玩世不恭的“花花公子”，认真起来比谁都“用情极深”。这里推荐给他这款IWC万国表飞行员系列IW327006。棕色牛皮表带佩戴舒适，而且还很百搭，走线工整细致凸显品质，经典黑色表盘简约内敛，搭配钛金属表壳品味十足。

丁点。可爱、俏皮、青春活泼…… 推荐表款：香奈儿PREMIERE系列H5313腕表丁点。可爱、俏皮、青春活泼…… 推荐表款：香奈儿PREMIERE系列H5313腕表

　　荧幕里丁点的形象活泼可爱，活脱一只“性感小野猫”的架势，这里推荐她这款香奈儿PREMIERE系列H5313腕表。表盘的八角轮廓与巴黎芳登广场形状如出一辙，将经典建筑加入到腕表元素中，纯白无瑕的珍珠母贝表盘简约优雅，精钢与红色皮革交织成三重环绕式表带，俏皮可爱之余还展现女性柔弱优雅个性。

标签: 前任3：再见前任腕表劳力士

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