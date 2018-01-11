过年老一岁 韩国小姐姐最爱用“内扣发梢”扮嫩减龄

导读：元旦已过，春节还会远么？对于不少仙女来说，过年回家跟着男友或者父母走亲访友是一个重要的任务。如何才能在亲朋好友面前焕然一新、留下好印象，对大家来说也是一个有些头疼的事情。（来源：瑞丽网）

其实除了挑对得体的衣服和妆容外，选择一款减龄又甜美的气质发型也很重要。小编特意为大家准备了这款韩国小姐姐们都爱的减龄气质内扣短发，对于不少剪了短发又在为走亲访友发愁的仙女们来说再合适不过啦。

小仙女林允儿就是内扣短发的忠实爱好者，不管是平时出席活动还是自拍，这款内扣短发的出镜率都极高，并且妥妥将她的甜美气质烘托出来，也难怪她这么喜欢啦。

剪了短发的IU也选择了内扣的弧度，抛弃了短直发的死板，自然的内扣弧度完美衬托了她的巴掌小脸，甜美的同时，气质满分。

如果想让内扣短发显得亮眼的话，选择一款有温度的发色也是个不错的想法。比如李珉廷这种树莓棕，或者其他冬日里的温暖颜色，都能让长辈们为之眼前一亮。

当然，黑色同样与内扣短发足以相配，温柔知性的同时，还能增添一抹复古的神秘美感。

追求时髦，又想在亲朋好友面前张扬个性的小仙女们也可以大胆尝试奶奶白、奶奶灰等时尚发色，内扣短发可是能将这些颜色的时髦值完全发挥出来的神奇存在哦。

内扣短发还可以和温柔甜美的空气刘海、八字刘海等完美搭配，让你知性又减龄。

同时，内扣短发不仅仅局限于齐下颚的长度，齐肩同样适用。如果说齐下颚的长度显得俏皮动人的话，齐肩则更加增添优雅气质。

看了这么多韩范儿小姐姐的内扣短发，你是不是也动了心，打算来一个同款发型回家见亲朋好友呢？不用担心这款短发难打理，只要四步，你就能Get同款超美内扣短发啦。

Step1：首先将头发分为上下两层，上面那层发量偏少。然后将上面那层头发分为三部分，用卷发器向外卷，之后再将下面那部分的头发同样分为三部分，用卷发器向内卷。

Step2：用吹风机的热风对着卷发器吹上一小会儿，等头发冷却了之后，再将卷发器拿下来

Step3：将上面一层的头发稍稍抓起来一点，喷上定型喷雾，使短发更显蓬松。

Step4：同样在发梢处用定型喷雾喷一下，并用手打理出内扣的弧度，让发尾弧度更显蓬松。