关晓彤扮嫩有招 裸橘唇妆显白又减龄

导读：最近八卦多到爆炸，就连前一段时间撒狗粮明星的代表关晓彤也安静了不少。不过就算没有什么大新闻，颜值这件事情还是什么时候都不能掉以轻心的，刚换的新唇色就是最好的证明哦。最近关晓彤超心水的裸橘唇色不仅让肤色看上去健康有光泽，而且减龄效果超好哦，我们也要赶快用起来！（来源：瑞丽网）

其实关晓彤在娱乐圈中真不算特别白的明星，是正宗的亚洲黄色调肌肤。这样的肤色其实有时跟很多唇色都会冲撞，太粉太橘有时候都会让肌肤看起来更灰暗，但是色调被调配得刚好的裸橘色就没有这个困扰，不管是日常通勤上学，还是需要撑大场合，都可以让你的肤色看起来状态满分哦。

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兰蔻首款液体唇膏，保养、显色、滋润、光泽一次到位。显色、水润、持久，一抹拥有。富含极致护唇精华，100%水润呵护，轻盈柔滑不粘腻。

不过要说起裸橘色在明星美妆圈的地位还真不低。相比起豆沙色的成熟，裸橘色更多了几分俏皮感，上镜也会看起来更加明艳，难怪女星们各个都爱用裸橘色为自己撑场面。钟楚曦把裸橘色融入到水油唇的画法中，双唇看起来更加丰满，唇纹也都消失不见，而唇部状态好了，自然也会看起来更加滋润有活力。

自带一点酷感的女生使用裸橘唇色其实也好看到爆炸，这次依然上榜的林允就是其中一位大咖示范。林允其实一直都带有一些不羁的朋克女孩感，所以也更需要用活泼少女感十足的裸橘色来平衡，而且让林允本来就白皙的皮肤更是透亮到发光哦。

博柏利之吻水凝清漾唇蜜

唇蜜采用轻盈丝滑的清爽水漾配方，轻松打造纯澈萤泽的魅力唇妆，为娇唇增添一抹澄透而饱满的色彩。

用裸橘色搭配超清淡的极简系眼妆也可以让颜值立马up up，高圆圆的这个妆面就非常适合小仙女们借鉴哦！只靠毛茸茸感十足的假睫毛和裸橘唇色就可以轻松撑起一整个妆容。而这样清新又提气色的妆容组合最适合轻熟龄女生使用啦，立马带你重回少女时代。

宋茜欧尼也爱用裸橘唇色出镜哦。因为宋茜欧尼的整体造型通常都是裸妆挂的，所以选择比较日常的裸橘色自然是非常合适。但是为了让裸橘唇看起来不那么单调，所以宋茜就发挥小心机把唇妆变成了咬唇，其实也非常适合。而且本来不那么的皮肤也在裸橘色的衬托下变得白皙了好几个度哦。、

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唇颊两用，鲜明唇、颊轮廓，保湿亲肤。直接涂在嘴唇和双颊上，用指腹轻轻均匀拍开，便可轻松获得自然好唇色和健康面色。

裸橘唇色还非常可以让整体气质看上去更有飘逸仙女感哦，看看何穗就知道啦。何穗的眉眼妆虽然颜色比较深，线条也比较锋利，整体看上去是很有英气感的一个妆面。但是润泽感的裸橘色唇妆却带来了很多柔美感，而且和同色系腮红配合也让底妆清透度max。

最后如果想要有更多明艳感，那也可以试试像阿sa一样厚涂裸橘色哦，而且减龄功力也是丝毫不减。在将裸橘色唇膏厚涂了两层后饱和度变得更高，红调也更加明显，所以提气色的效果也会更好哦。而且厚涂后的裸橘色可以更好地遮住原本唇色，有些自然唇色比较深的妹子也可以放心涂抹。这样显白又减龄的裸橘唇色还不赶紧来试试么！

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