Kim Jones谢幕LV 巴黎男装周秀场爆点燃起

导语：巴黎男装周还未正式开始，但动荡的时尚圈离职事件依旧继续，就在北京时间1月17日早晨，根据WWD报道，Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones将离任，而本届男装周秀场还有哪些看点，请看我们的全解。
经典品牌不能错过
Louis Vuitton 巴黎时间1.18 2：30PM
巴黎男装周还未正式开始，但动荡的时尚圈离职事件依旧继续，就在北京时间1月17日早晨，根据WWD报道，Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones将离任，他为品牌设计的最后作品即为1月18号在巴黎发布的2018秋冬系列，这则消息轰炸了时尚圈。所以巴黎时间1月18号巴黎时间下午2：30的LV男装秀，就成了本季巴黎男装周上的离别制作。
下面我们回顾一下Kim Jones的工作经历
Kim Jones是英国人，大学就读于著名的中央圣马丁艺术与设计学院，曾与Dunhill、Louis Vuitton、Mulberry、Alexander McQueen、Hugo Boss、Iceberg、Topman、Uniqlo、Umbro等众多知名时尚品牌合作。Jones曾任英国奢侈品牌Alfred Dunhill创意总监三年，2011年被Louis Vuitton任命为男装成衣创意总监，负责这个成长最快的部门之一。这位设计师的2012春夏系列作品首次登台，便立即引起了时尚圈人士的热烈反响。这位著名的设计师在职业生涯中获得过许多奖项，包括2009年和2011年英国时装协会（British Fashion Council ）颁发“年度男装设计师大奖”（的MenswearDesigner of the Year），连续两次获得“Topshop New Generation”大奖。
除了与大品牌合作之外，Kim Jones最开始可是有野心成立自己品牌的，2002年，这位设计新手的毕业作品被John Galliano 买下，不久后他推出了个人同名系列。2003年Jones在伦敦时装周推出自己的作品首秀，不过好景不长他解散了自己的公司，随后出任Dunhill品牌创意总监。
在LV工作的这些年，Kim Jones一直在尝试将多元的文化植入到高级成衣中，还记得去年1月，Louis Vuitton 2017年春夏秀上，Louis Vuitton和Supreme联名发布，还未上市就在社交媒体上引起热议。上市之后明星和博主们疯狂晒货，继续了热潮。用一个数据就知道这个系列有多火，官方定价3000+的logoT恤现在淘宝或者代购至少大概都是1w+左右，红色套头卫衣就更是夸张，刚出没两天的时候F君就上过eBay搜索，结果看到已经是被炒到$25000！你并没有看错，折合人民币大概就是16w+。
除了带动了潮流话题之外，Kim Jones还很善于捕捉异国文化
2012春夏系列将非洲部落着装元素搬上高级成衣舞台
2012秋冬系列，将自己喜欢的日本元素呈现
2013年春夏系列，Kim Jones回归最拿手的自由运动成衣风格
2013年秋冬，是喜马拉雅山和雪豹图案
2014春夏，轻松的格纹和骄傲的童子军
2014年秋冬，南美秘鲁的文化和布纹通过高科技数码视角呈现
2015年春夏系列完全源于Kim Jones在印度斋浦尔的旅行
2015年秋冬，英国艺术家Christopher Nemeth的扭绳图案作为服装和配饰的图案
2016春夏男装就把设计灵感涉足到了东南亚
2016秋冬男装系列 “来自未来的传承”
如今8年的工作即将到期，不知道谁能接受这个品牌，目前为止适合这个位置的Riccardo Tisci、Hedi Slimane、Alber Elbaz、Christopher Bailey都闲着或即将闲着，究竟接班人是谁，我们静观其变。
2017春夏系列 回家意味着什么一种熟悉的感觉
2017秋冬 火爆的联名系列
2018春夏 随心所欲的列岛漫游