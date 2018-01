Kim Jones谢幕LV 巴黎男装周秀场爆点燃起

导语:巴黎男装周还未正式开始,但动荡的时尚圈离职事件依旧继续,就在北京时间1月17日早晨,根据WWD报道,Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones将离任,而本届男装周秀场还有哪些看点,请看我们的全解。

经典品牌不能错过

Louis Vuitton 巴黎时间1.18 2:30PM



Kim Jones

巴黎男装周还未正式开始,但动荡的时尚圈离职事件依旧继续,就在北京时间1月17日早晨,根据WWD报道,Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones将离任,他为品牌设计的最后作品即为1月18号在巴黎发布的2018秋冬系列,这则消息轰炸了时尚圈。所以巴黎时间1月18号巴黎时间下午2:30的LV男装秀,就成了本季巴黎男装周上的离别制作。

下面我们回顾一下Kim Jones的工作经历

Kim Jones是英国人,大学就读于著名的中央圣马丁艺术与设计学院,曾与Dunhill、Louis Vuitton、Mulberry、Alexander McQueen、Hugo Boss、Iceberg、Topman、Uniqlo、Umbro等众多知名时尚品牌合作。Jones曾任英国奢侈品牌Alfred Dunhill创意总监三年,2011年被Louis Vuitton任命为男装成衣创意总监,负责这个成长最快的部门之一。这位设计师的2012春夏系列作品首次登台,便立即引起了时尚圈人士的热烈反响。这位著名的设计师在职业生涯中获得过许多奖项,包括2009年和2011年英国时装协会(British Fashion Council )颁发“年度男装设计师大奖”(的MenswearDesigner of the Year),连续两次获得“Topshop New Generation”大奖。

除了与大品牌合作之外,Kim Jones最开始可是有野心成立自己品牌的,2002年,这位设计新手的毕业作品被John Galliano 买下,不久后他推出了个人同名系列。2003年Jones在伦敦时装周推出自己的作品首秀,不过好景不长他解散了自己的公司,随后出任Dunhill品牌创意总监。

价格翻倍

火到不行

在LV工作的这些年,Kim Jones一直在尝试将多元的文化植入到高级成衣中,还记得去年1月,Louis Vuitton 2017年春夏秀上,Louis Vuitton和Supreme联名发布,还未上市就在社交媒体上引起热议。上市之后明星和博主们疯狂晒货,继续了热潮。用一个数据就知道这个系列有多火,官方定价3000+的logoT恤现在淘宝或者代购至少大概都是1w+左右,红色套头卫衣就更是夸张,刚出没两天的时候F君就上过eBay搜索,结果看到已经是被炒到$25000!你并没有看错,折合人民币大概就是16w+。

除了带动了潮流话题之外,Kim Jones还很善于捕捉异国文化

2012春夏系列将非洲部落着装元素搬上高级成衣舞台

2012春夏系列

2012春夏系列

2012秋冬系列,将自己喜欢的日本元素呈现

2012秋冬系列

2012秋冬系列

2013年春夏系列,Kim Jones回归最拿手的自由运动成衣风格

2013年春夏系列

2013年春夏系列

2013年秋冬,是喜马拉雅山和雪豹图案

2013年秋冬

2013年秋冬

2014春夏,轻松的格纹和骄傲的童子军

2014春夏

2014春夏

2014年秋冬,南美秘鲁的文化和布纹通过高科技数码视角呈现

2014年秋冬

2014年秋冬

2015年春夏系列完全源于Kim Jones在印度斋浦尔的旅行

2015年春夏系列

2015年春夏系列

2015年秋冬,英国艺术家Christopher Nemeth的扭绳图案作为服装和配饰的图案

2015年秋冬

2015年秋冬

2016春夏男装就把设计灵感涉足到了东南亚

2016春夏男装

2016春夏男装

2016秋冬男装系列 “来自未来的传承”

2016秋冬男装系列

2016秋冬男装系列

如今8年的工作即将到期,不知道谁能接受这个品牌,目前为止适合这个位置的Riccardo Tisci、Hedi Slimane、Alber Elbaz、Christopher Bailey都闲着或即将闲着,究竟接班人是谁,我们静观其变。

2017春夏系列 回家意味着什么一种熟悉的感觉

2017春夏系列

2017春夏系列

2017秋冬 火爆的联名系列

2017秋冬

2017秋冬

2018春夏 随心所欲的列岛漫游

2018春夏

2018春夏