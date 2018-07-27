谈资 | 今年的维密秀，咱们纽约见？

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今年的维密秀，咱们纽约见？

有消息称“维多利亚的秘密”2018年度大秀要回归纽约，而本次大秀面试时间初步定为9月，不过最终的确切消息我们还会进一步确认。“维多利亚的秘密”年度大秀在2017年首次空降上海，中国超模7位集体亮相，是人数最多的一次。1995年，维密举行了首场时装展，被全球媒体报导为“世纪内衣盛事”。

>>点击查看完整名单[2018维密秀或将回归纽约]

评：据说维密大秀回归纽约了，面对销量下滑以及股价大跌等事实，老老实实节省预算回家办秀可能比想办法挣钱来得实际。——Jeremy

城会玩，Gucci巴黎大秀选在一家夜店发布

在宣布2019春夏时装周出走米兰转战巴黎后，Gucci宣布2019春夏系列将在巴黎知名夜店Le Palace举行，时间定于9月24日。Le Palace位于巴黎九区，时尚与音乐气息浓厚，长期以来是巴黎亚文化俱乐部的代名词。值得一提的是，这个夜店也是几天前设计师Hedi Slimane庆祝自己50岁生日的地方。

>>点击阅读原文[Gucci巴黎大秀锁定地址]

评：赚得盆满钵满的Gucci已经不甘心称霸米兰了，于是挑衅巴黎时尚圈选择在这个时尚之都走秀。表面上看就是一场秀而已，而背后则是开云集团准备撼动LVMH集团的开始，用雪姨的那句话形容就是：真是一场好戏呀。——Jeremy

深圳这家叫Supreme NYC的店专卖“合法”山寨货

大家可能听说Supreme在深圳有实体店了，不过你要是真去了，可能会愤怒到爆炸。因为这家店从品牌商标设计，到店铺装修，到产品，都以假乱真，看起来像模像样。而且值得一提的是，这还是一家经得起深挖的合法合规的店。

>>点击阅读原文[深圳开了家“Supreme NYC”的店]

评：康帅傅、全龙鱼、Supreme NYC，这些真诚的笑话真的不好笑。抄袭可耻、假冒可怕，这些鱼龙混杂的东西，最终骡子还是骡子，马还是马。——Jeremy

究竟买哪个品牌，才称得上是今夏的潮人？

Lyst Index是Lyst全球时尚搜素引擎积累的数据，它根据每季度500多万消费者的月消费数据整理出榜单。在第二季度的10大最热门品牌榜单中，Gucci排名第1，Off-White第2，Balenciaga第3，其余依次为Givenchy、Dolce&Gabbana、Vetements、Versace、Fendi、Nike、Prada。

>>点击阅读原文[Lyst公布全球最热门10大品牌榜单]

评：还有什么可以阻挡Gucci的销量呢？纵观前10名，有一部分都打着街头风的旗号。别忘了：站得越高摔的越狠！在此用古人的一句话奉劝这些品牌：居安思危才是生存之本。——Jeremy

关掉同名品牌，特朗普女儿要专心从政了

自父亲当选总统后，美国总统特朗普之女伊万卡的同名品Ivanka Trump牌就因与政事不清不楚的关系而面临质疑，现在直接关门了。而谈到关门的原因，众说纷纭，但人们更愿意接受“被爹坑”的推测。

>>点击阅读原文[特朗普之女的同名时尚品牌关门了]

评：别人关门或许有点悲伤，而总统的女儿把个人品牌关了则是为了更好的国家发展。——Jeremy

张宇要离职？这事她本人可能都不知道

康泰纳仕近日发布一份声明，澄清了《Vogue服饰与美容》编辑总监张宇将离职等各种不实传闻。自2005年推出《Vogue服饰与美容》以来，张宇一直担任该杂志的编辑总监。此前她曾任《ELLE》中国版的编辑总监以及《Marie Claire》香港版《玛利嘉儿》的总编辑。在张宇的带领下，《Vogue服饰与美容》被认为是《Vogue》最成功的海外版本之一。

>>点击阅读原文[康泰纳仕否认张宇离职传闻]

评：谁都想做时尚媒体，谁都想长江后浪推前浪。但angelica对时尚的深入和认真，却是现在年轻媒体最最欠缺的。——ClothMe

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