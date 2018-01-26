关于年会穿什么这个问题……今年提前帮你想好

导语：年会说白了就是各路小仙女拼衣品拼脑洞的时刻，你一席星空长裙惊艳四座，我一身及地礼服流光溢彩。不管怎样，今年最受欢迎的吊带连衣裙一定得五星推荐，飘逸的裙摆和吊带的设计双管齐下，神话感和女神感瞬间爆表！（转自：ELLE）

U字吊带裙

被明星博主们爱到骨子里的U字吊带裙，浑身上下线条流畅而分明，平直的领口突出低调简约的时髦概念，加上一气呵成的裙摆在半朦胧半璀璨的美感里大做文章，没法不成为全场焦点。

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星空感

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一席海蓝色渐变星空长裙绝对是“水系”姑娘们对于浪漫的最高幻想。Angelababy这一身Christian Dior吊带礼服把大海与星空一起搬到了裙摆上，旋转跳跃都是童话故事。

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蔓越莓色的吊带裙自然需要一抹红唇相辅相成，热烈归热烈，裙摆上的珠光宝气却能因为“白里透红”的高级美而变得自信而大气。

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而一旦穿上金色的U字吊带裙，不用怀疑你就是仙女本人了！钟楚曦身穿Dundas 2018早春系列金色亮钻鸵鸟毛拼贴吊带裙，“对镜贴花黄”说不尽的诗意和仙气。

古典感

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U字吊带较为一板一眼的直线条和古典绣花恰恰能在现代与传统间玩出创新。Baby这一身黑白拼色花朵刺绣吊带裙出自Oscar de la Renta， 薄纱及地，满屏都是意境。

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而Christian Dior再次在自然界中找到了灵感，虽说米黄色淡雅，亚麻接地气，景甜配了chocker和漆皮黄色渐变Ladydior包包，即使满幅飞禽走兽都显得灵气逼人。

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透视感也是U字吊带裙的擅长领域，缎面雪纺拼接或是同色系刺绣都能在本身惊艳的基础上暗藏小心机。赵丽颖剪了三七分背头后与这一身U字吊带裙搭配更有了道骨仙风的侠气。

V字吊带裙

V字吊带裙的几何线条相比起来更加柔美，或深或浅的V字开口给了上半身足够的发挥空间，顺势还能衬出完美的九头身和巴掌脸。喜欢宫廷感少女感走向的小仙女们，秀锁骨秀身材秀曲线的机会来了！

宫廷感

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宫廷感的V字吊带裙备受宠爱，蕾丝刺绣流苏等民族气息爆棚的设计在百花齐放的场合中很容易脱颖而出，而纯黑或深蓝的大方底色也给足了你挺直腰板的勇气。

少女感

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不论是唐艺昕浅蓝色薄纱裙上的音符还是吴昕Jenny Packham深V吊带裙的鎏金裙摆，V领搭档少女心总是能毫不保留地释放活力，或转身或莞尔都是妥妥赢家。

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花朵和羽毛也能因为V领设计而不显臃肿，虽然看上去免不了一丝繁重感，但有细肩带和细腰带在，时髦总逃不脱你的掌心。

暗黑感

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像Baby这件Zuhair Murad V字吊带裙，大胆与纯黑色相撞，全面融合性感与帅气。虽然黑色无需多言，但只需要一点点珠片，金属或是镂空元素，就显得成熟而有主见，自成一道风景。

年会穿什么一直令人烦恼，今年提前搜罗好！不管是U字还是V字的吊带裙，重点只有貌美如花！