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2017年度精选 最美波希米亚风婚纱推荐

2017年12月25日 16:54 新浪时尚
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　　导语：近年来波希米亚风婚纱非常受新娘的青睐，这类婚纱的设计大多剪裁利落，选用透薄轻纱与复古蕾丝，体现新娘优雅随性的气质。以下这些2017最新最美的波希米亚风婚纱，让崇尚时尚自由的你有更多选择！（转载自ELLE中文网）

Temperley London Bridal 2017Temperley London Bridal 2017

　　波西米亚风的婚纱搭配自然系头环和手捧花，仙气度更加Up。

Temperley London Bridal 2017Temperley London Bridal 2017

　　宫廷复古气质的剪裁和个性装饰，带来别具一格的婚纱款式。

Temperley London Bridal 2017Temperley London Bridal 2017

　　简约清新款和经典的新娘头纱，清新优雅范儿。

Yolan Cris Bridal 2017Yolan Cris Bridal 2017

　　帅气的波西米亚裤装婚纱，浪漫繁复的设计给人强劲的视觉冲击，羽毛披风让新娘非常cool！

Yolan Cris Bridal 2017Yolan Cris Bridal 2017

　　流苏诠释婚纱概念的设计并不多，但Yolan Cris的这款婚纱用大面积的流苏展现出波西米亚风的复古式70年代风格，既时尚又随性。

Jenny Packham Bridal 2017Jenny Packham Bridal 2017

　　随性慵懒风格的刺绣婚纱，波西米亚风新娘的大爱。

Jenny Packham Bridal 2017Jenny Packham Bridal 2017

　　夸张飘逸的袖口设计和简约直筒裙款式，演绎出典型的波西米亚新娘风情。

Jenny Packham Bridal 2017Jenny Packham Bridal 2017

　　浪漫设计和轻便的剪裁，让你越来越爱上波西米亚风的婚纱嫁衣。

THEIA FALL Bridal 2017THEIA FALL Bridal 2017

　　流行的“挖洞”肩部设计，性感与甜美并存。

THEIA FALL Bridal 2017THEIA FALL Bridal 2017

　　顺滑丝绸织就肩带，加之附以刺绣与手工钉珠作为点缀，仿若阳光下的闪闪细沙般隐隐发光，为新娘更添一丝甜美与活泼。

BHLDN 「Bohemian Beauty」Bridal 2017BHLDN ‘Bohemian Beauty’Bridal 2017

　　改良创新的裤装新娘礼服和夸张的喇叭袖短款婚纱，演绎新时代的波西米亚风新娘时尚，同样的风格，不同的设计，这三款婚纱几乎囊括了近年的时尚款式，裤装、短裙、喇叭袖、镂空……

BHLDN 「Bohemian Beauty」Bridal 2017BHLDN ‘Bohemian Beauty’Bridal 2017

　　典型的波西米亚风镂空图案婚纱，搭配新娘的发型和首饰，更能突显新娘的个性。

标签: 波希米亚婚纱2017年

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