2017年度精选 最美波希米亚风婚纱推荐

导语：近年来波希米亚风婚纱非常受新娘的青睐，这类婚纱的设计大多剪裁利落，选用透薄轻纱与复古蕾丝，体现新娘优雅随性的气质。以下这些2017最新最美的波希米亚风婚纱，让崇尚时尚自由的你有更多选择！（转载自ELLE中文网）
波西米亚风的婚纱搭配自然系头环和手捧花，仙气度更加Up。
宫廷复古气质的剪裁和个性装饰，带来别具一格的婚纱款式。
简约清新款和经典的新娘头纱，清新优雅范儿。
帅气的波西米亚裤装婚纱，浪漫繁复的设计给人强劲的视觉冲击，羽毛披风让新娘非常cool！
流苏诠释婚纱概念的设计并不多，但Yolan Cris的这款婚纱用大面积的流苏展现出波西米亚风的复古式70年代风格，既时尚又随性。
随性慵懒风格的刺绣婚纱，波西米亚风新娘的大爱。
夸张飘逸的袖口设计和简约直筒裙款式，演绎出典型的波西米亚新娘风情。
浪漫设计和轻便的剪裁，让你越来越爱上波西米亚风的婚纱嫁衣。
流行的“挖洞”肩部设计，性感与甜美并存。
顺滑丝绸织就肩带，加之附以刺绣与手工钉珠作为点缀，仿若阳光下的闪闪细沙般隐隐发光，为新娘更添一丝甜美与活泼。
改良创新的裤装新娘礼服和夸张的喇叭袖短款婚纱，演绎新时代的波西米亚风新娘时尚，同样的风格，不同的设计，这三款婚纱几乎囊括了近年的时尚款式，裤装、短裙、喇叭袖、镂空……
典型的波西米亚风镂空图案婚纱，搭配新娘的发型和首饰，更能突显新娘的个性。