林更新还是没逃过素颜杀的魔力

导语：说到林更新，虽然他接地气的作风一直被粉丝爱称他为“林狗”，但是却因为十足高大帅气的外形在男神届屹立不倒。不过你们的男神好像真的被某一位“素颜女神”收割了呢~（来源：海报时尚网）

还记得前不久传出林更新和王丽坤的绯闻吗？今年8月，林更新与王丽坤就被拍到一起吃饭逛街的同框画面，当时，两人还一起去别墅区看了房子，网友一秒炸出烟花：这两个人一起看房逛街难道是要结婚的节奏吗？

不过当时就被粉丝狠狠否定了，粉丝们也是清一水的表示不相信不接受。在评论区表示：“谁说一起吃饭就是女友？你们不跟异性好友吃饭吗？”“看来离得近就是林更新女友了？那下次去接机的时候我争取多跑几步。”，的确，两个人的合作机会也不多，说在一起了的确没有什么可信度。

不过就在今天两个人早上又双叒叕登上了热搜，而且这次居然被拍到了恋情实锤……有媒体拍到林更新王丽坤凌晨挽手回女方家。从照片来看，王丽坤先是焦急赶往某餐厅用餐，而走出餐厅的却是捂得严严实实的林更新和王丽坤两个人！

然后两个人吃完饭出来后王丽坤开车载着喝了酒的林更新回家，到达王丽坤家的地库时已经是夜里3点多。在车库时王丽坤看到疑似狗仔的车辆还会和林更新一起躲避，看来这两个人是真的在一起了呢~

的外形在男神届屹立不倒。不过你们的男神好像真的被某一位“素颜女神”收割了呢~

王丽坤

王丽坤

说到王丽坤，虽然说这些年没有格外大红大紫的作品出现，但是当年“一跳”成名的素颜女神这个Title，还是让她在大众脑海中印象深刻了很久很久。现在提起王丽坤，第一时间还是能想到那些年惊艳众人的素颜。

《漂洋过海来看你》剧照

随后的她又出演了《漂洋过海来看你》《想明白了再结婚》等等剧集，饰演的角色全都细微传神，关键在妆容上，基本上不尝试浓妆艳抹风格的她却靠一抹清淡在娱乐圈走出了自己的路，收割不少忠实粉丝。

话说回来，难道林更新就是被王丽坤的素颜杀撩到的吗？果然亘古不变，直男依旧是会被素颜撩到的生物。但是正在看这篇文章的小仙女们，那么海豹君要告诉你们一个真理了~

如果男生跟你讲他喜欢素颜的女生，其实这句话是不完整的。男生喜欢的是素颜也好看的女生，就像王丽坤这种。那么如何打造出这么犯规的素颜呢？还是要在平时的护肤上下功夫啦！

素颜杀大招一：学会卸妆

温和、彻底的清洁对一般皮肤来说很重要，对痘皮尤其如此。就算是你平时没有化妆，只涂了防晒或者全素颜出门，最好也要卸妆，因为平时的空气污染和雾霾对肌肤损伤严重，如果脏东西长期留在肌肤里无法彻底清洁，会引发很多皮肤问题。

景甜卸妆洁面视频

正确的卸妆步骤：

Step1：首先用卸妆棉片沾满眼唇卸妆液，然后敷在眼睛上40秒。如果粘了很牢固的假睫毛可以适当增长时间，然后将卸妆棉片平移挪开，带下眼妆。

Step2：将卸妆油倒在搓热的手心里再上脸，均匀的涂抹到面部，用手按摩一下鼻翼周围这些死角。

Step3：然后加水乳化掉卸妆油，最后用洗面奶洗净面部。用卸妆油卸妆乳化完毕一定要用洗面奶再洗一遍哦，不然很容易长闭口。

素颜杀大招二：卸妆别忘去角质

去角质也是彻底清洁必不可少的一步哦~不过需要注意的是角质去除次数过多会让肌肤失去保护层，容易受到伤害，所以一个月去一次角质就好，次数不要过多哦。

护肤Tips

正确的去角质方法一定要针对面部的不同区域，比如爱出油的T区，鼻翼两侧，一定要先用化妆水浸湿棉片，好好的敷一敷，软化角质后，再用颗粒细致的磨砂产品。

素颜杀大招三：谁说素颜杀真的要素颜？

很多时候你看到的王丽坤你以为是素颜，但其实都有化过心机的伪素颜底妆哦~这种底妆也可以叫做水光底妆，一眼看上去像是从肌肤深层透出的水光感，分分钟看起来素颜也美到逆天哦！

PONY妆前护理教程

Step1：先做妆前护理哦！将化妆棉倒上化妆水，敷在脸颊两侧，收缩毛孔镇定肌肤。

Step2：然后在化妆棉上喷上精华液加速脸部的吸收。

海绵扑会吸收粉底液的水分但不会吸收油分，所以有干爽水光的特点，遮盖毛孔的能力强，将粉底液点涂在脸上，然后用打湿后挤干的海绵蛋均匀拍开，就能收获一款水光感很足的底妆咯！

还有一个Tips！

如果觉得用海绵蛋轻拍上妆的妆感还不够水光，那海豹君偷偷告诉你，选取一款滋润的精华油加在底妆产品里，妆容的水光感会Double哦！