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娜扎吴昕的短发一夜变长 这节奏你跟得上吗

2017年12月25日 00:37 新浪时尚
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　　导语：短发在近两年一直处于上风位置，但是当短发留久了，难免会开始想念自己长发飘飘的样子。这不，娜扎和吴昕两人就率先为咱们做起了示范，短发变长用一招就够了！（来源：时尚芭莎）

　　娜扎吴昕的头发会变“魔术”？ 短发变长也可以走捷径！

　　要说娜扎在今年的短发造型真的是相当惊艳，但最近她的头发又发生了不小的变化！

　　突然变成长发的她，一下子就占据了热搜，许多网友都纷纷表示又被娜扎的美颜给暴击了！

　　而在本芭看来这一长一短两种发型的随意切换，真的是毫无违和感呢~

　　同样短发变长的还有吴昕。wuli吴昕不光能自己拼乐高，组装自行车，还是个不折不扣的长发短发都Hold住星人~

　　上一秒还是一头boylish短发，下一秒就变成萌系长发啦~这其中的转变堪称完美。

　　对于经常变换造型的女星来说，接头发无疑是改变形象最快的方式之一。

　　除了她们，普通人也能尝试！长发变短发只需利落一剪，但是要想将头发再次变长那就要等很久喽~相比起花好几年将头发慢慢养长，靠接发只需几小时的功夫就能拥有迷人长发，简直太划算！

　　接发的美度固然重要

　　但后续的护理真心不能省！

　　接完头发后可不意味着万事大吉，随意放任头发的自由生长~只有掌握正确的护理，才能让接好的头发效果更佳，持久度更长。

　　弱酸性洗发水用起来！

　　接完发最忌讳的就是头发变得毛糙，真发与接发无法更好地融合在一起。这时弱酸性洗发水派上用场！它对头发的护理效果很好，能深层修护受损发丝，让秀发变得更加柔顺。

　　Tips：接发后的一周内，洗头频率控制在3次左右，同时在洗发的过程中要避免大力揉搓秀发，力度要轻柔些。

标签: 吴昕古力娜扎接发长发

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