《芳华》上映票房过亿 脸白人美的钟楚曦到底有什么魔力

导语：说起钟楚曦相信小伙伴们和我一样，脑海中第一会想到电影《芳华》，第二就会想到她水嫩白皙的脸颊。拥有一副东方高级脸的她，不仅长相让人印象深刻，皮肤也是油光水滑，见一面就难以忘却。（来源：时尚芭莎）

《芳华》上映 青春的脸上洋溢着灿烂的笑容

备受瞩目的电影《芳华》前几日已经上映了，本芭可谓是抢了好几次票才抢到！从大幕拉开电影开始，本芭的心就一直随着主演们起起伏伏，感受着青春的美好。

这部电影是根据严歌苓的同名小说改编而成，以1970至1980年代为背景，讲述了一群正值芳华的青春少年们，在军队文工团所发生的一系列故事。她们有理想、有激情，不管是爱情还是人生的变数都以真切的心去对待，青春如此美好就该尽情享受。

电影中的每一个场景都充满了青春的气息，没有过于浓厚的妆容，也没有过于华美的衣着，就是简简单单地刻画着青春时代。

少女们一起歌唱、一起玩耍、一起感受着彼此美好的友谊。虽然朴实但却格外美丽，每一位演员的脸上，都洋溢着幸福的微笑。

电影上映当天，首日票房就突破了亿元大关，更是在各个电影平台获得了极高的评分和评价。对于每一位演员的演技，观众们都看在眼里，触动在心里。她们虽未生在那个年代，却把那个时候的青春模样拿捏得很到位。

不得不提在《芳华》中饰演萧穗子的钟楚曦，不仅拥有一张高级的东方颜，在人物的刻画和演绎上都颇具“重量感”，让人过目不忘。

每一次回眸每一次微笑，都令观众们的心随着她而走。

除了在剧中十分引人注目以外，她在生活中也是百变女郎。天生拥有一副好皮囊的她，在美容上也从不马虎，皮肤白皙光滑让人看着就羡慕！

钟楚曦的脸颊好吸睛

看见她就想大喊：我们白着呢！

慵懒女人Feel

慵懒的发型、白皙的脸颊，搭配奶茶色的妆容，共同打造成了优雅女人Feel，白嫩的脸颊展现出自然的光泽感，远远看上去健康、舒适。

酷劲儿帅女孩Feel

一顶渔夫帽让她的酷劲儿尽情展现，白成反光板的脸颊搭配黑色的眉毛，再来一双耍帅的东方眼，四个字总结：过目不忘！

高气场大女人Feel

利落的马尾辫搭配红色的双唇，再来一双剑眉和一张白皙的脸颊，瞬间气场高八度啊有木有！

由此可见，白皙的脸颊不仅给人一种干净、利落的感觉。还能让妆面显得更加洁净。白皙滑嫩的脸已然是目前仙女们共同追求的扮美条件之一了。那么我们该如何一步一步Get白亮肤色，让自己美丽加倍呢？

美白大作战！

方法多多总有一款适合你！

方法一：半个月一次去角质

肌肤上一旦堆积过多的角质，就会降低脸部对光的折射率，视觉上脸部就会显黑。另外日常化妆如果清洁不到位也会令残留物留在毛孔中，导致色素堆积。所以定期去角质是仙女们不能忽视的步骤。进入秋冬，每天的强风肌肤相对于夏季要稍微敏感一点，所以我们选择半个月去一次角质即可，只需要短短1分钟，就能让你的脸快速变白。

方法二：每日加涂美白精华

美白不是一朝一夕就能完成的事情，要长久的坚持。选择含有熊果苷、维生素C、维生素E、烟酰胺等美白成分的精华，日日涂抹脸颊，就能让你的肌肤白亮有加。

方法三：水光针

想要缩短美白时间，得到立竿见影的效果。你可以选择注射水光针，它能将美白成分运送至真皮层，根据肌肤需求可以在玻尿酸的基础上添加胶原蛋白、维c、肉毒素等不同成分，达到补水、美白或紧致的作用。更好地促进美容成分的吸收，肌肤亮白显而易见。

化妆也能加速美白

方法正确就是行走的反光板！

珠光妆前乳抹脸上！

带有细密珠光的妆前乳可以有效提亮肤色，如果你担心全脸涂抹不够自然，那你可以选择在额头、两侧颧骨位置、下巴三处。因为其中带有珠光，所以能在视觉上提亮肤色，让你看起来白白嫩嫩。

修色遮瑕全用上！

如果肌肤有瑕疵，那么一瓶带颜色的遮瑕霜就是你不容错过的，经过了精心调色的它们，不仅能提亮肤色、遮盖毛孔更能为你的肌肤增加平滑度。而且现在的遮瑕还具有防晒功能，一举两得哟~

深色口红涂嘴上！

深色的口红能拉长和肤色的反差，起到一个互相衬托的作用。但是我们在选择深色口红的时候，最好是深红色，当然了你也可以选择深蓝色或者深紫色这些比较有个性的颜色。但是后两者的颜色可能会令你的肌肤看起来惨白，还需要选择粉色腮红来加持。