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创意婚礼布置 多重拱门婚礼仪式通道

2017年12月25日 16:53 新浪时尚
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　　导语：大多数婚礼仪式通道都是铺红地毯、花瓣或者在走道两侧装饰路引，浪漫而又梦幻，但也不仅仅只有这几种固定模式，以下这些非常规的多重拱门设计，就有着更为厚重的庄严和气派感。（转载自ELLE中文网）

木头搭建的两角拱门木头搭建的两角拱门

　　用木头搭建的两角拱门，可零星缠绕一些绿色藤蔓，柱脚布置成方形盆栽，种上一些鲜花，如果是在夏季举行的婚礼，还可在拱门上方铺上一层布幔遮阳。

铁架拱门铁架拱门

　　在走道上方间隔布置铁架拱门，用绿色藤蔓缠绕装饰，如果是婚礼是在晚上举行的话，还可以 布置一些LED串灯，非常梦幻，不仅可以作为婚礼入口通道，还适合当做摄影背景。

酒店式多重拱门酒店式多重拱门

　　简单的酒店式多重拱门，用枯枝搭建而成，鲜花点缀不宜过多，要特别注意与整体装饰的色彩搭配。

浪漫的花园式拱门浪漫的花园式拱门

　　浪漫的花园式拱门，用茂盛的绿叶和鲜花搭建而成的多层拱门，如身处鲜花隧道中，当然，相对来说造价也颇高，适合在酒店花园举行婚礼的新人，一般要看上海婚宴酒店哪家好，就要看看酒店有没有专门的花园式婚宴大厅。

完全用鲜花搭建的圆柱拱门完全用鲜花搭建的圆柱拱门

　　完全用鲜花搭建的圆柱拱门，只需在入口和接近仪式台处搭建两个即可，太多会显得俗气。

乡村主题婚礼拱门乡村主题婚礼拱门

　　这是一种特别的乡村主题婚礼拱门搭建方法，将多根细竹捆绑在一起作为拱形，两侧用竹梯支撑，可以顺势攀延绿色藤蔓装饰。

铁杆为门，树枝和鲜花装饰铁杆为门，树枝和鲜花装饰

　　铁杆为门，树枝和鲜花装饰，中央的水晶吊灯最为突出，华丽感十足。

两角式拱门两角式拱门

　　两角式拱门，满天星和白色布幔装饰，特点在于每个拱门正前方布置一个写有爱语的牌板，很小清新。

葡萄架布置拱门形帷幔葡萄架布置拱门形帷幔

　　如果你的婚礼场地有一个长长葡萄架走廊和亭子，可以在葡萄架上再布置一些拱门形帷幔，因地制宜，还能节省不少婚礼花费哦！

标签: 婚礼拱门创意

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