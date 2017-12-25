减肥前你必须搞清楚的6件事

导语：减肥前首先要关心的是什么？你需要的既不是借鉴明星们各种自虐式的减肥方法，也不是精打细算的计算每天摄入的每一粒米的热量，更不是扔掉柜子里所有对减肥利弊未知的零食……（来源：VOGUE时尚网）

女生也需要长肌肉

减肥前首先要关心的是什么？你需要的既不是借鉴明星们各种自虐式的减肥方法，也不是精打细算的计算每天摄入的每一粒米的热量，更不是扔掉柜子里所有对减肥利弊未知的零食……这个时候，你最需要的是理性对待自己当下的身体素质，以及找到最适合自己的减肥方法，搞清自己到健身房该做什么，怎么做，什么样的饮食计划更适合你自己。想要更快收获理想身材，先搞清下面这6件事。

女生也需要长肌肉

这里说的长肌肉并不是要练成女版“金刚狼”，而是通过一些力量训练增加肌肉密度。女生通过运动来增肌不仅可以使全身线条变得更紧致优美，还能提升心肺功能，增强有氧运动时的耐力，更有助于帮助养成长期坚持运动习惯。

体重并不能准确的反映出你的减肥成果

体重并不能准确的反映出你的减肥成果

体重秤上的数字只单纯反映出你的体重，并不能显示你的体脂含量以及肌肉密度等信息，如果坚持运动以及调整饮食结构一段时间之后体重秤上的数字没有下降，这时先别急着沮丧，建议可以到健身房通过专业的仪器检测体脂水平，之后你可能惊喜的发现，自己其实是变“瘦”了，只不过肌肉增加，脂肪减少才没有让体重秤上的数字掉下来。

想减脂不能只依靠有氧运动

想减脂不能只依靠有氧运动

虽然说有氧运动能够有效分解脂肪以及糖，但如果你真的想更快瘦下来，最好还是加入一些力量训练，不妨尝试一下HITT高强间歇运动，在消耗热量的同时维持肌蛋白水平，防止因为肌肉流失而影响减肥速度。

想要增强肌肉密度单靠喝蛋白粉是不够的

想要增强肌肉密度单靠喝蛋白粉是不够的

越来越多爱举铁的女生也开始尝试喝蛋白粉来强化塑形效果，尽管蛋白粉的原料是乳清蛋白，非常健康，但只依靠蛋白粉而忽略饮食上的补给是会影响健身效果的，虽然需要控制热量，但平时也还是要通过吃一些牛肉，鸡蛋，牛奶，主食来摄取必要的碳水化合物以及脂肪。

多数跑步机不能准确的显示你所消耗的热量

多数跑步机不能准确的显示你所消耗的热量

多数跑步机上都会根据运动时间以及速度显示你消耗的热量，但这个数值其实并不准确，甚至可能存在很大偏差，不同的人在跑步时间、速度完全相同的情况下消耗的热量是不同的，热量消耗的水平取决于每个人的年龄，身体质量指数，性别等因素，因此，运动一定要循序渐进，不要只为追求一个完全不靠谱的热量消耗数字而急功近利，这样反而容易引起其他健康问题。

运动前最好吃点东西

运动前最好吃点东西

空腹运动减脂效果更好吗？当然不是，人在空腹时，血糖水平低，新陈代谢速度慢，这时运动的话会使皮质激素水平提升，继而进一步拉低代谢水平，更会导致肌肉流失，因此，不管是晚上还是早上，运动之前最好能为身体补充一些能量，高蛋白质食物为优先考虑。