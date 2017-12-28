后背有肥肉好可怕 教你几招练出美背

导语：老实说，你是不是也会被内衣勒出两圈肉的女生？我们总是久坐、姿势不良，久而久之就会造成背部的脂肪囤积，一不小心就会虎背熊腰哟！这部分的肉肉要怎么才能减下去呢？（来源：时尚COSMO）

背部赘肉好难看

先分享一个虎背熊腰的girl。你不想变成这样吧？

你不想变成这样吧？

大家可以先自我检测看看，自己是不是背部脂肪囤积的高危人群？坐姿不正确、长时间坐办公室、没有运动习惯，这些都是造成虎背熊腰的罪魁祸首呢。驼背是最糟糕的，这种不良坐姿会让肩胛骨歪斜，进而造成脂肪囤积。

自我检测

下面教大家几招改善肩胛骨问题。双脚与肩同宽，坐在椅子上进行也可以。单手扶肩，感受肩胛骨收缩，单肩向上抬起再慢慢放下。两边各五次。

改善肩胛骨

双手向上伸直并拢，用肩胛骨的力量向相反侧的方向转动，各做5到10次。

向相反侧的方向转动

双手在背后交握，握不到的人可以用毛巾辅助，让双手配合呼吸、上下移动各30次。

双手在背后交握

接下来是简单的背部瘦身动作：

1、 贴墙抬臂

贴墙抬臂

不需要借助任何器材，在家里就能做。挺直腰身、上半身紧贴墙壁，利用手臂的力量将左肩慢慢抬起、直到水平，保持姿势片刻后恢复原状，然后是右臂。如此反复，就能让你的手臂和背部肌肉得到很好的拉伸。

2、 平趴仰身

平趴仰身

想要更快达到瘦背效果，还可以借助一些运动来实现。平趴在瑜伽垫上，双腿并拢伸直，双手置于胸部两旁。利用腰部的力量带动上半身缓慢向上抬起、向后仰，达到极限坚持五秒，恢复原状。如此反复练习，直至背部感到酸累为止。

3、 向后张臂

向后张臂

手臂和背部的线条具有一致性，在瘦背的同时要注意手臂的锻炼。首先将腰身挺直，利用手臂的重量缓慢向上抬，直至与肩同宽，然后再慢慢向后张，直到达到极限，保持姿势数秒，反复练习有助于形成优美线条哟。

4、 游泳

游泳

无论是蛙泳仰泳自由泳，对于背部肌肉锻炼、减少背部脂肪都很有作用哦，其中以蝶泳效果最明显（当然也最累）。游泳可以让全身运动起来，想瘦哪里就瘦哪里，不过一定要记得热身呀。

要坚持锻炼，与虎背熊腰说再见~