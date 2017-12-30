刘诗诗新染了小豆棕发色才是高级感的正确打开方式

导语：刘诗诗零点发微博宣布新片上线，又是比V大合影又是拼图晒美食，然而小编更爱看的是她的短发新色号啊！特显高级感的小豆棕发色与刘诗诗的气质非常搭，感觉变来变去终于找到最适合自己的造型了。（来源：瑞丽网）

刘诗诗凌晨曝照，新染的小豆棕发色高级感很强烈

要说最近特别流行“高级感”这个词，好像一切与它做了关联都会变得高大上。虽然很抽象也很难被具体的描述“高级感”的定义，淡素能被这个词作为个人的标签那就是完美！

而小编觉得一个女生要有“高级感”，首先就是头发了，特别适合自己的造型搭配柔顺的发质与衬托气质的发色，绝对是别人眼中的“高级感”女神啊！

正如刘诗诗，虽然平时就是我们口里念叨的女神范儿，淡素这头发剪了又剪，短了又短，变来变去就是差一种感觉，直到小编清早看见她的新片，就认定了她终于找对全新的自我，小豆棕色的光圈发型，对，就是它！

其实刘诗诗对于头发一直都是非常勇敢的挑战新造型。还记得最初的LOB头在当时就很时髦了，但是黑色素发+LOB头虽然给人沉稳感，但它的缺点是太显龄了，这样的发型更适合40+女性。

后来，她开始尝试各种丸子头，减龄效果非常明显，有种校园女神的感觉了！

接着她开始尝试短发style，就这样一剪不可收敛了！这款外翻卷发造型还是非常成功的，俏皮又不失优雅，自然黑的发色与这个造型挺搭的！

蓝后，她开始学着变换发色，就像这款蜜糖棕发色，让她洋溢着甜美温柔的气息，衬托着肤色也十分白皙了！

不过，那些都只是过去啊！现在的刘诗诗才是真正找到适合自己的style！一个从最难驾驭的狗啃刘海&个性十足的逗号刘海中慢慢摸索过来的呢！记得她的狗啃刘海造型出来后，成为众人热聊的话题梗儿，褒贬不一啊！

说起狗啃刘海是真的很难打理啊，对于平凡的我们要小心尝试，因为稍不留神就会变得很丑啊！半长不短的刘海卡在额头与眉梢之间，如果你的脸型没有特点是真的Hold不住的！

初尝小豆棕发色的诗诗特别显气质，在一场大秀上让她显现出与众不同的“高级感”，而俏丽短发增添了她的小女人优雅。

而今天小编要为刘诗诗点赞的小豆棕发色不仅是发色上的改变，她还具备了很高级的光圈感，头顶上显现一圈亮眼的光泽，这样才会有不一样的“高级感”。一般我们染发后，发丝会受到损伤，发质比较干枯或没有光泽，但刘诗诗的发色却非常的有光泽，这样特殊的“高级感”衬托出明星风采。你想要这样的感觉吗？小编一句话教你搞定：染发后用护色洗发水，每周2-3次用发膜内建光圈感，就OK！

染发后，选对洗发水让发丝更有光泽感

换了新发色最担心的就是染过没多久又要掉颜色，担心洗的次数越多越让头发失去光泽，原有的发色都变得深浅不一。小编提醒大家哦！染发后要更新你的洗护发产品，用具有护色能力强的产品，不仅让染发后的颜色更加漂亮，还不伤发质，摸起来也非常的柔顺。

一周2-3次的发膜，帮你内建光圈

染烫后的发质，要说完全没有损害是不可能的，但实时做好护理，以及选对正确的护发品就能不惧损伤。而发膜就是帮助头发吸收营养的最佳单品哦！尤其在冬季这样干燥的季节里，使用发膜不仅帮助头发更加柔顺，还能减少静电，防止水分与蛋白质的流失。你会发现染过的头越变得越来越有光圈感，这才是冬日刘诗诗一样的“高级感”造型哦！