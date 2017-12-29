超爱垃圾食品 看180斤模特如何轻松年入3000万

导语：一提到超模，你脑中是不是立马想到瘦成纸片人的火柴美女呢？但其实还有一类大码超模，她们酷爱吃各种垃圾食品，从不减肥，竟然凭借自己的丰乳肥臀全都进军时尚圈，更是轻松拿下时装周走秀！ （来源：嘉人网）

看180斤大码模特如何轻松年入3000万

世界上最会赚钱的“胖女孩”

跻身福布斯超模收入榜单前十？

Ashley Graham

福布斯超模胖行榜上向来都是被一众又美又瘦的模特们霸占，但是今年榜单一出，几乎惊呆了所有吃瓜群众，Ashley Graham竟然进入了榜单前十！

Ashley Graham现在号称是全球最会赚钱的大码模特

Ashley Graham 现在号称是全球最会赚钱的大码模特

Ashley Graham现在号称是全球最会赚钱的大码模特，身高175的她体重却足有180斤，颠覆了很多人眼中传统模特的概念，各种走秀广告代言拿到手软。

时装周

纽约时装周上拿下包括ADDITION等多场T台秀。

她的五官确实精致到无可挑剔

脸上没有一丝多余赘肉

虽然说Ashley相对于传统模特来说确实丰满不少，但只要细细翻看她的照片就会发现，她能成为模特绝对不是只靠丰腴的身材来博眼球，她的五官确实精致到无可挑剔，而且脸上没有一丝多余赘肉，完全就是大片脸！而且做起性感撩人的动作来更有味道。

Ashley向来不吝于展现她胖胖的身材

Ashley向来不吝于展现她胖胖的身材，在自己ins上经常po自己的比基尼照片，甚至还会在无ps的情况下上传自己大腿脂肪堆积的照片，看到这些照片只会让网友们感觉到满满的积极正能量。

Ashley对于美食方面也没有什么顾忌

披萨

Ashley对于美食方面也没有什么顾忌，披萨芝士等高热量食物更是来者不拒，你从来不会看到任何关于她要节食的言论。

虽然体重数字高，但是Ashley的身材完全是健美型的哦

健身

虽然体重数字高，但是Ashley的身材完全是健美型的哦。经常可以看到她出没在健身房的身影，但是她的健身方式强度会更大，偶尔来个空中瑜伽也是轻轻松松。

美不美由我自己决定

薯片巧克力随心吃

Iskra Lawrence

ins上坐拥370万粉丝的模特Iskra Lawrence在近两年势头正盛，在英国也是掀起了一阵大码模特的风潮。

ins上坐拥370万粉丝的模特Iskra Lawrence

Iskra

Iskra的身材和Ashley相仿，175的身高体重大约有180斤，拥有相当傲人的上围，笑起来是一张标准的甜心脸，非常讨喜。

拥有相当傲人的上围，笑起来是一张标准的甜心脸

Iskra模特之路

但是Iskra的模特之路一开始走的非常艰难，13岁入行的她到了18岁之后，只能穿“XXXXL”尺码的衣服，当时的她几乎遭到了所有圈内圈外人士的肉体攻击，甚至让她“滚出模特圈”。

美国内衣公司Aerie

成为美国饮食失调协会NEDA的大使

但Iskra并没有放弃，坚持在ins上po照，秀自己前凸后翘的丰满身材，而她的努力积极都被美国内衣公司Aerie看在了眼里，签下她作为了头号模特，之后也打开了她的时尚之路，和维秘也展开了内衣合作。纽约秋冬时装周上也能看到她的身影。

Iskra绝对算得上是有颜有身材还有头脑的翘楚，除了日常秀身材，她更多的是希望通过自己的经历去鼓励女孩子不要太过要求自己骨瘦如柴，也被选中作为美国饮食失调协会NEDA的大使之后，经常线下参加活动鼓励因为节食而造成饮食失调的女孩子们。

Iskra坚持运动健身，不为减肥，只为塑造健康的身体曲线以及更加强健的体魄

Iskra坚持运动健身，不为减肥，只为塑造健康的身体曲线以及更加强健的体魄，多运动的话心情也会变好哦。所以她的臀型和腿型一直以来都很丰满漂亮，最近甚至还练出了马甲线！也是让小嘉有一些压力。

在饮食方面，Iskra从不刻意控制自己

在饮食方面 Iskra从不刻意控制自己

在饮食方面，Iskra从不刻意控制自己，经常晒自己的满桌好料，看到她吃饭的照片自己食欲都会变好。

看这一大堆薯片，是不是自己也默默拿起了手中的小零食？

看这一大堆薯片，是不是自己也默默拿起了手中的小零食？

大码模特的排头军

出书走秀外加老公还超帅？！

美国首位大码模特Tess Holiday

大码模特的盛行必须要归功于美国首位大码模特Tess Holiday，正是她在15年发起的“另类审美标准运动”，吸引了ins上众多网友对于“胖子”的关注与定义，从而让更多丰满的女孩有机会进军模特界。

美国大码模特Tess Holiday

Tess Holiday

现在这个另类审美的话题已经在ins上积攒了30多万的粉丝，每天都会有很多胖乎乎的女孩在这里晒照留言。Tess是英国国际模特公司MILK旗下首位超大号模特，她的身材在大码模特群体中间也绝对算得上是丰满，身高只有164厘米，体重却足足有117公斤！一时间也是吸粉无数。

Tess

虽然身上的肉肉很多，但是Tess的脸相比较来说还是比较瘦的，五官非常立体，嘴唇微厚非常性感，上妆之后简直能迷死一大票人！

伦敦时装周上也能看到她肉肉的身影，在一众瘦骨嶙峋的模特中显得真实又可爱。

伦敦时装周上也能看到她肉肉的身影，在一众瘦骨嶙峋的模特中显得真实又可爱。

“fat girl”

她的励志经历已经写进了自己的人物传记中，封面上还标注了大大的“fat girl”，明显是对于自己身材的肯定，销量相当不俗，妥妥的人生赢家。

Tess彻底打破了时尚圈对于以瘦为美的偏见

Tess嫁给了一位澳洲摄影师Nick Holiday

Tess彻底打破了时尚圈对于以瘦为美的偏见，用自己自信的态度和性感妩媚的pose征服了一大群业内人士，而且自己也收获了真爱，嫁给了一位澳洲摄影师Nick Holiday，没错，Tess现在已经冠上夫姓啦。

Tess从不忌讳展示自己的吃货本性，经常晒出各种各样高热量食物的照片

而Tess从不忌讳展示自己的吃货本性，经常晒出各种各样高热量食物的照片，虽然吃的多但是脸还是很瘦！说明真的是肉长对了地方，小嘉真的是很羡慕。

Tess也开始注重健身啦

而且最近Tess也开始注重健身啦，看得出来她真的很努力哦，想把身上的脂肪转化成肌肉还是要付出很多时间的。

可以胖，但是不能不运动

弹力绳5步健身法

看到这么多性感的大码超模，各位小仙女们是不是有一种翻身小胖得解放的感觉呢？但是虽然身上肉多，但是运动健身还是不能少，因为还是要追求健康的身体最重要嘛，顺便塑个型就更好了哦。

首先要准备一根健身弹力绳

第一个动作

首先要准备一根健身弹力绳，跟随Ashley小姐姐一起做起来哦。第一个动作是将弹力绳踩在双脚下，然后大臂不动，小臂将绳把向上提，这个动作主要锻炼小臂和上半身的力量。

第二个动作

第二个动作是将绳子一端踩在脚下，另一端在在背后向上提拉，可以锻炼到大臂的肌肉力量。

第三个动作

第三个动作双脚分开站立踩在绳上，双手固定住绳子，向下做半蹲起，对于锻炼臀部和大腿力量非常有效。

第四个动作

第四个动作是动作三的升级版，一边做蹲起一边向左右平行移动，对于身体控制力是一个非常好的锻炼。

最后一个动作

最后一个动作就是弓步压腿，前脚踩在绳子上，同时手部向上提拉拽紧绳子，可以锻炼到整个身体的肌肉。