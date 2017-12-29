孙菲菲一个小鹿般气质长相的“佛系超模”

导语：超模孙菲菲宣布结束十年的恋情，与相恋了10年的男友步入婚姻的殿堂啦！在世界的T台上，要说中国超模，除了刘雯，肯定就会想到孙菲菲。天生长着一张high fashion脸，一举手一投足尽显高级感，不争不抢低调做事。（来源：pclady）

超模孙菲菲宣布结束十年的恋情，与相恋了10年的男友步入婚姻的殿堂啦！

在世界T台上，要说中国超模，除了刘雯，肯定就会想到孙菲菲。

天生high fashion脸，举手投足尽显高级感，不争不抢低调做事。

孙菲菲没有刘雯的高人气，没有奚梦瑶的高曝光度，更加没有参加综艺。

只专注于模特事业，但她的成就却丝毫不逊色，

她是世界顶尖奢侈品牌最钟爱的亚洲面孔之一，也是国外最炙手可热的国模之一。

作为目前唯一一位走过六大蓝血品牌（Dior、Chanel、LVn、Gucci、Prada、CK）

的T台的国模，成就可谓是有目共睹。

台上是满满的高级感，私底下的孙菲菲却是一个爱吃爱玩的女孩。

小鹿式的长相，看上去特别地有气质。

日常生活特别喜欢裸妆或者素颜出镜，皮肤白皙透亮，满满地胶原蛋白质感。

虽然皮肤这般好，但是菲菲也会经常去尝试适合自己的妆容，

果然，比你美的人比你还努力！

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前段时间菲菲就公布了自己晨间护肤的化妆流程，护肤一键授课，想不美都难！

将脸部清洁干净是每天护肤的第一步，也是最重要的一步，

选择适合自己的洗脸产品，在搭配美容仪器可以事半功倍。

FOREO LUNA mini 2，大面积三区刷头，多方位进行清洁，

普通清洁区温和清洁；精准清洁区可以清洁死角污垢；

深层清洁区深度净化，细腻毛孔；双倍T-Sonic洁净动力，

脸部洗得更加干净，最重要对肌肤温和不刺激。

涂抹爽肤水时，将爽肤水倒在化妆棉上，然后轻轻擦拭脸部，可以更好地吸收，软化角质层。

资生堂THE GINZA银座水乳化妆棉，贵妇化妆棉，天然素材，

顶级的日本棉，质地很柔软不掉絮，触感舒适，温和亲肤，

白色和粉色，粉色是由棉做成的，适合拍化妆水、乳液使用；

白色由棉和绢丝做成的，适合搭配卸妆水、去角质水使用。

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眼周肌肤是最容易受到伤害的肌肤，所以在平时护肤过程中，

使用眼膜可以有效地保护肌肤，让其变得水嫩，减少细纹产生。

雅诗兰黛小棕瓶精华眼膜贴，雅家小棕瓶系列的其中一员，人称“干纹小熨斗”，

创新液膜分区设计，真空保鲜包装，更加贴合亲肤，精华渗透到到肌底，

使用后，轻轻揭下，干纹细纹隐退，双眸弹润不留痕，

连续使用，眼部的黑眼圈、细纹等问题可以得到明显地解决。

洗完脸后，当然少不了精华的参与，将精华放于手部，轻轻捂热，

然后轻拍于面部，可以让精华得到更好的吸收，让脸部更加滋润柔嫩。

涂了精华液后，用美容仪器适当进行按摩，吸收性更好，皮肤更加紧致有弹性。

最后涂上一层保湿面霜和护唇膏就能很好地保护好我们的肌肤啦！