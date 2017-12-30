为什么别人的短发好看 而你却变成了刘胡兰

导读：古装扮相的丫丫清秀可人，有着传统而艳丽的异族美感，相当动人，发布会现场短发的丫丫更是清新明艳，而一旁的张慧雯却一言难尽，到底是短发的错还是人的错？（来源：太平洋时尚）

2015年，电视剧《琅琊榜》引起广泛而持续的关注和热议，从配色到景致再到人物塑造，虽是架空历史，却比很多正史都走心，叙事扎实、情节流畅，细节精细，江湖与庙堂之间刀剑光影的复杂关联，其中胡歌饰演的梅长苏，云淡风轻的外表下偏执、步步为营、运筹天下却殚精竭虑的形象，深入人心。

时隔2年，《琅琊榜》系列的第二部《琅琊榜之风起长林》也上映了，虽然演员阵容全部换掉了，但是依旧让人期待。

其中，有个人，引起大U的注意，那就是佟丽娅，继应该是15年《爱无痕》之后，丫丫再一次饰演古装剧。古装扮相的丫丫清秀可人，有着传统而艳丽的异族美感，朱唇微微抿，相当动人。

武装扮相的丫丫看起来“不爱红装爱舞剑”，英气十足。

U似乎看到了从前的赵飞燕，敢爱敢恨，明艳动人，从容自信。

在上海《琅琊榜之风起长林》发布会现场，头发半扎的丫丫看起来比同样是短发的张慧雯看起来年轻多了，丫丫这笑容真的超级的美尤其是她那两个深深的酒窝和那双发亮的眼睛。也显得非常的有神、年轻。

北京发布会现场的丫丫也是以一身干练的西装秒杀了穿仙女裙的张慧雯。

这几次发布会下来，大U不禁有个疑问，大U印象里的张慧雯是这样的，栀子花开中的和李易峰muamuamua的女神。

虽然说不上多惊艳，但是清纯可人的初恋脸还是有的，怎么一剪短发就顿时老了好几岁，而佟丽娅剪完短发，看起来却年轻了好几岁，时尚感也up了好几个等级。

随着古力娜扎、刘诗诗等一波女星的短发热潮，不少仙女们就按捺不住心底的小恶魔，也想去换个短发。

然而并不是所有人都能像丫丫、古力娜扎、郑秀晶这样长短发都能hold，毕竟那已经是天仙级别的了。

作为仙女的我们，不禁想问为什么别人的短发好看，而我（你们）却变成了刘胡兰，你究竟适合什么样的短发？一起来看看~

| 不同的脸型适合什么样的短发 |

脸型已经老生常谈了，不同的脸型，高光腮红阴影修容打的位置不一样，适合的短发肯定不一样，所以对照下面图片和特点看看自己是哪种脸型，然后再来选出适合自己的短发。

-长脸-

推荐发型：复古短发，忌服帖！

诗诗这款短发就很适合长脸仙女啦~所谓的复古卷发，其实就是带着发尾卷度的短发带，带着些许俏皮，蓬松的卷度可以很好的修饰长脸，可以选择有刘海的短发，也可以尝试稍微有点厚重感的二次元刘海，但是一定也要有点凌乱的感觉。自己卷的时候，也可以从发根竖着卷到发尾，再用手插入头发中抓松。

比较塌的头顶和太阳穴，可以这样子分出一小片一小片，然后用玉米须夹板夹起来，夹多几层，再用头发盖住。

-圆脸-

推荐发型：齐脖短发，发尾内扣。

圆脸的话，大概是没救了，开玩笑，圆脸其实长发会比短发来得适合，因为长发会拉长你整个脸的视觉效果，但是如果非要尝试短发，那么有刘海的齐脖短发是首选，刘海会视觉上缩小脸部，再加上现在流行脸侧面的龙须卷，整个脸看起来小了三分之一！ 秀智在女明星也是属于脸圆一些的，在《当你沉睡时》这款短发圆脸妹子也可以参考。

短发的宝宝在家自己卷发时，只要顺着头发夹，到发尾时往内凹，或者用手卷一下就可以了。

-方脸-

推荐发型：中性短发

通常为了遮住方脸，很多人都故意披着头发，挡着脸，其实这样看起来会很丧，整个人的气场看起来就不好了，方脸拥有轮廓鲜明，硬朗的特点，剪短发走个性这条路是最好的。

窦靖童的短发也是可圈可点的，其实有他还要男人干嘛？

-瓜子脸、鹅蛋脸-

推荐发型：您想咋整咋整，别问我了，生气！