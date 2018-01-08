颜值果然万能 鹿晗轻松解锁脏辫造型

导语：颜值即正义这句话，即使到了2018年依旧适用，相信在很久以后它依然是一句“至理名言”。这不，新年才过了几天，颜值经过反复验证的鹿晗就轻松解锁了一般人无法企及的造型——脏辫。

本来应该“周五见”的鹿晗，在周四（1月4日）突然更新微博，并放上了4张照片。照片中他带着蓝白相间的发带，还留起了脏辫。

本来加更微博就足够让粉丝们惊喜，而且内容竟然还如此“重磅”，难怪短短十几个小时，就收获了10W+的评论量。这个脏辫发型实在是太出乎意料，惊得粉丝们除了“啊啊啊啊啊啊”单音循环外，仿佛失去了语言能力。

鹿晗的“脏辫”虽然是假发，但也不是不走心的常规款。它并不是简单的一头细麻花辫了事那么简单，而是真的有一种“脏脏的感觉”。这是因为鹿晗选择的这款脏辫是类似毛毡效果，并不是通过传统的编小辫的方式。

而且，仅仅是毛毡效果还无法与流量小天王相匹配，它不但自身就是与鹿晗发色相近的亚麻色，还在发尾和发根出不规则的加入了金色的部分，让整体造型看上去更具时髦感。

关注鹿晗的人都知道，这位爱豆喜欢在头发上玩儿花样是有传统的。鹿晗换过的发色，绝对不比我们女生换过的唇色少。谁让人家颜值高，无论是奶奶灰还是粉色，金色，都可以通通hold住呐。

看过了魔“发”师鹿晗给我们带来的精彩发色“变脸”，让我们回到脏辫这个主旋律上来，看看其他明星们的演绎吧。

2017年11月28日，易烊千玺迎来了他的17岁生日。生日会在他的全新英文单曲《Nothing to lose》中结束，而易烊千玺也在演绎这首歌曲时换上了脏辫造型，活脱脱一个嘻哈青年。

易烊千玺脏辫造型

一档《中国有嘻哈》将这个原本与大家有些距离的嘻哈文化全方位的展示给了观众，不少人都开始了解和喜欢上了嘻哈。而小脏辫可能是rapper们表达自己情绪最到位的发型之一。

虽然千玺的脏辫也是假发，但还是让粉丝们忍不住尖叫出声。这样既有颜值又有活力，作品又优秀的rapper 请给我来一打。

吴亦凡

而2017年《中国有嘻哈》的爆红，很大原因还是要归功于超级具有号召力的吴制作人。在节目结束后不久，吴亦凡也发布了自己的新单曲《6》，在MV中，他也是充分了为我们还原了颜值和脏辫的“和谐共存”场景。

看过了男明星，女明星们也是有颜任性，挑战脏辫造型的不在少数。

蔡依林

蔡依林

脏辫会营造浓浓的复古感，蔡依林的这种扎法让脏辫更另类，时尚感超强，配姨妈色红唇和烟熏妆，还有点性感的感觉。

张惠妹

张惠妹

张惠妹这一头紫色的长脏辫真的是霸气十足，配上灯光，舞台感很强，但在日常中就不推荐了。

王菲

王菲

王菲这款脏辫头和“脏辫刘海”大家都不陌生吧，配上王菲犀利的眼神，充满个性和野性。

窦靖童

窦靖童

王菲的女儿不输妈妈，窦靖童也爱小脏辫，把脏辫扎成马尾是最有型的一种扎法，配上黑色发带，更加清纯动感。