当旅行地“卸妆”后 无须PS的美景地笑而不语

导语：年底又到了旅行的时候，你决定好今年的去哪里了吗？其实选定旅行景点就跟网购一样，很多时候都会被卖家秀给骗了，当然，也有实物与描述相符的！究竟哪些旅行地 “卸妆”后惨不忍睹？哪些美景地仍然“貌美如花”呢？这就来看下。（来源：YOKA时尚网）

埃及金字塔

埃及金字塔 图片来源自Playbuzz

在旅游网站和一些旅行介绍当中看到的埃及金字塔是这样的，唯美还略带神秘感。

“卸妆后”埃及金字塔manoelwilliam.tumblr.com

可事实呢，其实它长这样…远远望去就只有三个三角形的土包而已，周围也是凌乱不堪，反正怎么也看不出它的美感。

英国巨石阵 图片来源自eHow

英伦三岛上著名的巨石阵相信大部分人都不会陌生，这里被称为不可思议的奇观。看过图片的都应该会被它那种高大而又伟岸的视觉感所冲击，想要迫切的去摸摸看这些拥有700多年历史的巨石。

英国巨石阵 图片来源自Art.com

怀揣着这样的梦想，可看到后的结果却是这样。一堆木头立于一片杂草之上，就像是小孩子乱丢的积木似的，好像也没什么特别。

印度泰姬陵

泰姬陵美照 图片来源自Harper‘s Bazaar

当初大火的牵手照就曾经在泰姬陵拍出了如此唯美的照片，所以引得很多情侣们都想要在此留下一张如此甜蜜的照片来。

泰姬陵 图片来源自500px.com

可到了哪里才发现，根本不是那么回事儿啊！人潮攒动也就算了，总感觉泰姬陵总是灰蒙蒙的…

图片来源自giphy

看到这儿感觉自己已经无力再继续了？你也别灰心，除了这些之外，其实一些旅行地还是很“天生丽质”的，不信你看！

三姐妹火山

三姐妹火山 图片来源自你iwokeupthisway.tumblr.com

可能有很多人对这里非常陌生，甚至之前连听都没听过，可这里有它独特的美。这座位于美国俄勒冈州的火山至今还活跃着，可能正是如此，所以形成了独特的景观。

南姐妹火山 图片来源自Top Galleries

这三座姐妹火山被分为北、中、南三座，其中以南姐妹火山比较活跃，别看它喷发率高，但也只有这座火山可以供人们攀登。

夜晚南姐妹火山 图片来源自crossingislandnatur.tumblr.com

特别是在夜晚的时候，在漫天的繁星的衬托下感觉格外的唯美。

本德三姐妹酒店及套房 图片来源自booking

推荐酒店：Bend Three Sisters Inn and Suites（本德三姐妹酒店及套房）

地址：721 Northeast Third Street， 本德， OR 97701， 美国

价格：695元

三姐妹火山之所以美如画还跟这里人烟稀少有关系，所以这里的酒店住宿就变得非常的稀少了。可以就近选择本德三姐妹酒店，距离火山非常近，只需要30分钟的车程。

本德三姐妹酒店及套房 图片来源自booking

再有，如果你选择冬季出行的话，那么一定不要错过酒店旁边的Mt。 Bachelor Ski Area滑雪场，可以让你充分享受雪山滑雪的乐趣哦。

本德三姐妹酒店及套房 图片来源自booking

酒店虽然很小但是配套设施还是不错的，房间内也算是干净整洁。夏季的时候还会有露天泳池开放供客人体验健身。

蒂拉穆克奶酪 图片来源自Luxury Travel & Lifestyle

对了，差点忘记告诉你！来到俄勒冈州一定要吃的就是这里的蒂拉穆克奶酪，之所以说是必吃因为这里的奶酪实用山羊奶制作而成的，美味程度可想而知了吧！

格陵兰岛

格陵兰岛 图片来源自instagram.com

在丹麦的格陵兰岛上数之不尽的冰川让你仿佛真的像是走进了童话世界一般的唯美。每年的8月到次年的3月是这里比较不错的旅游季节，如果正在打算出去旅行，真该考虑下这里。

格陵兰岛看极光 图片来源自flickr.com

北极光是天上火狐经过时，尾巴扫过白雪而激起的花火，在希腊的传说中女神欧若拉掌管北极光，所以后来人们每当看到极光的时候都寓意着幸福。然而，在这里就是个不错的观赏地，每年的9月到次年的4月，在格陵兰岛上碰到极光的机率可是很大的。

格陵兰观鲸鱼 图片来源自Google

说到格陵兰岛还有一个美景是不得不提的，那就是观鲸。在每年的7月份的时候会有鲸鱼来到此地，站在海岸上，您可以看到鲸鱼出气时喷出的巨大水柱，还能看见巨大的浮冰在飘移。

艾斯菲尔得公寓酒店 图片来源自booking

推荐酒店：Icefiord Apartments（艾斯菲尔得公寓酒店）

地址：Marralinnguaq 13-15， 3952 伊卢利萨特， 格陵兰

价格：978元

在这座岛上没有奢华的酒店，一般都是以民宿或是公寓式酒店为主，选择一个舒适干净的住宿环境就变得格外重要了，这家艾斯菲尔得公寓酒店客房设计很简约，非常的干净舒适。

艾斯菲尔得公寓酒店 图片来源自booking

另外，公寓坐落在西海岸的Ilulissat镇，在这里买一些生活用品或是吃的还是非常方便的。

艾斯菲尔得公寓酒店 图片来源自booking

酒店的客房内还有开放式的厨房，可以供入住这里的客人使用。

新鲜海鲜食物 图片来源自yahoo.com

说到这就不得不多说一些，每日的早上可以到海边的码头去购买些新鲜的海产品，像是青口贝或是生蚝都是非常便宜的，100丹麦克朗一打，回到房间后简单的清洗和制作之后就可以食用了。

罗赖马山

罗赖马山 图片来源自instagram.com

罗赖马山位于南美洲北部帕卡赖马山脉的最高峰，虽然四周围十分陡峭，但是顶部平坦的桌状山地可是一大特色，特别是四周围云雾缭绕的时刻，更是非常唯美。

《失落的世界》小说 图片来源自John Peltier

你要知道，这里的美可并不是浪得虚名的，早在1912年阿瑟·柯南道尔爵士所著的小说《失落的世界》当中就是以这里作为背景原型的。

飞屋环游记 图片来源自Newsday

另外，在电影《飞屋环游记》当中也是在这里取景的，所以你说这里的美景是不是真的值得一看呢！

艾帕纳广场酒店 图片来源自boooking

推荐酒店：Aipana Plaza Hotel（艾帕纳广场酒店）

地址：Pra?a do Centro Cívico， Centro， 博阿维斯塔， CEP 69301-380， 巴西

价格：440元

这家酒店距离罗赖马山比较近，虽然酒店内的设施并不是很豪华，但是却足够温馨和舒适，另外，从酒店出发去其他景点，像是Garipeiro纪念碑等只有100米的距离。

艾帕纳广场酒店 图片来源自boooking

酒店内的热带雨林花园也非常的精致，让你能够充分的享受到满满的绿意，呼吸到新鲜清爽的空气。

图片来源自mealpreponfleek-com.cdn.ampproject.org

委内瑞拉的餐厅菜系还是很多的，但是来到这里比较推荐试试地中海菜式，以爽口的柠檬汁和小麦粒为主，会让你很有新鲜感。