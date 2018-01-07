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甩袖毛衣穿上身 瞬间变身软萌妹迷倒男神

2018年01月07日 09:32 新浪时尚
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　　导语：知道今年最火的毛衣款式是什么吗？没错，就是编辑今天想介绍的“甩袖毛衣”！Oversize的走红迅速解放了老气又呆板的毛衣，超长大甩袖看似累赘设计，居然还成了整体造型的加分项。一件简单的甩袖毛衣居然这么迅速出挑占领大家的视线？！素的！ （内容来源：时尚COSMO）

　　明星示范

　　袁姗姗选择一件麻花甩袖毛衣，直接扎根腰带当毛衣裙穿。素色的毛衣加上袖子的细节亮点之后变得十分抢眼！

　　而她的另外一身LOOK则选了长半截的甩袖毛衣，在视觉上很好的拉长了上半身比例。

　　李菲儿这件甩袖毛衣则更加活泼俏皮，超长袖子再加上毛衣上的彩色点缀，少女感满满。

　　志玲姐姐这件甩袖毛衣则有点斗篷的韵味，袖子开口更大，走起路来自带强大气场。

　　章泽天的甩袖毛衣就相对比较内敛低调，宽松的袖子开了一点点口，但还是因为这样的细节让整体搭配都更加大气有设计感。

　　Kendall用甩袖毛衣搭配运动裤穿，休闲感十足同时搭配精致度不减。

　　其实甩袖毛衣单穿或者是搭配大衣外套穿都很美，露出有设计感的袖子一下让你的搭配时髦度升级不少。同时，甩袖毛衣其实也照顾到了保暖方面。

　　宽大的喇叭口甩袖毛衣是比较常见的，这种款式充满少女感，同时搭配难度也不是很高，基本人人都能驾驭。

　　在喇叭袖口出打个结，则是今年甩袖毛衣中常见的一款。

　　这种袖口超级宽松的甩袖毛衣，穿着感十分舒服放松。不过这种袖子比较宽松的单穿更美。

　　甩袖毛衣纯色的最好搭配，加入一些条纹或者其他元素则更加独特。

标签: 毛衣男神软萌妹

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