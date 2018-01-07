导语：冬日穿搭，美貌重要，抗冻更重要，怎么好看又保暖变成了经久不衰的讨论点。今年迅速流行起来的烟囱领变成了时尚潮人的穿搭最爱，时髦又御寒，下面我们来看看都有什么潮流搭配吧。（转自：时尚COSMO）

寒风刺骨的冬天是时尚的天敌。要美丽冻人还是裹成熊变成了每天出门的角逐：要么高领毛衣包到脖子让你一秒变成“刘欢”，要么顶着寒风穿低领毛衣在风中瑟瑟发抖。这个时候，半包半露的烟囱领变成了最佳选择，香颈半露不失小性感，相性友好不至于看着没脖子，作为小高领也能盖住锁骨防止倒灌冷风。

1。 衬衣or夹克+烟囱领

衬衣外穿内搭烟囱领紧身毛衣已经变成了今年时兴的穿法。各路明星大牌也偏爱这种穿法，小黄鸭周冬雨超级爱这种穿搭。代言发布会上，她蓝色衬衫内搭今年当红潮牌Acne Studio的白色烟囱领毛衣，清新自然，日常又不失时尚感。

周冬雨沈阳机场LOOK，烟囱领肉粉色针织衫配CK白色夹克衬衫，帅气运动。

江疏影机场街拍。黑色烟囱领卫衣搭拼色格纹半袖开叉Oversize衬衫，大气十足，优雅自信。

烟囱领搭衬衫夹克的适配性之高，下身穿什么都不违和，随便搭随便穿自能穿出一种潮范儿。比如配同色长裙：

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

更流行的穿法比如搭配今年流行的阔腿裤，既能里面藏棉裤，还能show出潮范儿：

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

COSMO推荐：

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

来自Bassike 售价 $257

可从品牌店官网购入

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

来自MAX Mara 售价$566

可从品牌店官网购入

2。 烟囱领+Oversize的外套

紧身烟囱领上衣将身材的曲线勾勒出来，Oversize的大外套带来了运动气息，更加日常亲和，并重保暖特性。李菲儿上海机场街拍，身穿军绿色翻领oversized棉衣，内搭白色烟囱领针织衫。

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

唐嫣北京机场街拍，拼色连帽飞行夹克，内搭黑色烟囱领针织衫。

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

Oversized外套一直都是今年流行的重点，时尚街拍中也不少这样的穿搭。

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

COSMO推荐：

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

来自Acne Studios 售价$590

可从品牌店官网购入

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

来自VICTORIA BECKHAM $508

可从品牌店官网购入

3。 烟囱领单穿

高低合理的烟囱领足够修饰女生颈部的曲线，不需要其他配饰就能潮范儿十足。比如近期Hugo Boss亚洲新锐艺术家大奖红毯上，杜鹃身穿烟囱领粉色拼接透视毛衣，下穿粉色缎面半身裙，气质优雅。

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

更别说烟囱领连身裙，如果带有一些略微夸张的修饰，或者亮眼的颜色，本身也就足够惹眼。如果是白领或者经常在暖气空调房间坐班的小仙女们，不妨试试像奚梦瑶一样单穿，也有不一样的气质。

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

COSMO推荐：

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

来自BALMAIN 售价 $635

可从品牌店官网购入

高领抗风却害你分分钟没脖子 不如换成友善烟囱领吧

来自See by Chloé 售价 $368

可从品牌店官网购入

有没有get到烟囱领的新鲜穿法？希望小仙女们在冬天里美丽又暖和！