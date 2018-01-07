1000块和10000大衣的区别到底在哪里？

导语：进入秋冬季节，衣服明显贵了起来，商场里随便逛逛，大衣都要好几千，一些大牌更是要几万块。那么万元的大衣和千元的差别真的有那么大吗？ （内容来源：时尚Cosmo）

辟谣

大衣基本上人每个姑娘过冬必备款，但我们对大衣其实并没有很了解，比如这些：

1，越厚的大衣越贵？NO

商场里经常看到一件大衣动则上万元，其实非常轻薄看起来并不抗冻。如果你还老古板思想，认为越厚的大衣用料越多也就越贵的话，是时候改变一下你的看法了。

对于羊毛大衣而言，判断面料优劣的重要因素不是厚薄而是支数，羊毛纤维越细的面料越好；

通常而言，越差的羊毛面料越重，它们基本无支数可言，都是像油毡一样乱压在一起，所以会很重。

对于羊绒面料更是如此，羊绒大衣其实是做不厚的，市面上最厚的不过是双层面料，重量还是不到羊毛的一半。

而同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的八倍，而重量仅仅羊毛的五分之一。因此谁说大衣越厚的越好呢？

2，越贵的大衣越不起球？NO

记忆中，只有人造的成分的面料才会起球，所以起球成了廉价衣服的固有印象。

但是，对于大衣而言，纯天然的羊毛羊绒面料都是会起球的，反而只有化纤面料才不起球。

不过，羊毛面料所起的小球和化纤面料起球是不同的，化纤起的球是粘连在面料上的，硬扯球球附近的面料会被拉起长丝甚至变形。

羊毛羊绒类面料起的小球更类似于宠物脱毛，一层雾蒙蒙的罩在衣服上，比较容易揪掉。

其实，一般含毛量达到30%以上的面料就都会起球。所以，好希望有件会起球的大衣呢！

3，越深色的大衣越好？NO

关于颜色，我们总会觉得黑色这样的中性色比那些浅粉浅绿的马卡龙色显得高级些，看起来比较贵。

但其实从做工上说，越是浅色的羊绒大衣对羊绒材质的要求越高，也就越贵。

因为羊绒在染色过程中并没有皮质品耐操，一些羊绒本身的颜色斑迹很难除去，所以做一件浅色大衣要比深色用料会多几倍，并且能做成浅色羊绒大衣的羊绒非常少。

虽然你也不会为了贵而买一件浅色大衣吧。

4，越时髦的大衣越值得买？NO

每年的时髦潮流都是不停的变化，感觉最时尚的尖货永远买不够。但你有没有发现，大衣的趋势几十年了基本没怎么变化，这么说来大衣还要买老的好呀！

GIADA创始人Rosanna Daolio女士在品牌创立之初就设计了最为经典的606羊绒大衣和808羊毛大衣，十多年后这两款依然是销量的扛把子。

30 多年前，Max Mara101801大衣就被许多女性纳入衣橱，如今，这件大衣母亲和女儿们抢着穿，这可不是品牌或者设计师偷懒，这就是经典的魅力。

5，越贵的大衣越结实？NO

最后一点最为毁三观，如果你穿过纯羊绒衫就知道羊绒有多精贵，穿着干干家务活很多就出现各种磨损，甚至破洞。

很多便宜一点地羊毛羊绒大衣，加入了涤纶等人工材料除了节约成本外，还有耐磨损的功劳。因此，千万别YY你花上万元的羊绒大衣比千元的人造毛大衣耐穿，你会失望的。