娱乐圈耿直女神李冰冰自爆经常不洗头

导语：本周，北方普遍迎来一股强冷空气，而南方诸省则被雨雪天包围，每天跟床板分离是不是已经用尽了你所有的意志力？每天我们都凭借着“就要美”的强烈执念走入浴室洗头洗澡，但你不知道的是，长得美的人其实并不是每天洗头。知道真相的我，眼泪掉下来。

夏天里最享受的一件小事——洗澡，到了冬天可能真的需要梁静茹来给我勇气。每天迈进浴室前，都要做好久的心里建设才能够下定决心。此时此刻，坐在温暖如春的办公室里码字的我，仿佛都感受到了南方小伙伴们在没有暖气的雨雪天里，一边洗头一边发抖的寒冷。

近日，娱乐圈的耿直女神李冰冰就在《快乐大本营》中主动爆料，男票“嫌弃”自己的一个方面就是——经常不！洗！头！天哪噜，看到此处，除了为冰冰姐的诚实点赞之外，竟然还在认真的自责，连女明星都不是每天洗头，我是不是对自己的要求过太过严苛了？

原来在我们面前光鲜亮丽的明星，私下里是这样的“接地气儿”。而李冰冰在“不洗头”态度被随着节目广泛传播之后，竟然自己发微博主动回应。她表示：“不洗头咋了，都谈恋爱了还要洗啥头才能见啊？”看似简单的回应，却又伴随着好几顿狗粮瞬间把我手里的瓜都砸掉了。

李冰冰与男友

李冰冰自从跟小了她16岁的男友恋情曝光以来，少女感越来越足。生于1973年的李冰冰今年要埋入45岁大关，但是我们可以看到她对肌肤的管理相当成功，除了平时坚持运动以外，相信她一定没少在护肤上下功夫。

事业成功，颜值不掉线，难怪能够自信的找来鲜肉男友恋爱。虽然被对方“嫌弃”不洗头，但这正是女神耿直和可爱之处啊。要知道，可以和一个女生建立“不洗头之交”的那个人，一定是一个相当值得她信任和依赖的人。

如果你以为李冰冰是娱乐圈唯一一个“不爱洗头”的女明星，那你就错了。范冰冰也曾经在节目中中自爆可以“三天不洗头”，莫非这个习惯是跟名字有关？（请读者中，跟两位女神重名的小伙伴主动跳出来站队）。

李冰冰

对于我们路人来说，其实关于“多少天洗一次头”的话题，也并不是第一次被提到日程上来。就编辑身边的小伙伴和同事来看，大多数女生还是保持着每天洗头的习惯，而也有不少“专家”指出，每天洗头会让发质变糟。那么究竟每天洗头是不是会损伤头发呢？其实还是要看自己的发质来决定，并不能一概而论。

对于大多数正常发质的同学而言，其实如果当天没有做大量运动导致大量出汗，两天洗一次头是比较科学和健康的。两天洗一次头发，可以让头皮有充分的时间进行新陈代谢，少量的油脂也可以帮助我们保护毛囊，让头发更加强韧。

然而对于头发非常爱出油的同学来说，无论男女，都建议大家每天洗头，这样可以保持头皮的清爽，毛囊不会因为过多的油脂分泌而堵塞和引发炎症。毛囊健康，就会让头发更好的吸收营养，减少掉发和分叉等情况。

另外，如果遇到淋雨或者空气质量不好的特殊情况，建议大家在有条件的情况下，第一时间洗头。要知道，雨中的酸性物质和雾霾天里的污染物，附着在头发和头皮上，都是对发丝伤害非常大的。

而洗头这件看似简单的小事，其实也蕴藏这大学问。你是不是会发现，自己已经信心满满的选了最好的无硅洗发水和护发产品，但发质依旧很糟糕？对于洗头，光掌握频率是远远不够的，还有这些误区你不能碰：

一忌：洗头时用指甲挠头皮

指甲中有许多细菌，一旦娇嫩的头皮被抓破，容易诱发感染。抹洗发水时要用指腹轻轻推头皮，既去污又活血。

二忌：护发素涂在发根

由于洗发时头发毛囊打开，护发素涂在发根上，其中的化学物质容易渗入并堵塞毛囊。建议先理顺头发，沿耳朵附近往发尖方向涂抹发梢，一定不要让护发素碰到头皮。

三忌：湿着头发睡觉

头发湿的时候毛鳞片张开，此时头发很娇弱，不耐摩擦。如果在头发半湿半干的状态下睡觉，会导致角质层变薄，令头发变得干燥。

四忌：不梳头直接洗

“皮之不存毛将焉附”，头皮对于头发来说非常重要。洗头前，先用蘸湿的梳子梳头，令附着头皮的污垢和灰尘浮于表面，才能同时洗净头皮和头发。为避免伤到头皮，建议使用宽齿缝、圆头的梳子。

五忌：洗完头马上外出

研究发现，头发受到的紫外线辐射量是脸部的两倍以上，紫外线会令毛鳞片变薄、剥落，洗完头马上外出，紫外线容易导致断发、分叉。若外出，最好撑伞或戴顶帽子防紫外线。

当然，大部分同学都会遇到一个问题就是，隔天洗头的话，第二天头发肯定就不会像刚洗完那天那么清爽（长发的同学尤其明显），这时候，你就需要get下面这几个“洗发后第二天”的扮美小妙招咯，拿走不谢。

丸子头是“不洗头星人”的神助攻

妙招一：改变发型

直白马尾

最简单的马尾，可以做一点其他的修饰，比如用梳子把发顶内侧的头发倒着梳起来，再梳马尾时就会让头顶蓬松一点，并且不会看到油腻的发根。

半束发

因为头发不如前一天蓬松，那么就用半束发来遮盖已经瘪塌的头发，并从两侧留出两绺头发在脑后交叉在一起。

全盘发

由于发根过于油，就在盘发前喷一点干洗喷雾在额头的发根，将额前的头发用卷发棒卷成波浪卷，之后在脑后扎起来，额前用手抓出一些碎发即可。

湿发look

如果头发本来就有点油腻，那么索性用定型产品涂在手上，然后用手抓成绺状，形成一种半湿发的look。

遮盖一切的发辫

把头发分成2部分，每侧编成发辫然后汇总编成一束，就可以完全掩盖没有洗的头发。

法式扭发髻

当头发完全油时，唯一能做的就是盘起来，但是不想盘得老气横秋，就试试这个扭发髻，用力扭马尾，一直到盘到一起用夹子扎紧就好了。

妙招二：免洗产品来助阵

现在，很多护发品牌都推出了干发喷雾来帮助我们避免没洗头的油头尴尬。当然，如果你手头没有这些专业级产品，也可以用这个急救办法——婴儿爽身粉or散粉带走头发油光。

婴儿爽身粉or散粉的作用就是保持皮肤干燥，而当我们前一晚没有洗头，第二天头皮就会分泌油脂，如果此时用婴儿爽身粉涂在头皮上，吸除头皮上多余的粉末，就可以起到减少头发油光的作用。

妙招三：帽子来帮忙

这个方法可能最简单粗暴，直接在没洗的头发上扣上一顶帽子，不但可以瞬间拯救你略感油腻的头发，还起到了凹造型的作用，一举两得。

但是小编也要在这里温馨提示大家，对于本身油脂分泌很旺盛的同学，我们并不建议大家长时间戴着帽子，尤其在教室或者办公室内这种空气流动性本来就不是很大的地方，会让头皮油脂分泌更加旺盛，从而破坏头皮健康。