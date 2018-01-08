它是香水里的星巴克 柏悦艾迪逊和费尔蒙都在用！

导语：娇兰的掌门人 Jean Paul Guerlain 曾说过，当女人褪去妆容和衣衫，最吸引人的就是嗓音的韵致与香水的气味。（来源：最佳设计酒店）

所以，香水可以看作是第二层自我的体现，闻香识女人，透过她的香水，或多或少可以一窥她的个性。

当商业香如 Chanel No.5 们已经不足以代表女人们丰富多彩的个性时，越来越多的时髦玩家开始选择小众香水，作为自己审美风格的代言。

比如 Dyptique，Byredo，还有我今天想安利给你们的 Le Labo。

2006 年成立于纽约，2014 年被雅诗兰黛集团收购，Le Labo 是 Beyonce 最喜欢的香氛品牌之一，在 2016 的专辑 Lemonade 里，还不吝给 Santal 26 蜡烛 一个特写镜头。

为什么这个成立仅仅 10 年的品牌，可以一鸣惊人？

酷”是 Le Labo 一贯的精神。

官网上关于两个创始人的介绍，只有一张坐在台阶上的合影。他们说，“我们简历上，只有 Le Labo 这一条而已。”

不含动物成分，防腐剂和染色剂，不在动物身上做实验，“与其用动物，还不如在纽约人身上实验更人性化。”

永不打折，“就算是名人也得按原价付款。”

他们的概念里，没有“门店”，“专柜”这些商业化的词汇，所有香水都在“实验室”售出。

你在任何一个品牌购买香水，都会有一位打扮精致，穿着制服的店员，向你推荐他们家的主打香。然而，当你第一次见到 Le Labo，这些传统的感官体验就全被颠覆了。

在温哥华的 Nordstrom 百货公司寻到了这家香水厂牌，迎面而来的是黑暗金属风格的柜台，宛如在这里开设的 Pop-up store，非常显眼，和旁边中规中矩的美妆陈设比起来，显得格格不入。

蜡烛，固体香片，香氛，沐浴乳，身体乳，都摆放在开放柜台上，你可以随便试用。

最让人念念不忘的就是，在 Le Labo 购买的任意一瓶香水都是现场调制的，就像你去商店买杯星巴克一样。

调香师不穿制服，脸上也没有机械化的表情，穿着自己最舒服的衣服，唯一的共同点就是围着在布鲁克林手工打造的涂蜡帆布围裙，手上都戴着医用白手套。

根据你的选择调制香水：先倒入可溶解香精的物质，再加入浓缩香精，轻晃融合。

打印出客户的名字，机器里吐出一张贴纸，你的名字就被印在香水瓶身上了。

命名很简单，前面名字是主香料，后面数字代表调香种类的数量，数字越大，说明调制越复杂。

我有一瓶 Rose 31，这是我的香水收藏里唯一一个玫瑰香调。如果你以为玫瑰就是甜腻，那就想错了。

以胡椒等香辛料开头，香甜里带着丝丝烟熏味，然后迅速被以雪松代表的木质香调代替。与其说是玫瑰，还不如说它是玫瑰茎上的刺，留香锋利且绵长。

Santal 33 是另一款 Le Labo 的热门香。

闻起来就会想起 20 年前 Marlboro 香烟的广告，牛仔倚坐在傍晚山间，烟火点亮他的脸。鸢尾的清新，纸莎草与皮革的糅杂，让它的男子气概中多了一丝粉调。如果你想入一款中性香，它一定是绝佳之选。

The Noir 29 比较特别，是一款以红茶为主题的香水，前调是佛手柑与无花果的清香，后调是红茶与烟草，喷上有“甜茶”的味道。

BERGAMOTE 22 也是较受欢迎的一款木调香。你可以感受到橙子与柚子的自然香气，但佛手柑才是绝对的主角。

最偏男香 的 VETIVER 46 相对很小众，它浓厚的胡椒气味堪称 Le Labo 香水中最 Man 的一款，同时又带着模糊的神秘气质，非常适合送给品位不凡的男生。

而最阴柔的则是下面这支 LYS 41，用百合和晚香玉营造出浓郁的温柔妥帖。

层次较少的 FLEUR D‘ORANGER 27，翻译成中文就是橙花香，每个品牌都会有这么一支橙香调，在 Le Labo 的所有类别中，它也是最干净清澈的一款，主要香料就是橙子与柠檬。

另一款以橙与茉莉为灵感的 NEROLI 36，是更受争议的一款清香，有人说它够温和，像个柔弱书生，而有人把它评价为 Le Labo 里最鸡肋的一款香，花的味道掩盖了果香，过于轻浮。爱的人爱到深沉，讨厌的人也恨得过分。

听名字就知道，OUD 27 属于东方木质香调，一喷上就让人有深深的酸楚与苦涩感，性冷淡到极致，如果你喜欢乌木，琥珀与檀香，可以考虑这款。

除了这些，还有鸢尾香 IRIS 39，最怪异的皮革香 PATCHOULI 24，还有极简极淡的 AMBRETTE 9，茉莉香 JASMIN 17，让人想起洛可可式柔软的 LABDANUM 18，还有古典花香 LABDANUM 18，你如果拿不准，可以邮购小样多尝试。

不光有香水，Le Labo 的产品线还有老长。

比如，它的沐浴露与身体乳，是高级酒店常用的备品。

纽约格拉莫西公园酒店采用的是 Cade 26，费尔蒙酒店集团统一使用 Rose 31。

而 Le Labo 真心是柏悦的最爱。

纽约柏悦酒店用 Tubereuse 40，芝加哥柏悦酒店用 Neroli 36 和 Santal 33，国内如北京、宁波、三亚等地的柏悦酒店，更偏爱 Bergamote 22。

万豪和设计酒店教父Ian Schrager携手创作的潮牌EDITION则孕育了Le Labo第一款不含数字的香调——EDITION。

而加州最新出炉的、由大亨私宅改造的豪华酒店L‘Horizon Resort引入了Santal 33号香。

Le Labo还登上了世界上最豪华的“空中旅馆”——阿提哈德航空头等舱。你会在万米高空用Le Labo佐浴，并在中东风情的时髦洗漱包里找到一套定制款Le Labo护理系列。

用来包装香水的牛皮纸也非常有质感，如果你中意，还可以在店里买到印有 Wabi-Sabi 字样（侘寂之美）的牛皮纸笔记本。

酷酷的香水，当然可以用酷酷的帆布袋来装。这只布袋，就和调香师们的围裙使用的是同样材料——手工制的涂蜡帆布。

在过去，人们更偏爱的是传统的沙龙香，而如今，像 Le Labo 这样的小众品牌也渐渐走到台前，成为香水届的实验先锋。噱头也好，创新也罢，至少我们看到了商业化的另一种可能性。

Le Labo 香港店

店铺地址：香港中环金融街八号国际金融中心 3008 铺

联系电话：+852 2759-8680

参考价格：约人民币1300元/瓶起