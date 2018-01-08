新iPhone SE今年3月发布？先来整理下曝光消息

导语：在 2017 年下旬的苹果秋季发布会上，苹果给我们带来了 iPhone X，并在短时间内获得了不少关注和评价。（来源：爱范儿）

迈入 2018 年，玩家们的关注点开始从 iPhone X 渐渐转移到苹果在“后 iPhone X 时代”的下一款新品，而随着各种产品信息的曝光、猜想，第二代 iPhone SE 成了国内外玩家们的舆论焦点。

（iPhone SE，图源：Theapplepost）

2016 年，凭借小巧的外型和在当时对标 iPhone 6s 的强悍性能（采用苹果 A9 处理器），iPhone SE 自发布开始就获得了不少关注。

值得一提的是，苹果官方虽然并没有对“SE”这个命名进行了定义，但苹果 CMO 兼高级副总裁 Phil Schiller 在 Twitter 上的解释是“Special Edition”即“特别版”之意。

（Jason Cipriani 是国外知名的科技撰稿人，曾为多家媒体撰写文章）

虽然 iPhone SE 延用了过去的 iPhone 5s 外观设计，并作为了“入门”级苹果手机的角色被推出市场，但单手可握的 4 英寸“小屏”仍然能在云云的大屏手机市场上给它带来一定的竞争力。

与此同时，该机拥有媲美旗舰的硬件配置，是当时市面上鲜有的顶规手机，故也让它获得了“小钢炮”的称号。对于 iPhone SE 的整体评价，甚至曾有媒体就直接给出了“除了使用 iPhone 5s 的设计，iPhone SE 几乎完美”的评语。

（iPhone SE，图源：Apple）

有着小巧的造型、顶级的配置，正如苹果在大陆官网上的 Slogan：

一小部的一大步

等了一年又一年，眨眼两年时间过去了，那么在接下来的 2018 年 3 月，苹果还会不会再次给我们带来 iPhone SE 的更新呢？从苹果在近期的举动看，至少是有这么一个想法。

据 Focus Taiwan 在去年 8 月的报道，苹果主要合作代工厂商之一的台湾纬创资通股份有限公司（纬创）将准备在印度班加罗尔市开设厂房，以加速未来代工产业的生产效率。

（iPhone SE，图源：CNET）

纬创是负责生产 iPhone SE 的主要代工厂商之一，尽管有知情人士透露它同时也有为其他品牌提供代工服务，但在 2017 年纬创将先启动 iPhone SE 的生产任务。

结合苹果 CEO 蒂姆库克在去年 Q3 的财报电话会议上说的“我们（苹果）在印度拥有很好的势头”，显然苹果已经瞄准了日益增速的印度智能手机市场，而更加廉价的 iPhone SE 系列便是打入印度市场的首选机型。

（苹果公司 CEO 蒂姆库克与印度总理莫迪，图源：Indianexpress）

此外 Focus Taiwan 还在文章中指出，曾有消息人士透露，纬创将有望在新厂房中生产新一代的 iPhone SE，最快我们能够在 2018 年 Q1（第一季度，即 3 月的春季发布会）见到这款新手机。

而由于纬创在印度开设厂房大大减少了苹果手机进入印度的进口成本（进口关税为 15%），所以新一代 iPhone SE 也将会以更实惠的价格与印度消费者见面。

（四色 iPhone SE，图源：Hindustantimes）

苹果（印度）官方售价参考：

iPhone X（64GB/256GB）

92430 卢比 （约 9464 元人民币）/ 105720 卢比（约 10825 元人民币）

iPhone 8 Plus（64GB/256GB）

75450 卢比 （约 7726 元人民币）/ 88750 卢比（约 9085 元人民币）

iPhone 8（64GB/256GB）

66120 卢比 （约 6770 元人民币）/ 79420 卢比（约 8132 元人民币）

（iPhone X/8 Plus/ 8 在苹果印度官网的售价）

专注苹果产品新闻的 iDropNews 则在今天更进一步地验证了苹果将会在今年 3 月发布新 iPhone SE 的说法 ，他们表示根据目前已知的曝光消息看，苹果在 2018 年 3 月的春季发布会中带来“iPhone SE 2”的几率将非常大。

尽管目前并没有明确的曝光消息表明新一代 iPhone SE 将采用什么样的硬件配置，但根据印度科技博客 Tekz24 在去年曝光的三维设计图看，新 iPhone SE 将拥有与 iPhone 7 同样的设计布局（侧电源键、前置 Home 键、内部主板设计），不过其外观将在这个基础上略有变动。

比方说，新 iPhone SE 将拥有比 iPhone 7 系列不同的机身中框、背部采用玻璃材质的面板等等。

（印度媒体 Tekz24 曝光的新 iPhone SE 三维设计图，摄像头为水平横置）

此外，Tekz24 还表示该机将采用苹果的 A10 Fusion 处理器、2GB 运存、32/128GB 的存储空间，后置 1200 万像素主摄像头+500 万前置摄像头的相机搭配，以及拥有一块 1700mAh 容量大小的电池。按照此前 iPhone SE 的定位，这是目前为止比较合理的一个猜测。

（iPhone SE，图源：cultofmac）

之所以被认为是“最合理”的猜测，主要是根据以往 iPhone SE 与 iPhone 6s 的角色定位。换言之，新 iPhone SE 将依然保持着“小钢炮”的产品路线，并不会有太夸张的硬件升级。

诸如像 iPhone X 上的“异型屏”、“面部识别”等新技术，相信也不会这么早出现在入门级的苹果设备上。

但从 2017 年的种种迹象表明，打“情怀牌”这招似乎已经在 2018 年不起作用。这也让人不禁思考，用户还会对 4 英寸的屏幕或已经过去的 iPhone 造型买单吗？

（iPhone 6s Plus/6s/SE 大小对比，图源：华尔街日报）

在如今的 Android 阵营里，5 英寸屏幕的手机都已经被某些厂商定义为“Mini”。苹果若是在新 iPhone SE 上仍保持 4 英寸的屏幕配置，尽管有着 iOS 系统的加成，但也恐怕会被视为是一款小众的机型。实际上，4.7 英寸的屏幕已俨然成为了不少玩家对新 iPhone SE 的“期待配置”。

除了对屏幕部分的猜想，有关新 iPhone SE 的背部也曾经被媒体曝光。

（疑似新 iPhone SE 后盖部件，注意摄像头部分为垂直设计，图源：熊本科技）

在去年 5 月，有微博网友发布了一张意思新 iPhone SE 的后盖部件图，这些疑似新 iPhone SE 的后盖部件为玻璃材质，而摄像头与闪光灯部分则采用了垂直排列，且几乎与玻璃表面齐平。

苹果在 iPhone 8/8 Plus/X 三款手机上采用玻璃背板，主要是为了支持无线充电，苹果官方也在今年力推无线充电的相关技术，这么看来新 iPhone SE 也将很有可能支持无线充电这一功能。

（新 iPhone SE 遐想图，图源：iDesigner）

尽管对于苹果在 3 月发布这款新机的消息仍有待确定，但综合目前网络上曝光的消息看，新 iPhone SE 将会有着全新的外观以及更卓越的性能，而一些新功能新技术也将可能会在这款新机中出现。

那么，你会考虑今年将可能会发布的新 iPhone SE 吗？或者你心目中的新 iPhone SE 将会有着怎样的配置？