沈梦辰整残鼻子 想要脸型立体学AB热巴就对了

导读：跨年晚会一向是大家吐槽的重点，而今年大家却在晚会上发现了一位“不认识”的小姐姐。仔细一看才发现原来这竟然是甜美的沈梦辰，想必网友们一定会惊呼这张过于僵硬的脸给她的颜值大打折扣。（来源：瑞丽网）

要说之前的沈梦辰长的算不上女神但要是加入小仙女战队也是有点富裕的，不过这个年底她到底是对自己哪里不满意，让鼻子和下巴看起来这么出奇，超立体脸型也要适可而止啊！这鼻尖要说也是和皮诺曹有一比。

想要打造立体脸型底妆方面就要注意，哑光的底妆真的不太适合扁平的亚洲女生，倒是欧美3D立体的卡戴珊家族的最爱，所以亚洲妹子还是乖乖的选择有光泽的底妆比较好，但水油妆也是特例，要谨慎选择。

想要自然光泽的底妆效果，高光粉饼其实是不太受欢迎的，底妆前补水保湿做到位以后可以选择一款带有珠光效果的妆前乳进行打底，如果没有妆前乳可以在粉底液里混合上高光液，一定要是混合的，不然光泽感不够自然。

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打造清新粉嫩的底妆，肌肤明亮通透。

2017年可是眉毛的大年，各种眉型和眉部产品层出不穷，想要眉眼之间变得好看就要适当调整眉眼之间的距离，眉毛和眼睛离的太开会感觉人的精神涣散，而如果聚拢一些则会感觉五官的立体感很强，脸部看来也更加聚拢。

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创新梳形刷头，轻松上手，快速染眉，持久出色。

想热巴这样天生3D脸的女生自然不会担心脸型过于扁平，不过要是拥有热巴这样放大3倍的眼妆也是极好的，立体眼妆的重点就在于眼尾的细节部分，眼尾的眼线要比眼头的粗，而且要适当拉长一些，而且眼尾的睫毛应该更加纤长卷翘，才不会看起来眼部很平。

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同样get大眼技能的还有我们的大baby，眼窝的深邃感用哑光的棕色眼影或者是修容粉都可以帮忙打造，从眉头向鼻翼延展，眼窝处要过渡自然而且面积也要扩大一些，山根附近可以稍稍加深，让山根看起来更加饱满立体。

想要立体脸型修容和腮红是必不可少，但如何修饰才是重点，因为用过底妆以后，本来就扁平的面部轮廓就变得更加平面化，所以用到腮红的地方还是要再扫上一层高光才可以凸显出苹果肌的饱满效果。

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色彩自然，质地如丝般柔滑，可打造光润且真实的腮红效果。

圆脸的赵丽颖应该是有一套自己的小脸秘籍，将嘴角和上耳根部连接，这条线就是要打阴影的区域，阴影粉不要选择太深的，也不要选择带有橘色调的，倒是淡淡的棕色最好用，少量多次反复晕染就可以瘦上一圈。

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Get以上技能，立体的超模脸就属于你了，要记得能化妆的时候就别整容噢！手术有危险，整容需谨慎。